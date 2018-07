Oletko nähnyt joskus pallosalaman? Tiede ei ole pystynyt todistamaan pallosalamoiden olemassaoloa, silti tutkijalle kerrotaan havainnoista jatkuvasti

Kun Suomessa ukkostaa, Antti Mäkelällä soi puhelin. Joku soittaa ja kertoo nähneensä pallosalaman – vuosia sitten.

– Suurin osa minulle ilmoitetuista havainnoista liittyy vuosikymmenien takaisiin kokemuksiin, Mäkelä kertoo.

Antti Mäkelä on Ilmatieteen laitoksen tutkija ja salama-asiantuntija. Hänkään ei osaa sanoa, onko pallosalama todellinen, olemassaoleva ilmiö.

– Havaintoja pallosalamoista on ja niiden perusteella on luotu teorioita. Näitä teorioita ei vain ole pystytty keinotekoisesti todentamaan laboratoriossa, joten emme tiedä, miten pallosalama mahdollisesti syntyy ja minkälainen se ylipäätään on.

Oikea pallosalama leijuu ilmassa

Pallosataman pitää täyttää tietyt tunnusmerkit. Siltä edellytetään, että se leijuu ilmassa vähintään muutamia sekunteja itsekseen.

– Juuri tämä on se mystisin ominaisuus ja hankalin todistaa, Antti Mäkelä miettii.

Mäkelä itse ei tunnustaudu pallosalamauskovaiseksi tai sen koommin kieltäjäksikään. Skeptinen hän kuitenkin on.

– Ihmetyttää se, että nykyään kaikilla on älypuhelimet, joissa on huippukamerat. Silti en ole nähnyt kunnollista videota, josta näkyisi selkeästi pallosalama. Kuvista on vaikea päätellä, mitä niissä näkyvät valopisteet ovat.

Useimmat havainnot tavallisia salamoita

Teorioita pallosalaman synnystä on useita. Antti Mäkelän mukaan muutamat niistä ovat tiedemaailmassa suosittuja.

– Yhden teorian mukaan pallosalama on ikään kuin magneettinen solmu, joka muodostuu ukkosella salaman iskiessä. Joissain olosuhteissa siitä muodostuisi tällainen sykerö, joka jäisi elämään itsekseen.

Suurin osa pallosalamahavainnoista on pystytty selittämään ihan tavallisen salaman tekosilla. Antti Mäkelä

Toisen teorian mukaan pallosalama syntyy, kun salama iskee esimerkiksi piikkilanka-aitaan ja pölläyttää ilmaan jonkinlaisia hiukkasia. Hiukkaset hitsautuisivat energiaa sisältäväksi kuoreksi, joka palaa hiljalleen ja hajoaa.

– Suurin osa pallosalamahavainnoista on pystytty selittämään ihan tavallisen salaman tekosilla. Jos salama iskee esimerkiksi taloon ja kulkee sen rakenteissa, joku saattaa erehtyä pitämään sitä pallosalamana, vaikka se ei sellainen ole.

