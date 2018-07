Lento-onnettomuus Meksikossa

Meksikossa on tapahtunut vakava lento-onnettomuus. Matkustajakone on kaatunut lentoon lähdössä ja on syöksynyt alas noin 10 kilometrin päähän Durangon lentokentästä. Joidenkin lähteiden mukaan kone olisi tehnyt hätälaskun.

Civil Protection State Coordination (CPCE) / EPA

Toistaiseksi ei ole tiedossa virallisia lukuja loukkaantuneiden tai kuolleiden määrästä. Uutistoimistojen mukaan ainakin osa matkustajista on pelastunut ja kävellyt moottoritietä pitkin hakemaan apua.

Uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun) ja Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun) raportoivat, ettei kukaan olisi kuollut onnettomuudessa.

Embraer 190 -tyyppiseen koneeseen mahtuu noin 100 matkustajaa. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoo (siirryt toiseen palveluun), että koneessa olisi ollut 97 matkustajaa ja neljä miehistön jäsentä.

Aeromexico-yhtiön kone oli matkalla Mexico Cityyn. Turmakone oli lähtenyt Guadalupen kansainväliseltä kentältä hetkeä ennen onnettomuutta. Lennon tunnus on AM2431.

#LoÚltimo Así luce la aeronave de Aeroméxico que tuvo un percance en el Aeropuerto Guadalupe Victoria de Durango. pic.twitter.com/6UTNhhIA31 — REFORMACOM (@Reforma) 31. heinäkuuta 2018

Lähteet: AP, AFP, Reuters