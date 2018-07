"Se voi pahentaa tilannetta" – pienemmät vuodot huolettavat Raision ja Naantalin putkirikon korjaajia

Laajan vedenjakeluhäiriön Raisiossa ja Naantalissa aiheuttaneen vuodon korjaustyöt etenevät. Toinen runkolinjan vuotopaikoista saatiin korjattua tiistainvastaisena yönä. Putkea ei kuitenkaan voida ottaa käyttöön ennen sen puhdistusta.

Vettä saadaan toimitettua kaupunkeihin kahta korvaavaa linjaa pitkin. Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Aki Artimon mukaan tavoitteena oli saada vettä kertymään Raision vesitorniin yön aikana.

– Näin ei käynyt, joko kulutus on ollut liian kovaa tai jakeluverkostossa saattaa olla enemmän putkirikkoja.

Tiistaina havaittiin ainakin Raision Frälsintiellä putkirikko, jonka korjaustyöt ovat käynnissä. Tiedossa ei ole, onko vuoto seurausta laajemmasta ongelmasta.

– Se on mahdollista. Nopeat paineenvaihtelut ovat voineet rikkoa jakelualueella vanhaa tai valmiiksi vähän rikkonaista putkea. Se voi pahentaa tilannetta, toteaa toimitusjohtaja Aki Artimo Turun Seudun Vesi Oy:stä.

Ongelman kesto yhä hämärän peitossa

Ensimmäisistä vesinäytteistä odotetaan tuloksia tiistai-iltana. Artimon mukaan aikaisintaan keskiviikkona voidaan antaa tarkempaa osviittaa vedenkeittokehotuksen jatkosta. Sen purkaminen vaatii kahdet puhtaat näytteet.

Poikkeustilanne kestää tällä tietoa joka tapauksessa päiviä, todennäköisesti ensi viikkoon. Vuotokohdan korjauksen jälkeen edessä on mitä ilmeisimmin verkoston huuhtelu ja desinfiointi.

Naantalin K-Supermarket Ukko-Pekassa vettä on myyty tuhansia litroja tiistain kuluessa. Uusia vesilähteitä etsitään keskusliike Keskon voimin, mutta kauppias Sami Toivonen epäilee, että kysyntää ei kyetä täyttämään. Eino Kossila / Yle

Naantali avasi vedenjakelupisteitä tiistaiaamuna. Raisiossa vedenjakelu on järjestetty tiistaina iltapäivän kuluessa kirjaston sekä terveyskeskussairaalan pihalle.

Naapurikunnat jäivät oman pohjavetensä varaan

Myös Maskussa ja Nousiaisissa on syytä vähentää vedenkäyttöä.

Turun Seudun Vesi on toimittanut lähinnä Naantalin kautta vettä myös Maskuun ja Nousiaisiin, joilla on jo pitkään ollut vajetta omasta pohjavedestä. Tämä lisävesiyhteys on suljettu varotoimenpiteenä.

– Syy on nimenomaan, että veden keittokehotusta ei tarvitse laajentaa koskemaan Maskua ja Nousiaista. Vettä ei tarvitse keittää, mutta käyttöä tulee rajoittaa, jotta kuntien omat pohjavesivarat riittävät tässä tilanteessa, painottaa Aki Artimo.

Kymmeniä tuhansia asukkaita Raisiossa ja Naantalissa koetteleva vedenjakelun häiriö alkoi maanantaina iltapäivällä. Kaupunkeihin vettä toimittava runkolinja vaurioitui Turun Seudun Veden liitostyömaalla.

