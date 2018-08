Terapiakukko Ken ratsastaa, musisoi ja ilahduttaa – video

Reilun vuoden ikäinen brahmakukko Ken on osoittautunut oivalliseksi terapiaeläimeksi.

Etelä-Karjalassa, Lemillä asusteleva komistus saapui Arja Purtilon kotiin viime kesänä kolmen kanan seuraksi. Brahma-rotua edustava kukko on kunnioitettavan kokoinen mutta lauhkea, ja se viihtyy ihmisten sylissä paijattavana.

– Ken on tosi kiltti ja rauhallinen, kertoo Purtilo Ylen aamu-tv:n haastattelussa.

– Sillä on kaksi luonnetta. Vahtii ja ohjaa kanoja, kuten kunnon kukon pitääkin. Mutta sitten kun lähdemme ulkoilemaan, se tykkää olla sylissä.

Lupsakan luonteensa takia Kenistä on sukeutunut terapiakukko, joka vierailee emäntänsä kanssa hoitokodeissa ja sairaalassa ilahduttamassa ihmisiä.

Purtilo halusi aluksi kukkonsa mukaan kaverikoiratoimintaan, mutta rauhallisimmatkaan koirat eivät välttämättä ole tottuneet lintuihin, saatikka isoihin kukkoihin. Viime syksystä lähtien Ken on tehnyt vierailuja esimerkiksi palvelutaloihin, missä se mielellään tepastelee sängyllä tai menee vieraan ihmisen syliin.

Kenillä on kaiken muun lisäksi monia erikoistaitoja, kuten perheen bernhardinkoira Paddyn selässä ratsastaminen. Koira on suhtautunut kärsivällisesti lahjakkaan kukon harjoitteluun ja yhtä kärsivällisesti myös helttaveijarin yrityksiin valloittaa musiikkimaailma. Ken on nimittäin musikaalinenkin: Aamu-tv:n haastattelussa näytettiin, kuinka se soittaa sujuvasti ksylofonia nokallaan.

