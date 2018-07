Turistit ihmeissään Rovaniemellä – käteisautomaatteja joutuu etsimään keskustassa

Rovaniemeltä on poistettu ulkoautomaatteja myös kiinteistönomistajista riippuvista syistä, kerrotaan Automatiasta.

Rovaniemeltä on poistettu ulkoautomaatteja myös kiinteistönomistajista riippuvista syistä, kerrotaan Automatiasta. Jouni Immonen / Yle

Rovaniemen keskustaan sijoitetut käteisautomaatit eivät riitä täyttämään matkailijoiden tarpeita.

Ulos sijoitettuja, ympäri vuorokauden auki olevia automaatteja on ydinkeskustassa vain yksi. Muut neljä Otto- tai Talletusottoautomaattia ovat sidoksissa kauppakeskusten aukioloaikoihin.

Viikonloppuna ainoan ulkoautomaatin rahat loppuivat kesken. Sunnuntaina myös kauppojen kassoilla oli ongelmia korttien käytössä. Turistit kyselivätkin paikallisilta, mistä automaatteja löytyisi.

Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen. Jarmo Honkanen / Yle

Visit Rovaniemeen tulee palautetta käteisautomaattien riittämättömyydestä ja toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen on välittänyt sitä eteenpäin. Matkailukaupungin maine voi kärsiä, jos palvelualttiutta ei ole.

– Sosiaalisessa mediassa viesti leviää nopeasti nykyään. Ymmärrän, että nämä ovat kalliita palveluita tuottaa, mutta [käteinen] raha on niin perusväline näissä maksutoiminnoissa, Kärkkäinen sanoo.

Hänen mukaansa myös valuutanvaihtopalveluita tarvittaisiin Rovaniemelle enemmän.

Kävelykadun automaatilla kohtalon päivät

Otto-automaatteja hallinnoi Automatia Pankkiautomaatit Oy.

– Valitettavasti automaattien kokonaismäärä ei ole lisääntymässä, kun käteisen käyttömäärät ovat vähentyneet jo yli 15 vuotta, johtaja Jyri Marviala sanoo.

Rovaniemellä on hänen mukaansa yhteensä 15 automaattia. Marviala sanoo, että keskustassa on toinenkin ulkoautomaatti, Kauppatorin laidalla. Ydinkeskusta on kuitenkin nelostien yli menevän sillan takana.

Uhkana on, että kävelykadun automaattikin on kohta historiaa. Se sijaitsee kiinteistössä, joka aiotaan remontoida. Neuvotteluja kiinteistönomistajien kanssa kuitenkin käydään, sanoo Jyrki Marviala.

– Tavoite on ensisijaisesti se, että kävelykadulla ulkotiloissa säilyisi automaatti. Ratkaisuja pyritään löytämään, jos suinkin mahdollista.

Tilapäinen automaatti Kuninkuusraveissa

Sesonkitarvetta käteiselle näyttäisi olevan. Kuninkuusraviviikonloppuna Automatian kilpailija Nokas CMS oli sijoittanut tilapäisen Nosto-automaattinsa Rovaniemelle.

Nokas harkitsee omien automaattiensa sijoittamista kaupunkiin tulevaisuudessa, kertoo myynti- ja kehitysjohtaja Risto Lepo

– Rovaniemi on to do -listalla.

Nosto-automaateista käteisen nostamisesta ei ole puoleentoista vuoteen veloitettu erikseen.