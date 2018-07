Tutkimus: Naiset ja värilliset ovat yhä pahasti paitsiossa Hollywood-elokuvissa – edistystä ei ole tapahtunut

Hollywood-elokuvissa naiset, värilliset ja seksuaalivähemmistöt saavat yhä tyytyä lähinnä statistien rooleihin miesten täyttäessä valkokankaat ja ohjaajantuolit. Juuri mitään edistystä ei ole tapahtunut reilun kymmenen vuoden aikana, paljastuu kalifornialaisen yliopiston tutkimuksesta.

Annenberg Inclusion Inniative -tutkimusyksikkö on tutkinut Hollywood-elokuvia vuodesta 2007 lähtien. Viime vuoden osalta naisten saamien puheroolien osuus oli 31 prosenttia, joka oli lähes sama kuin vuonna 2007. Tutkimuksessa on mukana 100 suosituinta Hollywood-elokuvaa jokaiselta vuodelta.

Viime vuosina monet tunnetut naisnäyttelijät ovat nostaneet esiin naisten asemaa Hollywoodissa ja noin vuosi sitten alkanut #metoo-kampanja on tuonut voimalla esiin naisten kaltoin kohtelua elokuva-alalla.

Myös värillisten asema on ollut usein esillä etenkin Oscar-gaalan tiimoilta.

Näistä kannanotoista ja ponnisteluista huolimatta muutosta ei ole tapahtunut. Valkoiset miehet hallitsevat niin kameran edessä kuin takana.

Naisia ei näy ohjaajan tuoleilla

Vuosikymmenen aikana tutkimusyksikkö on käynyt läpi 1 100 elokuvaa ja näistä naisten ohjaamia oli vain 4,3 prosenttia.

Myös värillisten asema ei ole vuosien saatossa juuri kohentunut. Värillisiä näyttelijöitä tai hahmoja nähtiin Hollywood-elokuvissa viime vuonna yhä hyvin vähän. Mustaihoisten hahmojen osuus oli 12 prosenttia, aasialaisten noin viisi prosenttia ja latinojen reilu kuusi prosenttia. Tutkimus ei rajoitu pelkästään näyttelijöihin vaan mukana on muun muassa animaatiohahmoja.

Vuoden 2017 Oscar -gaalan palkittuja: Mahershala Ali, Emma Stone, Viola Davis ja Casey Affleck. Paul Buck/EPA

Tutkimus tuo esiin myös kiinnostavan piirteen nais- ja miesnäyttelijöiden urien pituudesta. Lapsinäyttelijöissä ei ole vielä suurta eroa sukupuolten välillä. Roolit menevät melko lailla puoliksi. Teini-iässä eroa alkaa jo olla poikien hyväksi. Heitä on 55 prosenttia, kun tyttöjä on 45 prosenttia. Nelikymppisistä ylöspäin peli on tullut jo selväksi, sillä 75 prosenttia hahmoista on miehiä.

Tutkimusryhmän jäsen Stacy L Smith toteaa televisiosarjojen olevan enemmän ajanhermolla kuin Hollywood-elokuvien. Televisiossa moniäänisyys kuuluu ja näkyy paremmin.

Smith on ehdottanut paikoilleen jämähtäneelle elokuva-alalle inclusion rideria (siirryt toiseen palveluun). Termi tuli tunnetuksi tänä vuonna parhaan naispääosan Oscarin saaneen Frances McDormandin puheessa. Termi tarkoittaa sitä, että jokaisen näyttelijän tulisi vaatia sopimukseensa pykälää, jossa vaaditaan elokuvalta moniarvoisuutta.

Koko tutkimusraportti on luettavissa täältä (siirryt toiseen palveluun).

