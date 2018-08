Helteinen kesä lisäsi vesipelastajien tehtäviä – veneen hinaus voi maksaa satoja euroja, mutta halvemmallakin pääsee

Tästä on kyse Veneen keskimääräinen hinauskustannus on 306 euroa.

Mikäli veneilijällä on Trossi-palvelusopimus, niin hän saa maksuttoman hinauksen, kun avulla ei ole kiire.

Trossi-palvelu maksaa vuodessa 80 euroa ja se voidaan myöntää yksityiselle huviveneelle sekä vesiskootterille.

Päijänteellä erilaisia avustustehtäviä heinäkuun loppuun mennessä on ollut noin 300.

Päijänne on ollut vilkkain vesistöalue, sitten tulee Suomenlahti ja kolmantena Saimaa.

Suomen Meripelastusseurasta kerrotaan, että helteinen kesä on näkynyt vesillä erityisen vilkkaana liikehdintänä. Vesille on pyritty keinolla millä hyvänsä. Avunantotehtäviä erilaisissa pulmissa on ollut paljon.

– Meillä on Suomenlahti yleensä ollut tilastojen kärjessä, mutta nyt Päijänne on ykkösenä. Suomenlahti tulee sitten, kertoo Suomen Meripelastusseuran valmiuspäällikkö Jori Nordström.

Nordström arvelee, että Päijänteen nousemista vilkkaimmaksi vesistöalueeksi voi joiltain osin selittää Suomenlahden paha levätilanne. Ihmiset haluavat veneilemään puhtaammille sisävesille.

Polttoaineen syöttö temppuilee, startti menee

Yleisimmät avuntarvitsijat ovat moottoriveneilijöitä, joiden matkan pysäyttää tekninen vika. Polttoaineen syöttöön voi tulla häiriö, akku voi hyytyä tai startti rikkoutua.

Esimerkiksi saareen rantautuessa köysi on voinut tarttua potkuriin kiinni ja pysäyttää matkan. Veneilijä on tuolloin tarvinnut apua selviytyäkseen takaisin kotirantaan.

– Jos matka keskeytyy, avun saaminen voi kestää kauan, koska vesillä etäisyydet ovat pitkät, Jori Nordström toteaa.

Avustustehtäviä on ollut laidasta laitaan. SUP-lautailijatkin näkyvät tilastoissa. Joitakin on jouduttu auttamaan, kun voimat ovat ehtyneet tai sääolosuhteet ovat yllättäneet.

Lahden Järvipelastajat lähdössä partioimaan eteläiselle Päijänteelle Kuotaan satamasta Asikkalassa. Markku Lähdetluoma / Yle

Trossi-jäsenyys tukee vapaaehtoista pelastustoimintaa

Suomen Meripelastusseurassa on yli 10 000 Trossi-jäsentä. Trossi-jäsenyys kattaa maksuttomat hinaukset lähimpään satamaan, missä veneen korjaus onnistuu, kun matkan teko on keskeytynyt.

Trossi-jäsenyys maksaa 80 euroa vuodessa. Maksulla tuetaan vapaaehtoista vesipelastustoimintaa ja taataan samalla omalle veneelle maksuton apu kiireettömissä tapauksissa.

Tuntihinnasta ei tule senttiäkään miehistölle. Kaj Kirkonpelto

Ilman jäsenyyttä veneen hinaaminen on maksullista ja voi tulla kalliiksi. Esimerkiksi eteläisellä Päijänteellä partioiva PV Teemu veloittaa 235 euroa tunnilta avustustehtävältä. Parin kolmen tunnin apu voi tuolloin tulla maksamaan useita satoja euroja.

Keskimääräinen hinausmaksu 306 euroa

Suomen Meripelastusseuran laskema keskimääräinen hinausmaksu on 306 euroa. Avustustehtävän tuntihinta määräytyy käytettävän aluksen kuluista. Vapaaehtoispohjalta toimiva miehistö ei saa senttiäkään laskutetuista kuluista.

– Tuosta tuntihinnasta ei tule senttiäkään miehistölle, vaan se menee kokonaisuudessaan tämän veneen käyttökustannuksiin, kertoo Teemu-aluksen päivystävä kapteeni Kaj Kirkonpelto.

Partiovuoroissa miehistöön kuuluu vähintäin kolme jäsentä. Vapaaehtoinen meri- ja järvipelastus tekee yhteistyötä pelastuslaitosten, poliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa.