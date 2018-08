Analyysi: Syytökset vaalivilpistä sinkoilevat Zimbabwessa – toivo muuttui peloksi, kun oppositiojohtaja hätiköi ja ilmoittautui uudeksi presidentiksi

HARARE Aurinko ei ollut edes noussut Zimbabwen pääkaupungin Hararen hyisessä ja talvisessa aamussa vaalipäivän jälkeen tiistaina, kun opposition Nelson Chamisa oli jo ehtinyt julistaa vaalivoittonsa.

Tai suoraan hän ei sitä julistanut, mutta kirjoitti voiton olevan varmasti opposition ja kertoi olevansa valmis perustamaan uutta hallitusta.

Julistus oli ennenaikainen ja typerä. Tiistain aikana Chamisan kannattajia kokoontui oppositiopuolueen päämajan eteen juhlimaan "vaalivoittoa" samalla kun poliisin vesikanuunat osoittivat heitä.

Tilanne sujui rauhallisesti, mutta poliisi oli selvästi varautunut johonkin.

Virallisesti vaalikomissiolla on lauantaihin asti aikaa julistaa vaalitulos, mutta puheenjohtaja on luvannut tuloksen tulevan hyvissä ajoin ennen takarajaa.

Mitä kauemmin tuloksen selviämisessä kestää, sitä levottomammiksi zimbabwelaiset tulevat ja sitä voimakkaammiksi epäilyt vaalivilpistä kasvavat.

Zimbabwessa järjestettiin historialliset parlamentin- ja presidentinvaalit. Ne olivat maan ensimmäiset ilman maata 37 vuotta hallinnutta Robert Mugabea.

Presidentinvaaleissa vastakkain asettuivat Mugaben entinen oikea käsi Emmerson Mnangagwa sekä opposition uusi tulokas Nelson Chamisa.

75-vuotias Mnangagwa pakotti armeijan avulla Mugaben eroamaan viime marraskuussa. Hän toivoo nyt asemansa sinetöimistä virallisilla vaaleilla. Hän on vaaleissa ehdolla valtapuolue Zanu-PF:n ehdokkaana.

Zimbabwen presidentti Emmerson Mnangagwa Bulawayon stadionilla 23. kesäkuuta. Aaron Ufumeli / EPA

Chamisa taas joutui pikaisesti perimään oppositiojohtajan manttelin kunnioitetulta Morgan Tsvangirailta, joka menehtyi pitkäaikaiseen sairauteen helmikuussa tänä vuonna.

Maanantaina vaalipäivänä päällimmäinen tunnelma ainakin pääkaupunki Hararessa oli optimismi. “Olen niin onnellinen” sekä “Haluan muutosta!” tuli lähes jokaisesta suusta.

Joillekin Mnangagwa on tarpeeksi iso muutos Mugabeen verrattuna, toisille taas pian 38 vuotta valtapuolue Zanu-PF:n alla riittää. Etenkin nuoret pitävät 40-vuotiaasta karismaattisesta pastori-juristi Chamisasta.

Molemmat ehdokkaat ovat julistaneet olevansa "Uuden Zimbabwen" asialla. Uudessa Zimbabwessa työpaikkoja riittäisi, maalla olisi oma valuuttansa ja ihmisillä olisi varaa ostaa ruokaa.

Siitä ollaan vielä kaukana.

Optimismi ja ilo vaihtuivatkin tiistaina yhä suurempaan epäluuloon. Mitä kauemmin tulokset antavat odottaa itseään, sitä suuremmiksi myös epäilyt vaalivilpistä yltyvät.

Tänään keskiviikkona ulkomaalaiset vaalitarkkailijat antavat omat näkemyksensä vaaleista. Zimbabween ei ole päässyt virallisia vaalivalvojia 16 vuoteen. Ensimmäinen arvio vaikuttaa olevan, että vaalit menivät "tarpeeksi hyvin".

Jos vaalit olivat oikeasti vapaat ja oikeudenmukaiset, Chamisan voitto vaikuttaisi todennäköiseltä. Hänen olisi kuitenkin kannattanut odottaa virallisia vaalituloksia ennen minkäänlaista voitto- tai vilppijulistamista.

Nelson Chamisa kävi antamassa oman äänensä maanantaina hararelaisessa peruskoulussa. Yeshiel Panchia / EPA

Nyt hän vaikuttaa Mnangagwaan verrattuna hätiköivältä ja epävarmalta. Mnangagwa on pysynyt hiljaisena vaalien jälkeisenä päivänä ja sanonut odottavansa perustuslain mukaisia tuloksia.

Keskiviikkoaamuna vaalikomissio ilmoitti valtapuolue Zanu-PF:n voittaneen parlamenttivaalit. Se on saamassa ainakin 109 paikkaa eli reilun enemmistön parlamenttiin. Oppositio on saanut 41 paikkaa, ja 58 paikan jakautuminen on vielä julistamatta.

Zanu-PF ei siis ole lähtemässä minnekään, vaikka opposition Chamisa voittaisikin persidentinvaalit.

Chamisan MDC-puolue syytti vaalikomissiota vaalivilpistä jo tiistaina. Syytökset lisäävät riskiä siitä, että hänen kannattajansa vastustaisivat Mnangagawan mahdollista voittoa väkivalloin.

Tuoreessa muistissa on vuoden 2008 vaalit. Silloin oppositiopuolue MDC:n Morgan Tsvangirai sai enemmän ääniä kuin Robert Mugabe ensimmäisellä kierroksella.

Virallisten tulosten julkistamiseen meni yli kuukausi, ja väkivaltaisuuksien jälkeen Tsvangirai vetäytyi vaaleista säästääkseen ihmishenkiä. Robert Mugabe voitti selvästi.

Vuoden 2008 väkivaltaisuuksien aikana Mugaben taustalla vaikutti vahvasti mies nimeltään Emmerson Mnangagwa.

Yhtä rajua väkivaltaa on tuskin odotettavissa näissä vaaleissa, mutta Chamisan käyttäytyminen lisää sen riskiä. Virallinen työttömyys maassa on yli 90 prosenttia, joten aikaa protestointiin on rutkasti.

Zimbabwessa on tyypillistä, että huhumylly jyllää rajustikin epävarmoina aikoina. Tämä lisää levottomuuksien riskiä.

Mnangagwan ympärillä huhut koskevat lähinnä armeijaa. Se oli vahvasti mukana saattamassa hänet valtaan, ja varapresidenttinä toimii tällä hetkellä armeijaa aiemmin johtanut Constantino Chiwenga.

Molemmilla pääehdokkailla on omat taktiikkansa, muuta kumpikaan ei hyväksy häviötä. Jos mikään ehdokas ei saa yli 50 prosenttia äänistä, järjestetään 8. päivä syyskuuta toinen kierros.

Silloin tunnelmat saattavat olla kauas optimistisista. Suurin kysymys on, miten armeija reagoi mahdolliseen opposition vaalivoittoon.

