Toinen Raision rikkoutuneista vesiputkista saatu korjattua - ensimmäiset vesinäytteiden tulokset valmistuvat tiistai-iltana

Veden riittävyys on tällä hetkellä turvattu, mutta käyttörajoitus ja keittokehotus ovat yhä voimassa.

Raision ja Naantalin vedenjakeluhäiriön aiheuttaneen hajonneen liitoksen korjaustyöt ovat edenneet Turun Seudun Veden liitostyömaalla. Runkolinjassa on kaksi putkea, joista ensimmäinen on saatu korjattua. Putkea ei saada käyttöön ennen kuin se on puhdistettu.

Ensimmäiset vesinäytteet verkostosta toimitettiin laboratorioon maanantai-iltana. Niistä saadaan tulokset tiistai-iltana.

Vedenkeittokehotuksen purkaminen vaatii kuitenkin kahdet puhtaat näytteet. Veden riittävyys on tällä hetkellä turvattu kahden korvaavan linjan voimin, mutta käyttörajoitus ja keittokehotus ovat yhä voimassa.

Raision Vesi Oy on järjestämässä vedenjakelupisteitä Raision kirjaston ja terveyskeskussairaalan pihalle. Jakelu saadaan järjestymään iltapäivällä ja vettä voi hakea heti pisteen auettua. Vesipisteen aukeamisesta tiedotetaan erikseen.

Raision kaupungin palvelut toimivat normaalisti, paitsi suun terveydenhuolto, joka palvelee rajoitetusti.

