1400 asukkaan kylässä on kaksi kauppaa ja pankkikonttoria – "Kyse on valinnasta"

Lillbyn raitilla on muun muassa huoltoasema, kauppa ja pankki. Kalle Niskala / Yle

Uusi sadan oppilaan koulu, kaksi kauppaa, kaksi pankkikonttoria. Vanhainkoti, eläinlääkäri, tanssilava, kesäteatteri ja kerran kesässä yli 2000 ihmistä houkutteleva tanssitapahtuma.

Pohjanmaalla Pedersöressä sijaitsevassa Purmossa on vajaat 1400 asukasta, mutta palveluita paremmin kuin monessa suuremmassa paikassa.

Ylen teettämä, tuore selvitys kertoo, että lähes neljä viidestä suomalaisesta haluaa pitää koko Suomen asuttuna. Tavallisten asukkaiden osalta kyse on valinnoista, sanoo kyläaktiivi ja Pedersören kunnanhallituksen jäsen Niclas Sjöskog.

– Jos haluamme pitää omat kaupat ja pankit, niitä pitää käyttää. Jos menemme Pietarsaareen ostoksille, oma kauppa ei säily. Tarvitaan uskolliset asiakkaat.

Alexandra Källman, Annika Liljeqvist ja Niclas Sjöskog. Kalle Niskala / Yle

Kauppias Annika Liljekvist komppaa. Kyseessä on kaksisuuntainen tie: vastineeksi uskollisuudesta asiakkaat kertovat mitä haluavat ja kauppias koettaa vastata toiveisiin. Kaksi vuotta sitten tehty hyppäys kyläkauppiaaksi ei kaduta.

– Se oli iso askel, mutta kyllä se kannattaa.

Upouusi koulu otettiin käyttöön viime keväänä. Seuraavakin kohde kylän kehittämiseksi on tiedossa: pyörätie kahden keskuksen välillä on ollut vireillä jo monta vuotta. Kyseessä on valtion tie, eikä purmolaisten pyörätiehen satsaaminen ole toistaiseksi kiinnostanut valtiota.

Purmon uusi koulu otettiin käyttöön keväällä. Kalle Niskala / Yle

Kylässä asuu myös paljon nuoria ja lapsiperheitä. Osa asukkaista käy töissä lähikunnissa, mutta töitä löytyy myös oman kylän metalliyrityksistä, maataloudesta ja palveluista.

Purmolaiset tekevät kuitenkin paljon työtä, josta ei makseta. Toinen säilymisen salaisuus kun on heidän mielestään talkoohenki.

– Aina kun tehdään jotain, tehdään yhdessä. Ei odoteta, että joku tulee tekemään vaan tehdään mitä pitää, sanoo Niclas Sjöskog.

Nuorisoseuran sihteeri Alexandra Källman vahvistaa, että näin on.

– Ihmiset ovat tottuneet talkootyöhön, ja tietävät että jos he eivät itse tee, kukaan mukaan ei tule tekemään.

Huippuesimerkki on jo monen vuoden ajan järjestetty Klacken Party (siirryt toiseen palveluun), joka vetää Purmoon jopa yli 2 000 kävijää. Sen järjestämiseen tarvitaan yli sadan hengen porukka, mutta onneksi sellainen löytyy.

– Meillä on tosi paljon innokkaita ihmisiä. Ilman kaikkia heitä ei voisi tätä järjestää.

Uppsalassa opiskellut Källman palasi kotikyläänsä saatuaan sieltä töitä.

– Kun on kasvanut täällä, oppii arvostamaan asumista maaseudulla. Hyvien nettiyhteyksien ansiosta voi olla yhteydessä kaikkialle. Ei ole tunnetta, ettei voisi olla mukana muussa, vaikka asuu täällä, sanoo Källman.