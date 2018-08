Muutto ensimmäiseen omaan kotiin edessä? – Kokosimme vinkkejä yksin muuttaville nuorille

Raha on yksin muuttavan ensimmäinen huolenaihe

Moni muutto alkaa yleensä käytännön asioiden selvittämisestä.

– Ensimmäinen kysymys yleensä on, että minkälaisia tukia voisin saada ja paljonko minä voisin niitä saada, palveluasiantuntija Tiina Kärki Kelasta kertoo.

Kelan lisäksi vuokranantajat voivat tarjota neuvoja nuorille muuttajille. Heillä on kokemusta, mihin nuoret yleensä apua ja tukea tarvitsevat.

Muuttajan muistilistoja on tarjolla paljon. Esimerkiksi Kela on toteuttanut verkkosivuillaan testin, jolla voi kokeilla oletko valmis muuttamaan omaan kotiin (siirryt toiseen palveluun) (Kela). Myös Nuorisoasuntoliitto ry on laatinut nuorille oman Asumisen ABC (siirryt toiseen palveluun) -oppaan (Nuorisoasuntoliitto ry).