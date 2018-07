Metsäpalon jälkisammutus alkoi Kauhavalla – silti töissä 100 sammuttajaa, koneita ja puolustusvoimien helikopteri

Kauhavan metsäpaloalueella on tänään tiistaina siirrytty jälkisammutusvaiheeseen. Jälkisammutustyöt jatkuvat tämänhetkisen arvion mukaan muutamia päiviä, minkä jälkeen alueen jälkivartioinnista vastaa maanomistaja.

– Tällä hetkellä meillä on suunniteltu ja varattu henkilöstöä ensi yöksi ja huomiseksi päiväksi. Sen jälkeen kartoitetaan tilannetta ja arvioidaan, missä vaiheessa alue pystytään luovuttamaan maanomistajalle jälkivartiointia varten, sanoo tilannepaikan johtaja Ville Kultalahti Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta.

Kultalahden arvion mukaan paloalueen rajaaminen onnistui niin hyvin, että sammuttajat ovat nyt saaneet keskittyä paloalueen sisäpuolella sijaitsevien pesäkkeiden sammuttamiseen ja raivaamiseen. Paloalue on saatu pidettyä noin sadassa hehtaarissa.

Puolustusvoimien helikopteri on pudottanut alueelle vettä tiistaina.

Tiistai-iltana tuulen tyyntyessä on tarkoitus päästä raivaamaan palopesäkkeitä kaivinkoneella sekä metsässä että hakkuualueella, joissa palo on pureutunut maastoon.

"Äärirajoilla mennään"

Sammutustöissä on tiistaina ollut satakunta henkilöä.

Puolustusvoimilta palopaikalle on saatu virka-apua noin 60 henkilöä, lisäksi paikalla on sekä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen että turveurakoitsijoiden henkilöstöä. Muutama yksikkö Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksilta on myös mukana sammutustöissä.

Jatkuva helle vaikeuttaa sammuttajien työtä. Kultalahden mukaan muonituksesta ja vedensaannista on pyritty huolehtimaan. Vaikka vaihtomiehiä on ollut, on osa työvuoroista silti ollut pitkiä.

– Tällä hetkellä on pärjätty, mutta äärirajoilla mennään tällaisessa tilanteessa, Kultalahti sanoo.

