Nordean verkko- ja mobiilipalveluissa laajoja häiriöitä – osa konttoreista suljettu

Ihminen on trooppinen laji ja siksi helteestä on myös hyötyä – "Tiettyyn rajaan asti suorituskyky paranee"

Aurinkoisesta säästä on monenlaista hyötyä ihmiselle, esimerkiksi D-vitamiinivarastot täydentyvät. Pikkulinnuille lämmin kesä on puolestaan tarkoittanut sitä, että poikasia on tullut enemmän.