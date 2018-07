BBC: Kahden suomalaismatkailijan kimppuun hyökättiin väkivaltaisesti Australiassa

Australiassa kaksi suomalaista matkailijaa on joutunut väkivaltaisen hyökkäyksen uhreiksi, kertoo BBC.

Australialainen 36-vuotias mies ajoi 33-vuotiasta miespuolista suomalaismatkailijaa päin maastoautolla ja löi tätä lapiolla. 33-vuotias naispuolinen suomalaismatkailija sai napattua lapion ja taltutettua hyökkääjän. Ohikulkija auttoi häntä pitelemään hyökkääjää aloillaan poliisin tuloon saakka.

Suomalaismies sai hyökkäyksessä vamman päähänsä ja nainenkin loukkaantui. Heidät molemmat vietiin sairaalaan. Hyökkääjä sai syytteen tapon yrityksestä. Myös hänet vietiin sairaalaan.

Hyökkäyksen syy on hämärän peitossa. Viranomaisten mukaan hyökkääjä ei tuntenut uhrejaan.

Hyökkäys tapahtui lauantaina iltapäivällä suositun Bibbulmun-vaelluspolun lähtöpisteellä Länsi-Australiassa lähellä Perthin kaupunkia.

Tapon yrityksestä epäillyn mies ajoi autolla, jonka rekisterikilvet olivat varastettu, kertoo The Australian (siirryt toiseen palveluun).

Bibbulmun-vaelluspolun opas Steve Sertis kommentoi Australian ABC-uutiskanavalle tapauksen eriskummallisuutta.

– Luulin aluksi, että kyse on aprillipilasta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mitään tämän kaltaista on tapahtunut. Vaelluspolku on yleisesti hyvin turvallinen paikka.