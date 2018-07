Vaaratiedote Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon, Keski-Suomeen ja Etelä-Savoon

Vaaratiedote: Heinola, Paaso, Valtatie 5. 31.7.2018 kello 22:01.

Karhu on ollut osallisena liikennevahingossa Lusin suoralla. Eläin on poistunut loukkaantuneena tien 140 suuntaan. Alueen ihmisiä kehotetaan välttämään liikkumista ulkona, kunnes vaara on saatu poistettua.

Hämeen Poliisilaitos

Varningsmeddelande: Heinola, Paaso, Riksväg 5. 31.7.2018 kl. 22:01.

En björn har varit delaktig i en trafikolycka vid Lusi rakan. Djuret är skadat och setts fly mot väg 140. Människorna i området uppmanas att undvika vistelse utomhus tills faran är över.

Tavastlands polisinrättning.