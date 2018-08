Ammattilainen lohduttaa helteen riivaamaa puutarhuria – ensi vuodeksi piha elpyy

Vanha ompelukoneen jalka on kaunis kukkapöytä.

Kovaa on helteen keskellä ollut puutarha-ammattilaisellakin. Tämän kesän pelastus ovat olleet päivää viileämmät yöt ja viileyden nostama kaste.

Eija´s Garden elämyspuutarha näyttää kävijän silmään runsaalta ja vehreältä. Salaisuus on, kuten arvata saattaa, runsas kastelu. Puutarhan Loviisan Ahvenkoskelle perustanut Eija Keckman saa kasteluveden Kymijoesta, jonka läntisin haara ulottuu Ahvenkoskelle. Vuolas virta pyöritti aikoinaan myös 1700-luvulla perustettua Strömforsin Ruukkia.

Eija Keckman suosii puutarhassaan kotimaisia kasveja. Hänen oma puutarhaherätyksensä on kuitenkin tuontitavaraa. Elämyspuutarhan nimestäkin voi arvata, että tuontimaa on Englanti.

– Jokin englantilaisissa puutarhoissa on kiehtonut aina. Kun sitten menin maahan ensimmäistä kertaa ihan 1990-luvun alussa, niin se oli menoa. En ollut silloin vielä edes puutarha-alalla vaan mainos- ja markkinointihommissa, Keckman kertoo.

Puutarha on Eija Keckmanille elämäntapa. Puutarhan kupeessa on puutarhatarvike- ja taimimyymälä, pieni kahvila ja oma asuintalo. Markku Rantala / Yle

Englantilaiset kartanoiden piha-alueet ja julkiset puutarhat ovat nekin loistokkaita, mutta juuri oikea mittakaava ja kotoisuus löytyi maalaispuutarhoista.

– Cottage garden -puutarhat ovat viehättäviä. Niissä on yhdistelty upeasti syötäviä ja koristekasveja.

Nyt Eija Keckman on ollut puutarhasuunnittelija 20 vuotta ja rakentanut Eija´s Garden -tarhaansa kymmenen vuotta.

Yökaste pelastaa

Eija Keckman silmäilee haikein mielin ennen ruusuille pyhitettyä kukkapenkkiä. Daaliat kukoistavat, mutta ruusut ovat mennyttä.

Pölyttäjät jaksavat pörrätä daalioissa helteestä huolimatta. Markku Rantala / Yle

Kulunut vuosi on ollut kasvien kannalta vaikea ainakin eteläisessä Suomessa. Viime kesä oli sateinen ja kolea, talvi kylmä ja kostea. Tämän vuoden toukokuussa tuli yhtäkkinen lämpöaalto. Kasvit suorastaan purskahtivat kukoistamaan, jotkut kolmekin viikkoa etuajassa. Sitten tuli takapakkia ja viileä jakso. Nyt sitten kuumaa. Puiden pensaiden ja perennoiden sopeutumiskykyä koetellaan.

Anna vettä kuihtuneelle Karsi ruskeat osat ja kuivuneet oksat

Kastele, kastele, kastele

Muista, että nurmikko yleensä elpyy

Suunnittele puutarha siten, että kasveilla on oikeat kasvuolosuhteet

Muista hengittää ja nauttia puutarhastasi

– Nyt on sentään ollut öisin vähän viileämpää. Riittää, että lämpötila laskee 22-25 asteeseen yöllä. Silloin syntyy yökastetta.

– Jos on 24 tuntia kuumaa, kuten jokunen vuosi sitten, kasvit tuntuvat melkein huutavan apua. Ne väsähtävät, eivätkä enää jaksa ottaa vettä vastaan, vaikka ovat janoisia, Keckman kuvailee.

Siisti, kastele ja toivo

Tällaisena kesänä kotipihan kunto saattaa olla surkea pidemmän mökkireissun tai ulkomaanmatkan jälkeen. Aurinko on polttanut nurmikon ja pensaat ja perennat kärvistelevät ruskeina. Valitettavasti ammattilaisellakaan ei ole poppaskonstia pihan elvytykseen.

– Kannattaa siistiä kukkapenkit ja pensaat. Itse ottaisin pois kaikki kuivuneet oksat ja perennojen ruskettuneet versot ja varret, Keckman neuvoo.

Sitten vain kastellaan ja toivotaan. Mitä luonnonmukaisempi kasvi on, sitä suuremmat mahdollisuudet sillä on selvitä. Jos kukinto on menetetty, moni kasvi ehtii vielä lämpimän jatkuessa kasvattaa ainakin uusia lehtiä.

Puutarhassa voi yhdistellä ruukkukasveja, luonnon tarjoamaa vihreää, kiviä ja vesiaiheita. Markku Rantala / Yle

Kellertävä nurmikko viheriöi mitä todennäköisimmin ensi vuonna. Pihanurmella on Keckmanin mukaan hyvä kyky uusiutua. Sen suhteen auttaa siis maltti.

Kasvien sijoittaminen ratkaisee, miten ne voivat

Kasvien säänkestävyydessä tärkein asia ovat kasvuolosuhteet. Kasvupaikka kannattaakin valita huolella jo puutarhaa perustettaessa.

– Viihtyykö kasvi varjossa vai auringossa, kuivassa vai kosteassa ja millainen on maaperä. Nämä kannattaa aina käydä läpi ennen kuin istuttaa kasvin.

Jos kasvuolosuhteet ovat sopivat, puutarhakasvit pärjäävät melkein omillaan.

Eija Kekcman kehottaa myös säilyttämään pihassa niin paljon luonnonmukaista kuin mahdollista. Vehreät saniaiset, pihalla kasvava puu, paikallaan tönöttävä kivi tai marjan varvut voi hyvin yhdistää puutarhakasveihin.

Puutarha laskee sykkeen

Puutarhanhoidosta on tullut yhä suositumpi harrastus Suomessa. Vaikka kesä on lyhyt, puutarhassa riittää puuhaa pitkälle syksyyn. Eija Keckman uskoo vihreän vaikuttavan myönteisesti myös mieleen. Hän on kouluttautunut Green Coachiksi, puutarhaterapeutiksi, joka johdattaa ihmisiä luonnon ja kasvienhoidon parantavan vaikutuksen äärelle.

Mustilanhortensian kukat ovat kuin keveitä pershosia. Markku Rantala / Yle

Oma kokemus on tuonut aiheeseen konkretiaa.

– Kun tulen vaikka hektisiltä messuilta, pysäytän auton tuohon pihaan ja vedän hetken henkeä. Sitten vaihdan vaatteet, otan kitkemisvälineet ja laskeudun jonkun istutusryhmän kimppuun.

Keckmanin mukaan vaikutus on välitön. Sydämen lyönnit tasautuvat ja rentoutunut mieli löytää ratkaisut pulmiin. Omaakaan pihaa ei kannata hoitaa stressin kautta. Se kannattaa suunnitella sellaiseksi, että pihatyöt jaksaa hoitaa ja myös nauttia niistä.