Pitkässä parisuhteessakin voi virittää keskinäisen lomaromanssin – Terapeutti tarjoaa neljä vinkkiä pareille

Pitkässä parisuhteessa olevien pariskuntien kannattaa kokeilla yhteistä lomaromanssia, suosittelee Ylen aamu-tv:ssä vieraillut parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Teija-Liisa Ranta.

Rannan mukaan tällainen leikkimielinen lomaromanssi on hyödyllinen, koska parisuhteessa tarvitaan kahdenkeskistä aikaa hyvän tunneyhteyden ylläpitämiseksi.

Hänen mukaansa hyvä parisuhde on lapsille paras paikka kasvaa, joten vanhemmat tarvitsevat omaa aikaa suhteensa vaalimiseen.

Tässä parisuhdeterapeutin vinkit onnistuneelle parisuhteen sisäiselle lomaromanssille:

1. Lapset hoitoon

Turvallinen hoitopaikka lapsille on ensimmäinen edellytys onnistuneelle lomaromanssille. Hyvä nyrkkisääntö kahdenkeskisen loman pituudelle on lapsen ikävuosien määrä. Vanhemmat voivat olla poissa niin monta yötä kuin lapsella on ikävuosia.

2. Stressi pois

Lomaromanssi on kiireetön ja rento. Eläkää hetkessä ja kokeilkaa jotain uutta. Välttäkää töiden ja lasten miettimistä. Ajatelkaa vain itseänne ja kumppania.

3. Lapsille jotain kivaa

Isommat lapset voivat tulla kateelliseksi siitä, että vanhemmat pääsevät matkalle kiinnostavaan kohteeseen. Lapsille voi tarjota korvaukseksi jotain kivaa, jota koko perhe voi tehdä yhdessä. Toisaalta vanhemmuuteen kuuluu myös se, että lapset opetetaan sietämään pettymyksiä.

4. Onnistunut loma vaatii valmisteluja

Usein pariskunnat liittävät lomaan liikaa odotuksia. Ennen yhteistä lomaa kannattaa puhua ikävät asiat pois alta. Näin voi vähentää riskiä riidoista. Samaten kannattaa keskustella lomaan liittyvistä toiveista ja odotuksista. Jos lapset ovat mukana lomalla, niin myös heitä kannattaa kuunnella jo etukäteen.