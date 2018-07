Kuvat: Jonna Heikkinen teki 400 hylätystä kravatista muotiasut – "Välillä mietin, ihan tosissaanko ihmiset ostavat tällaisia solmioita?"

Vaatetusompelija Jonna Heikkinen, 27, oli pari vuotta sitten Berliinissä Saksassa töissä, kun hän sai idean kravateista materiaalina.

– Näin kravateista tehtyjä hattuja ja hameita, joissa oli ommeltu kravatteja vierekkäin. Kravatti pitää muotonsa hyvin ja ajattelin, miksi siitä ei voisi muotoilla asuja.

Jonna Heikkinen päätti kokeilla asiaa. Kierrätysmateriaalit ovat olleet aina lähellä hänen sydäntään. Hän on tehnyt farkuista vaatteita Vihree kala -vaatemerkilleen. Myös lähes kaikki hänen tekemänsä teatteripuvustukset ovat olleet kierrätyskankaista.

Vuosi sitten keväällä Tampereella asunutta Jonna Heikkistä pyydettiin tekemään asut Tampereen Ylioppilasteatterin lavalle Kielipiteitä-esitykseen.

400 solmiosta syntyi puvustus

Nykyään Turussa asuva Heikkinen sai vapaat kädet, ja lopulta solmioista valmistui pukuja esitykseen seitsemän kappaletta hattuineen.

– Pukuihin on käytetty yhteensä noin 400 solmiota. Sain niitä pääasiassa tekstiilikierrätyspaja Nextiilistä, jossa solmioista on tullut lähes ongelma, niin paljon niitä on. Sain sieltä kaksi Ikea-kassillista solmioita ilmaiseksi, Heikkinen kertoo.

Yhtä pukua kohden solmioita kului 40–70, hattuihin 3–7 kuhunkin.

Jonna Heikkinen tavoitteli puvuilla räätälöityä muotia eli haute couturea. Puvut on ommeltu pääasiassa käsin, mutta yhdessä asiassa hän joutui taipumaan.

– Esityksen varsin fyysinen näyttelijäntyö vaati asuilta sekä catwalk-mallistosta poikkeavaa peittävyyttä että joustoa ja tilaa vapaalle liikkeelle. Siksi asuissa on vuorikankaat, joita haute couture ei tavallisesti salli.

S. M. Khalid Imran

Yleisimmät hylätyt ja käytetyt kravatit olivat sinisiä. Niistä syntyi kokonainen puku.

Sen sijaan valkoisia ja mustia kravatteja löytyi lähinnä kirpputorilta ja kierrätyskeskuksista.

– Kallein maksamani kravatti maksoi neljä euroa, Heikkinen kertoo.

Golf-aiheisia kravatteja riitti

Hän yllättyi monta kertaa, millaisia kravatteja suomalaiset ovat ostaneet tai saaneet.

– Välillä mietin, ihan tosissaanko ihmiset ostavat tällaisia solmioita? Tosi hämmentäviä kuvioita oli paljon. Esimerkiksi joulupukki- ja Karviskravatteja riitti. Myös golf-aiheisia kravatteja oli paljon. Törmäsin kahteen samanlaiseen mutta eriväriseen kravattiin, joissa oli golfaava koira, Heikkinen naurahtaa.

Hänen pukunsa ovat Jyväskylässä Suomen käsityön museossa näytteillä elo–syyskuussa. Näyttelyä varten Heikkinen täydensi sarjaa vielä kahdella uudella fantasiasta inspiroituneella asulla sekä päähineellä.

Vaatetusompelija Jonna Heikkisen Untie-näyttely Suomen käsityön museon Näytönpaikka-tilassa 7.8. - 29.9.2018