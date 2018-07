Maailman suurin kuningaspingviiniyhdyskunta kutistunut 90 prosentilla – syy mysteeri

Maailman suurin kuningaspingviinien yhdyskunta on kutistunut lähes 90 prosentilla kolmessa vuosikymmenessä, tutkijat varoittivat maanantaina. Tutkimus on julkaistu Antarctic Science -lehdessä.

Kyseessä oleva yhdyskunta asuu syrjäisellä Ranskalle kuuluvalla Ile aux Cochons -saarella, joka sijaitsee Afrikan kärjen ja Etelämantereen noin puolivälissä.

Kun tutkijat edellisen kerran astuivat saarelle, siellä asui noin kaksi miljoonaa kuningaspingviiniä. Uusimmista satelliittikuvista ja helikoptereista otetuista kuvista kuitenkin ilmenee, että saarella on jäljellä vain noin 200 000 lentokyvytöntä lintua.

Kuningaspingviinit ovat paikallaan pysyviä. Aikuiset yksilöt saattavat viettää päiviä merellä syötävää keräämässä, mutta pingviinit eivät muuta muualle.

Odottamaton tutkimustulos

Syy siihen, miksi kuningaspingviinien määrä on romahtanut saarella, on tutkijoille toistaiseksi täysi mysteeri.

– Tämä oli täysin odottamatonta ja erityisen merkittävää siksi, koska tämä yhdyskunta edusti lähes kolmasosaa maailman kuningaspingviineistä, sanoi tutkija Henri Weimerskirch Centre for Biological Studies -keskuksesta.

Weimerskirch itse näki pingviiniyhdyskunnan ensimmäistä kertaa vuonna 1982.

Tutkijat arvelevat, että tärkeä syy saattaa olla ilmastonmuutos. He viittaavat aiempaan tutkimukseen, jonka mukaan Iles Crozet -saariryhmä, mihin pingviinien kotisaari kuuluu, olisi elinkyvytön kuningaspingviineille vuosisadan puolivälin paikkeilta alkaen ilmastonmuutoksen vuoksi.

Muita selittäviä syitä saattavat olla yhdyskunnan liikakasvu, joka on voinut johtaa ruuan puutteeseen, tai lintukolera, joka on aiheuttanut myös kuningaspingviinien kuolemia läheisillä Marion- ja Amsterdamsaarilla. Myös vieraslajien, kuten rotan, hiiren tai kissan leviäminen saarille on mahdollinen selittäjä.

Joukkokuoleman syy ei kuitenkaan selviä ennen kuin tutkijat pääsevät saarelle tutkimaan asiaa omin käsin – toivottavasti alkuvuonna 2019.

Lähteet: AFP