Poliisi tutkii Itä-Helsingin Mustapuron kemikaalipäästöä törkeänä ympäristön turmelemisena

Tässä vaiheessa poliisi epäilee, että teko on tahallinen. Yksi henkilö on ollut esitutkinnan aikana kiinniotettuna.

Poliisi epäilee, että viime sunnuntaina Itä-Helsingin Mustapuroon Vartiokylässä valunut kemikaalipäästö on aiheutettu tahallisesti.

Kontulassa sijaitsevan kiinteistön piha-alueen sadevesikaivoon on päästetty ympäristölle haitallista ainetta.

– Aine päätyi sadevesikaivon kautta Mustapuroon, jossa se ehti levitä vähintään kilometrin matkan. Tutkimme asiaa tässä vaiheessa epäiltynä törkeänä ympäristön turmelemisena, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Sampsa Marttila Helsingin poliisilaitokselta.

Kiinteistön piha-alueen asfaltissa on havaittu jälkiä, jotka viittaavat siihen, että kiinteistön alueella olleita tynnyreitä on siirretty sadevesikaivon läheisyyteen. Yksi henkilö on ollut esitutkinnan aikana kiinniotettuna, ja poliisi on tehnyt tapahtuneesta jo kuulusteluja.

– Esitutkinnassa selvitetään vielä, mitä ainetta tai aineita sadevesiviemäriin on päästetty ja kuinka suuri määrä sitä tai niitä on päätynyt puroon. Ympäristövahinkoja ja -riskejä selvitetään parhaillaan yhdessä ympäristöviranomaisten kanssa.

Päästöalueella on havaittu sekä eläviä kaloja että yksittäisiä kuolleita kaloja. Tapaukseen liittyvät vihjeet ja havainnot pyydetään ilmoittamaan Helsingin poliisille virka-aikana numeroon 0295 475 343.