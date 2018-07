Heinäkuussa on myönnetty yli 1 350 uutta taksilupaa – ajokorttiuudistus pompautti myös opetuslupien määrän rajuun kasvuun

Opetuslupia on myönnetty heinäkuussa lähes saman verran kuin koko alkuvuonna.

Trafi on myöntänyt uuden liikennepalvelulain ensimmäisen kuukauden aikana yli 1 350 uutta taksiliikennelupaa. Lain voimaantulon jälkeen Trafille on lähetetty lähes 2 400 taksilupahakemusta ja lähes 260 taksiliikenteen ilmoittautumista.

Heinäkuussa voimaan astuneen lain jälkeen kuka tahansa voi ryhtyä taksikuskiksi ja taksiautoja voi olla liikenteessä juuri niin paljon, kuin yrittäjät näkevät kannattavaksi. Taksikuskilta vaaditaan käytännössä vain ajokortti ja ajolupakokeen läpäisy.

Jos kuitenkin ajaa Uber-kuskina tai omalla autolla, tarvitsee kuljettajan hankkia taksiliikennelupa. Näitä uudenmallisia lupia ei ole voinut hakea etukäteen, vaan hakemuslomakkeen on voinut täyttää vasta 1. heinäkuuta alkaen.

Eniten lupia on haettu sekä myönnetty pääkaupunkiseudulle. Yhteensä pääkaupunkiseudulle on tullut 983 hakemusta, ja lupia on myönnetty tähän mennessä 492 kappaletta: Helsinkiin 294, Espooseen 131, Vantaalle 111 ja Kauniaisiin yksi.

Seuraavaksi eniten taksiliikennelupa on haettu ja myönnetty Turkuun, Tampereelle, Ouluun ja Rovaniemelle.

Trafin mukaan tällä hetkellä käsittelyyn on ottamatta 432 taksiliikennelupahakemusta. Muut hakemukset on joko ratkaistu tai käsittelyssä, kuten selvityspyynnöllä.

Uusia taksiliikennelupahakemuksia otetaan käsittelyyn saapumisjärjestyksessä.

Opetuslupahakemuksia tullut tuhansittain

Heinäkuun alussa voimaan astui myös ajokorttikoulutuksen uudistus. Uudistuksen myötä kotiopetus helpottui, eikä opetuslupaopettajan tarvitse esimerkiksi suorittaa teoriakoetta.

Heinäkuun alusta lähtien Trafiin on tullut yli 6 300 uutta opetuslupahakemusta (siirryt toiseen palveluun). Lupia on nyt myönnetty 5 600 kappaletta. Myönnettyjen lupien määrä on huomattava: ennen uudistusta myönnettiin koko alkuvuoden aikana hieman alle 7 000 opetuslupaa.

Heinäkuun aikana on suoritettu 4 500 henkilöautokortin ajokoetta ja mopon käsittelykokeita on tehty noin 2 300 kappaletta.

Lisäksi Trafi kertoo myöntäneensä yli 920 uutta tavaraliikennelupaa ja 650 uutta henkilöliikennelupaa.

