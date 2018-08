87-vuotias Toini Laukko on jumissa kuumassa kodissa: "Edellisen kerran pääsin juhannuksena ulos"

Kuumuus lyö vastaan heti ovella. 87-vuotias Toini Laukko asuu 1970-luvun elementtitalossa Tampereen Härmälässä, pari kilometriä keskustasta.

Parveke on etelään, eikä se tuo paljon helpotusta. Reilun 60 neliön kaksiossa on auttamattoman kuuma. Läpivedosta ei ole hyötyä.

– Kyllähän se koville on ottanut. Ensimmäinen näin kova hellekesä minulla on tässä, 15 vuotta talossa asunut Toini Laukko sanoo.

Härmälässä on Ilmatieteen laitoksen mittari ja se on näyttänyt hellesäätä lähes koko kesän. Juuri päättynyt heinäkuu oli Ilmatieteen laitoksen mittaushistorian lämpimin heinäkuu. Koko maan keskilämpötila oli 19,6 astetta.

Yli 30 asteen helteet ovat tavallisia.

Niin myös Toini Laukon kotona.

Lähihoitaja Sari Helenius yrittää saada vanhukset juomaan vettä tai muuta nestettä ja viilentää heitä kosteilla pyyhkeillä. Marjut Suomi / Yle

Aika on ollut tukalaa sekä kotihoidon vanhuksille että työntekijöille. Härmälän kotihoidon lähihoitaja Sari Helenius ei muista tällaista kesää.

– Tosi kuumia paikkoja on. Ainakaan meidän alueella ei ole tullut vastaan viileitä asuntoja. On sitten omakotitalo tai kerrostalo, se on kuuma. Kesä on ollut tukala vanhuksille ja työntekijöille, Helenius sanoo.

Helle aiheuttaa terveyshaittoja monissa terveyden ja sosiaalihuollon laitoksissa, kertoo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tuore kysely. Vuodeosastoilla ja palvelutaloissa kuumuus lisää väsymistä, huonovointisuutta, sekavuutta ja esimerkiksi virtsatieinfektioita.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on lähettänyt kirjeen kunnille helteen terveysriskeistä.

"En saa yöllä nukuttua"

Toini Laukon makuuhuoneessa on ollut jopa 32 astetta kuuma. Tämän takia Laukon on ollut vaikea saada unta, vaikka hän on yrittänyt keksiä helpotusta.

– Kyllä väsyttää, koska en saa yöllä oikein nukuttua. Vessassa pesen kylmällä vedellä. Yöt parveke ja ikkunat ovat auki. Puolen päivän aikaan aurinko "räkittää" niin, että paras panna ne kiinni, Laukko sanoo.

– Ei tarvitse mennä etelän lämpöön, kun menee makuukamariin, hän naurahtaa.

Toini Laukko tarvitsee keuhkoahtauman takia lisähappea, ja sitä on tarvittu yöllä.

Seitsemän rappua eristää

Talossa on hissi, mutta sitä edeltää seitsemän jyrkkää rappusta. Tämän takia Toini Laukko ei pääse ulos, koska selän ja polven rappeumat estävät liikkumista.

– Edellisen kerran olin juhannuksena ulkona, kun tulin sairaalasta.

Tästä on jo kuutisen viikkoa.

Toini Laukko kertoo, että pääsisi hissillä kellarin kautta ulos, mutta ylöspäin tulo olisi vaikeaa.

Nestettä ja suolapalaa

Toini Laukko kertoo juovansa paljon helteellä. Kaikkia vanhuksia ei janota, eikä ole nälkä. Sari Heleniuksen mukaan kotihoitajat yrittäjät parhaansa mukaan juottaa vanhuksille nestettä.

– Suositusten mukaan jopa 2–3 litraa pitäisi mennä, mutta harvapa sitä pystyy juomaan. Kaikki sanovat, ettei ole jano. Yritämme mahdollisimman paljon juottaa sellaista nestettä, joka vain jotenkin maistuu.

Toini Laukon keittiössä on 30 astetta. Marjut Suomi / Yle

Myös suolojen saanti on tärkeää vanhuksille.

– Yritämme lämmittää suolaista ruokaa ja saada syömään pienikin annos, ettei menisi ihan huonoon kuntoon, lähihoitaja sanoo.

Kotihoitajat yrittävät viilentää oloa myös kosteilla pyyhkeillä.

– Muistutamme juomisesta ja pyrimme juottamaan käyntien aikana muistisairaita, jotka eivät itse muista juoda. Laitamme ikkunaa auki, Helenius sanoo.

Lähihoitajan mukaan päivävuorossa on yleensä kymmenkunta asiakasta ja iltavuorossa jopa 17.

– Meidän aikamme ei riitä aina suihkuun viemiseen, kun on vartin aikoja monta päivässä. Sitten on aina aikataulusta jäljessä, jos yrittää jonkun vointia parantaa, hän kuvaa arkea.

Yleinen toive omaisille

Lähihoitaja Sari Helenius tinkii itse tauoista, kun hän kiitää kesällä paikasta toiseen.

– Itse en pysty pitämään taukoja, kuten pitäisi. Autossa on täysillä ilmastointi, ja vettä ja mehua kuluu monta litraa.

Vapaa-ajalla lähihoitaja miettii, miten tietyt vanhukset pärjäävät helteellä.

Toini Laukon mukaan kotihoitajat tekevät kaikkensa. Sari Helenius on käynyt hänen luonaan muutaman kerran viikossa jo kahden vuoden ajan.

– Eivät he tälle kuumuudelle voi mitään. Olen erittäin tyytyväinen kotihoitoon. Ei ole mitään moittimista. Tämä on nyt tätä, mitä on, Toini Laukko sanoo.

Lähihoitajalla on yleinen viesti kaikille vanhusten omaisille.

– Omaisten pitäisi viedä omia vanhuksia omaan kotiinsa tai mökille tai ainakin tuoda tuulettimia. Voisi vierailla nykyistä enemmän vanhusten luona. Kyllä se loman vietosta sekin sujuu, että käydään vanhusten luona, hän sanoo.

