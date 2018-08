Tältä se nyt näyttää: Tampereen maauimala avattiin vihdoin – "Kivempaa kuin uimahallissa"

Suomessa on noin parikymmentä maauimalaa, mutta Tampere on harvoja isoja kaupunkeja, joista se on puuttunut.

Tampereen odotettu maauimala avattiin keskiviikkona aamuseitsemältä. Paikalla oli heti innokkaita uimareita.

Maauimalaa on odotettu Tampereelle kymmenien vuosien ajan. Suomessa on noin parikymmentä maauimalaa, mutta Tampere on harvoja isoja kaupunkeja, joista se on puuttunut.

Anne Savin / Yle

Tampereen maauimala tavoittelee keskimäärin parin tuhannen kävijän määrää päivässä. Heistä kolmisen sataa tulisi viereisen uintikeskuksen kautta yhdistelmälipulla. Yhteensä maauimalassa arvioidaan käyvän noin 300 000 kävijää vuodessa.

Tampereen maauimala Avautui Tampereella Joukahaisenkadulla 1.8.2018. Elokuun ajan auki arkisin klo 7.00–20.00, viikonloppuisin 08.00–20.00. Syyskuussa auki ma–to klo 13.00–20.00, pe klo 07.00–20.00, viikonloppuisin klo 10.00–18.00. Maauimalassa on lastenallas, kahluuallas, hyppyallas ja 50 metrin allas. Maauimalan kertalippu on 2,20–5,50 euroa. Alle neljävuotiaat pääsevät ilmaiseksi aikuisen kanssa. Maa-uimala on savuton, eikä sinne saa tuoda alkoholia tai lemmikkejä.

Tampereen kaupungin tarkoitus on, että maauimala kattaa kustannuksensa asiakasmaksuilla ja energian säästöllä. Uimalasta toivotaan myös turistien suosikkia.

"Kauan on varrottu"

Tamperelainen Jouko Juhola pääsi hyppäämään ensimmäisenä hyppytornista. Juhola ui kesällä joka päivä ja talvellakin pari kertaa viikossa.

– Kauan on varrottu. On todella hieno.

Anne Savin / Yle

Maauimalan rakentamisen kuluiksi arvioitiin etukäteen 10,9 miljoonaa euroa, mikä näyttäisi toteutuvan. Käyttökuluja on likimain 900 000 euroa vuodessa.

Lääketieteellisten aineiden yliopettaja Tampereen ammattikorkeakoulussa Annu Hanmar pitää uinnista saatavia terveyshyötyjä tärkeinä. Anne Savin / Yle

Tamperelainen Annu Hammar kertoo odottaneensa maauimalaa niin kauan kuin on asunut Tampereella eli vuosikymmenten ajan.

Hammarilla on kilpauimaritausta. Hän kokeili maauimalaa heti keskiviikkona.

– Tämä on ihan eri juttu kuin järvessä uiminen. Aivan mahtavaa. On upeata, että ulkona on allas, jossa voi uida varhaisesta keväästä syksyyn. Uinti on tärkeää kuntoilun, terveyden ja myös mielenterveyden kannalta.

Kilpailija järvelle

Tamperelaiset äiti ja tytär, Mari ja Hilla Hiekara testaavat kahluuallasta. Anne Savin / Yle

Hilla ja Mari Hiekara kokeilivat ensimmäisenä kahluuallasta. Tytär Hillan mielestä maauimala on kivempi kuin uimahalli.

– Aiemmin olemme uineet järvessä, mutta tästä tulee nyt kilpailija sille. Avaaminen sattui sopivasti, kun ehdin ennen työpäivää uimaan, Mari Hiekara sanoo.

Uimavalvojat Lari Haromo ja Roope Antila valvovat maauimalassa. Anne Savin / Yle

