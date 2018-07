Pari harrasti seksiä yleisellä rannalla, kunnes poliisi hälytettiin – Tämä on Suomessa yhä harvinaisempaa

Poliisille ilmoitettu sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen on vähentynyt koko Suomessa selvästi. Tutkija Osmo Kontulan mukaan paheksumiskynnys on nykyään korkeampi.

Tamperelainen nainen huomasi maanantaina aamupäivällä, kuinka pari harrasti seksiä yleisellä uimarannalla.

Pari touhusi Tampereen keskustan tuntumassa, Mältinrannan uimarannan uimakopin edessä, josta on suora näkymä veteen ja vastarannan asuintaloihin.

– Sitä vain jatkui ja jatkui, nainen kertoo.

Poliisin tullessa paikalle pariskunta oli jo pukeissa. Tapauksesta kertoi Yle radiossa maanantaina ja Iltalehti (siirryt toiseen palveluun) tiistaina.

Vastaava tapaus oli Tampereella kesäkuun alussa, kun ihan keskustassa Tampereen Laikunlavan puistossa pariskunta harrasti seksiä lavan tuntumassa. Paikalla oli käynnissä tanssitapahtuma ja erittäin runsaasti ihmisiä.

Asista kertoi poliisi (siirryt toiseen palveluun). Poliisi kirjoitti pariskunnalle sakot sukupuolisiveellisyyden loukkaamisesta.

Tapaukset vähentyneet

Nämä tapaukset ovat käyneet yhä harvinaisemmiksi Suomessa. Tai ainakin niistä ilmoitetaan poliisille yhä harvemmin.

Kun vuonna 2010 koko maassa poliisille ilmoitettiin 315 sukupuolisiveellisyyden julkista loukkaamista, viime vuonna tapauksia oli 202.

Kuvituskuva. Ismo Pekkarinen / AOP

Määrä on pudonnut vuosittain ja selvästi. Tiedot käyvät ilmi Poliisin ammattikorkeakoulun tilastoista.

Tänä vuonna kesäkuuhun mennessä ilmoituksia oli tullut poliisille 97 kappaletta. Määrä on suurin Helsingissä, Sisä-Suomessa ja Hämeessä.

Laki määrittää rikoksen näin: Mikäli henkilö tekee julkisesti sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan teon siten, että tämä teko aiheuttaa pahennusta, katsotaan hänen syyllistyvän sukupuolisiveellisyyden julkiseen loukkaamiseen.

Sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Lakia sovelletaan ainakin kolmenlaisiin tapauksiin. Sitä voidaan soveltaa itsensä paljastajiin. Toiseksi sitä sovelletaan seksuaaliseen kanssakäymiseen yleisellä paikalla. Kolmanneksi säännöstä käytetään erilaisiin säädyllisyyden rajat selvästi ylittäviin julkisiin esityksiin.

Tutkimusprofessori: Enää ei paheksuta niin herkästi

Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula sanoo, että aiheesta on vähän tutkimusta.

– Nämä tapaukset eivät ole kovin yleisiä.

Osmo Kontulan mukaan sukupuolisiveellisyyden loukkaamisen väheneminen voi johtua myös siitä, että paheksumiskynnys on muuttunut.

– Oletukseni olisi, että ilmoittamiskynnys tai -paheksumiskynnys olisi korkeampi. Nuoremmalla sukupolvella, eli alle 40-vuotiailla, seksuaaliset asenteet ja arvot ovat vähän vapaamielisempiä kuin vanhemmilla. Nuorempi sukupolvi ei paheksu käyttäytymistä julkisuudessa, kuten vanhempi teki.

Kontulan mukaan kiinni jäämisen riski on yleinen seksifantasia.

– Yleensä varsinaisesti ei ole tarkoitettu, että muut näkevät. On hyvin yleinen fantasia, että rakastellessa on riski siitä, että muut näkevät. Se koetaan kiihottavaksi ja jännittäväksi. Kesällä on lämmintä ja liikutaan paljon ulkona. Silloin on enemmän houkutuksia toteuttaa näitä ajatuksia.

Tämä kesä on ollut poikkeuksellisen kuuma ja on puhuttu jopa seksihelteestä.

– Helteen vaivaamassa makuuhuoneessa tuskin seksi on ihan niin aktiivista kuin muulloin. Helle vie niin paljon energiaa pois ihmisiltä. Kynnys ryhtyä edes vakikumppanin kanssa seksipuuhiin on jonkin verran korkeampi kuumuudesta johtuen, Kontula sanoo.