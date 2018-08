Taistelu kesätöistä saatetaan aloittaa jo joulukuussa, alaikäisetkin tekevät 15–20 hakemusta – Yhä useammalle nuorelle on riittänyt tänä kesänä työpaikkoja

17-vuotias Reeta Karkamo on viihtynyt työssään marjamyyjänä hyvin. Karkamolle kyseessä on jo kolmas kesätyö.

17-vuotias Reeta Karkamo on viihtynyt työssään marjamyyjänä hyvin. Karkamolle kyseessä on jo kolmas kesätyö. Thomas Hagström / Yle

Kuluva kesä vaikuttaa olevan pitkästä aikaa hyvä erityisesti nuorille kesätyöntekijöille. Esimerkiksi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen kesäkuun tilasto kertoo, että 15–19-vuotiaita on ollut kesäkuussa töissä 15 000 enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa.

– Useampi kavereistani on saanut täksi kesäksi töitä kuin viime kesänä. Toisaalta kaikki ovat tänä vuonna täysi-ikäisiä, kertoo Elisa Helenius, 19.

Helenius on kesän töissä isänsä pyörittämässä Sinisen huvilan kahvilassa Helsingin Töölönlahdella. Kaveripiiristä moni on töissä Linnanmäellä, kaupoissa tai esimerkiksi valmentajina urheiluseurojen kautta.

Elisa Helenius pääsi ensimmäistä kertaa kesätöihin Alepaan 16-vuotiaana. Tänä kesänä hän on töissä Sinisen huvilan kahvilassa Töölönlahdella. Thomas Hagström / Yle

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2018 kesäkuussa työllisiä oli 15–19-vuotiaissa 135 000, kun taas muutamana aiempana vuotena määrä on ollut 120 000 tai vähän alle.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskinen pitää eroa siinä määrin huomattavana, että tilanne kesätyörintamalla vaikuttaa kohentuneen, vaikka kyse on vasta yhden kuukauden tilastosta.

Viime kerran vastaavanlaisia työllisyyslukuja on kesäaikaan nuorten ikäluokassa ollut vuosina 2012 ja 2013.

Suosituimmat työtehtävät nuorten keskuudessa liittyvät asiakaspalveluun. Myös lastenhoito ja työ vanhusten parissa ovat toivottuja.

Sen sijaan Sinisen huvilan kahvilassa kaupungin tukemalla kesäsetelillä töissä oleva Maria Laukkanen, 16, kertoo, että osa kavereista ei edes halunnut hakea kesätöitä, koska niin harva saa paikan.

– Aloitin hakemisen joulukuussa, mutta enemmän paikkoja tuli hakuun helmi-maaliskuussa. Ehdin hakea viiteentoista paikkaan ennen kuin sain tämän, Laukkanen sanoo.

16-vuotias Maria Laukkanen sai kesäsetelin avulla paikan Sinisen huvilan kahvilasta. Kesätyöt kestävät kaksi viikkoa. Thomas Hagström / Yle

Lyhytkin työ auttaa tulevaisuudessa

Edes viikon kesätyöpaikka auttaa eteenpäin työuralla, arvioi Taloudellisen tiedotustoimisto TATin nuorten talous- ja työelämätaitojen asiantuntija Riikka Lehtinen. Samalla kynnys hakea myöhemmin kesätöitä madaltuu.

– Olemme havainneet, että mitä pidemmälle menee se, ettei nuorella ole kesätyökokemuksia, sitä suuremmaksi kynnys hakea töitä kasvaa, Lehtinen sanoo.

Moni aloittaakin kesätöiden hakemisen 15–16-vuotiaana. Elisa Helenius pitää itseään onnekkaana, koska sai ensimmäisen kesätyöpaikkansa jo 16-vuotiaana.

– Itselläni kävi vain hyvä tuuri, kun sain kahden viikon Tutustu työelämään ja tienaa -paikan Alepasta. Luulen, että jos alle 20-vuotiaana saa jotain kesätöitä, se helpottaa myöhemmin. Moni vaatii kuitenkin, että on työkokemusta ennestään, Helenius sanoo.

Lehtisen mukaan tärkeintä kesätyössä ei monille ole raha vaan työkokemus, jonka avulla on helpompi hakea seuraavaksi kesäksi töitä. Itse työssä suurin osa haluaa aidosti päästä tekemään töitä, mieluummin liikaa kuin liian vähän.

– Nuoret kokevat tärkeäksi myös vuorovaikutuksen aikuisten kanssa, esimerkiksi sen, kun saa kannustusta ja opetetaan työtehtäviä sekä otetaan työyhteisöön samanarvoisena, Lehtinen kertoo.

