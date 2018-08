Ajatko vanhalla romulla ja haluaisit uuden? Autojen romutuspalkkioita riittää vielä, ja yleisin hankinta on pienehkö bensa-auto

Vähäpäästöisten autojen hankintaan tarkoitettu palkkiokampanja päättyy viimeistään elokuun lopussa. Valtion rahoituksesta on käytetty noin 80 prosenttia.

Viimeistään elokuun lopussa päättyvää autojen romutuspalkkiokampanjaa on hyödynnetty eniten pienehköjen, vähäpäästöisten bensa-autojen hankintaan.

Romutuspalkkio 2018 Romutuspalkkiokampanja on voimassa 1.1.–31.8.2018. Romutustodistus ja uuden auton tilaussopimus pitää päivätä viimeistään 31.8.2018.

Kampanjan 8 miljoonan euron budjetista oli 29.7.2018 käytetty 78 prosenttia

Romutuspalkkiota oli hyödynnetty 29.7.2018 mennessä 5 892 uuden auton hankintaan

Romutettavan auton pitää olla otettu käyttöön vuonna 2007 tai aiemmin.

Uuden bensa- tai dieselauton CO2-päästöt saavat olla enintään 110 g/km. Muita käyttövoimia käyttäville autoille ei ole päästörajaa.

Bensa- tai dieselautosta alennus on 1 500 euroa.

Korkeaseosetanolia, maa- tai biokaasua tai sähköä (täyssähköauto tai ladattava hybridi) käyttävästä autosta alennus on 2 500 euroa.

Tuki hyödynnetään uuden auton hankinnan yhteydessä.

Lähteet ja ehdot tarkemmin: Trafi (siirryt toiseen palveluun) , Autoalan tilastopalvelu (siirryt toiseen palveluun)

Autoalan tiedotuskeskuksen heinäkuun loppuun päättyvän tilaston mukaan noin 5 900:sta hankitusta autosta 77 prosenttia on ollut bensa-autoja, ja 68 prosenttia osti B-segmentin auton eli pienehkön henkilöauton.

Kaasu- ja sähköautojen osuus romutuspalkkiolla ostetuista autoista on muuta autokauppaa isompi, ja dieselkäyttöisten osuus pienempi.

– Kaasu- ja sähköautojen osuus on ollut mukava huomata, ja diesel-autojen pieni osuus on ollut pieni yllätys, liikenne- ja viestintäministeriön erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä sanoo.

Tänä vuonna romutuspalkkiota hyödyntäneistä autoilijoista noin viisi prosenttia on valinnut kaasu- tai sähköauton. Viime vuonna kaikista ensirekisteröidyistä autoista kaasu-, lataushybridi- ja täyssähköautojen osuus oli yhteensä 2,2 prosenttia. Myös luvut viime vuoden ensirekisteröinneistä perustuvat Autoalan tiedotuskeskuksen tietoihin. (siirryt toiseen palveluun)

Dieselautojen kohdalla ero romutuskampanjahankintojen ja muiden ensirekisteröintien välillä on vielä isompi. Romutuskampanjan porkkanalla ostetuista uusista autoista kolme prosentti kulkee dieselillä, kun viime vuoden kaikista ensirekisteröinneistä osuus oli paljon korkeampi, 30 prosenttia.

Mikko Airikka | Yle Uutisgrafiikka

Autotuojien ja -teollisuuden toimitusjohtaja Tero Kallion mukaan dieselautojen vähäiselle suosiolle romutuskampanjassa on järkeenkäypä selitys.

– Pienissä autoissa ei ole tarjolla diesel-moottoreita, ja pienillä autoilla ajetaan lyhyempää matkaa, Kallio sanoo.

Dieselautojen suosio on laskeva kaikissa ensirekisteröidyissä autoissa. Esimerkiksi Kauppalehti uutisoi (siirryt toiseen palveluun) dieselautojen rekisteröintien olevan Euroopassa alimmillaan 17 vuoteen. Dieselien suosiota painavat päästökohut ja Euroopan kaupungeissa suunnitellut dieselautojen ajorajoitukset.

Sähkön ja kaasun suosio kasvoi

Vuoden 2015 romutusautokampanjaan verrattuna vaihtoehtoisiakäyttövoimia eli käytännössä sähköä tai kaasua hyödyntävien autojen osuus on noussut 0,2 prosentista tämän vuoden kampanjassa noin viiteen prosenttiin.