Ikärajat rajoittavat vielä, vaikka aina ei tarvitsisi

Kesätyönhaun helpottuminen ei kuitenkaan näy kovin herkästi nuorille, sillä kilpailu paikoista on yhä kovaa. Helsingin kauppatorilla marjamyyjänä työskentelevä Reeta Karkamo, 17, haki kahteenkymmeneen paikkaan, joista viidestä kutsuttiin haastatteluun.

Karkamolle kesätöiden saaminen on ollut pitkään tärkeää ja kokemusta onkin kertynyt jo kolmelta kesältä. Monet kesätöitä hakeneet kaverit jäivät kuitenkin ilman paikkaa, vaikka he lähettivät Karkamon tapaan useita hakemuksia.

– Ikä tuntui vaikuttavan paljon. Monessa hakuilmoituksessakin lukee valmiiksi, että pitää olla vähintään 18-vuotias, Karkamo kertoo.

Kauppatorilla vierailee varsinkin paljon turisteja. Thomas Hagström / Yle

Helpotusta nuorten palkkaamiseen ravintola-alalle on tuonut muun muassa maaliskuussa voimaan tullut alkoholilaki. Nykyään yli 16-vuotias saa tarjoilla alkoholia, kunhan samaan aikaan vuorossa on täysi-ikäinen henkilö, jolla on anniskelupassi.

Yle uutisoi toukokuussa, että kesätöiden ikärajat voivat rikkoa yhdenvertaisuuslakia. Esimerkiksi Stockmann kertoi jutun teon yhteydessä muuttavansa käytäntöjään.

– Nuoret saavat tehdä normaalin pituista työpäivää. Ikäraja on tarpeen esimerkiksi ikärajavalvottujen tuotteiden myynnissä kaupoissa. Eihän 16-, 17- tai 18-vuotiaiden nuorten välillä ole työnteon kannalta muutoin paljoa eroa, sanoo neuvontapäällikkö Juha Ojala Palvelualojen ammattiliitto PAMista.

"Turhan varovainen tavoite"

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n asiantuntija Mikko Räsänen kertoo, että heidän tavoitteenaan on ollut saada töihin täksi kesäksi 130 000 kesätyöntekijää.

– Tähän asti yritysten ja liittojen kanssa tehtyjen epävirallisten keskustelujen perusteella vaikuttaa siltä, että se on ollut turhankin varovainen tavoite, Räsänen toteaa.

– Olen itse parin teini-ikäisen vanhempi, ja vaikuttaa, että myös alaikäisille on ollut tarjolla kesätyöpaikkoja.

Syitä huomattavalle kasvulle on useita. Yleisesti ottaen parempi työllisyystilanne ja talouden parantuminen vaikuttavat myös kesätöihin.

– Kun työllisiä on enemmän, myös lomailijoita on enemmän, pohtii neuvontapäällikkö Ojala PAMista.

EK:n Räsänen kertoo, että erityisesti matkailuala on kasvanut viime vuosina. Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä on kasvanut, ja tänä kesänä hyvä sää on edistänyt kotimaan matkailua. Tämä pitää myös ravintolat ja kahvilat kiireisinä – tai ainakin ne, joilla on kesällä terassi.

Sinisen huvilan kahvilassa on kesäaikaan töissä sekä täysi-ikäisiä että kesäsetelillä olevia ysiluokkalaisia kesätyöntekijöinä. Thomas Hagström / Yle

Seuraava sukupolvi kesätöiden kautta alalle

Myös Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa on ollut tarjolla ennätysmäärä työpaikkoja. Tänä vuonna vastuullisen kesäduunin periaatteisiin sitoutuneet yritykset tarjosivat 65 000 työpaikkaa. Määrä on kasvanut jo pidempään noin viidellä tuhannella vuodessa.

Kampanjan projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen kertoo, että kohentuneen talouden lisäksi yrityksissä on herätty siihen, millainen maine heillä on työnantajana ja miten nuoret löytävät kyseisen alan.

– Seuraavaa sukupolvea halutaan innostaa omalle alalle. Kun tiedetään Suomen väestörakenne, osaavasta porukasta kilpaillaan tulevaisuudessa, Salminen-Kultanen toteaa.

Sinisen huvilan kahvilassa on ollut kesän ajan useita ysiluokkalaisia kahden viikon työpätkissä kesäsetelillä.

– Isälle on tärkeää, että nuoria pääsee töihin, koska hän tietää, kuinka vaikeaa meillä sisaruksillakin on ollut saada töitä, kertoo isänsä kahvilassa työskentelevä Elisa Helenius.