– Olettaisin, että suurin syy on ollut se, että meillä on ollut niin sanottu tuplapalkkio näiden autojen hankintaa varten, Eilittä sanoo.

Tämän vuoden romutuspalkkio vaihtoehtoisella käyttövoimalla kulkevasta autoista on 2 500 euroa. Vaihtoehtoisella voimalla kulkevia autoja on myös aiempaa paremmin saatavilla teknologiakehityksen ansiosta.

Ismo Pekkarinen / AOP

Romutuspalkkion saa, jos romuttaa vuonna 2007 tai sitä aikaisemmin käyttöön otetun, liikennekäytössä olevan auton, ja ostaa tilalle uuden vähäpäästöisen auton. Enintään 110 grammaa kilometriltä hiilidioksidia päästävän bensa- tai dieselauton ostajalle palkkio on 1 500 euroa.

Vaihtoehtoisella käyttövoimalla liikkuvista autoista ostotilanteessa romutustodistuksella annettava alennus on 2500 euroa. Vaihtoehtoisella käyttövoimalla tarkoitetään käytännössä sähkö- ja kaasuautoja, eikä niille ole määritetty erillistä päästörajaa.

Valtion budjetti romutuspalkkiokampanjaan on yhteensä kahdeksan miljoonaa euroa, ja summa on mitoitettu noin 7 400 auton hankintaan. Autoala osallistuu jokaiseen yksittäiseen romutuspalkkioon 500 eurolla.

Heinäkuun lopussa eli kuukausi ennen kampanjan päättymistä valtion varaamasta kahdeksan miljoonan euron rahoituksesta oli käytetty 78 prosenttia.

Kampanjan jatko avoin

Sekä liikenne- ja viestintäministeriössä että autoalalla ollaan tyytyväisiä toista kertaa järjestettyyn kampanjaan.

– Se lisää hetkellisesti uusien autojen myyntiä ja saadaan pois vanhoja, suuripäästöisiä autoja, liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Eleonoora Eilittä sanoo.

Edellisen romutuspalkkiokampanjan loppuraportissa (siirryt toiseen palveluun) arvioidaan, että palkkiolla hankittujen autojen päästöt olivat vuonna 2015 noin 40 prosenttia alhaisemmat kuin romutettujen autojen.

Liikenne- ja viestintäministeriö ei ole tehnyt päätöstä romutuspalkkion jatkosta tulevalle vuodelle.

– Romutuspalkkio on luonteeltaan väliaikainen toimenpide, jonka avulla pyritään uudistamaan autokantaa sekä saavuttamaan päästövähennyksiä liikennesektorilla, ministeriön ylijohtaja Juhapekka Ristola kirjoittaa ministeriön vastauksessa toimittajan kysymykseen.

Energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosentilla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Autokannan uusimisen lisäksi liikenteessä tarvitaan paljon uusia toimenpiteitä, ylitarkastaja Eilittä sanoo.

– Biopolttoaineiden osuutta tulee lisätä huomattavasti, ja koko liikennejärjestelmän energiatehokkuutta pitäisi parantaa. Siinä keskeisessä roolissa on julkinen liikenne sekä kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden nostaminen.

Ismo Pekkarinen / AOP

Autotuojien ja -teollisuuden toimitusjohtajan Tero Kallion mukaan romutuspalkkion kampanjaluontoisuus on hyvä asia, ja sille toivotaan jossakin vaiheessa jatkoa.

– Jos palkkio olisi pysyvä, siitä tulee tapa, eikä teho ole välttämättä yhtä hyvä, Kallio sanoo.

Kallion mukaan autoalan 500 euron osuuden jokaisesta romutuspalkkiosta on maksanut auton maahantuoja tai maahantuoja ja jälleenmyyjä. Hän pitää 1 500 euron ja 2 500 euron palkkioita suuruudeltaan sopivina.

– Jos summa on liian pieni, se ei saa toivottua vaikutusta aikaseksi, eli ihmiset eivät lähde hankkimaan uusia vähäpäästöisiä autoja vanhojen, romutusikäisten tilalle. Jos summa on liian suuri, vaikutus ja kysyntä on kova, ja kampanjan päättyessä autokauppa sukeltaisi, Kallio sanoo.

Romutuspalkkiokampanja päättyy viimeistään elokuun lopussa. Jos valtion rahoituksen viimeinen viidennes loppuu aiemmin, kampanja päättyy rahan loppuessa.

Tarkemmat ohjeet romutuspalkkion hyödyntämisestä sekä palkkion ehdoista voi lukea esimerkiksi liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

