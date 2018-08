Helle kyykytti mobiiliverkon Turun liepeillä – korkeat yölämpötilat ovat tämän kesän vitsaus laitehuoneissa

Verkkotekniikan kehittyessä tukiasemien lämmönsietokyky on parantunut. Uudet laitesukupolvet on suunniteltu Suomen suvea kuumempiin olosuhteisiin.

Tänä kesänä paikoin tukala helle on uuvuttanut vain yksittäisten tukiasemien jäähdytyslaitteita. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa Ruskolla on kärsitty viime aikoina nikottelevista nettiyhteyksistä. Syyksi Telia on kertonut tukiaseman jäähdytysongelmat.

Kuumat kelit eivät kuitenkaan ole kesän aikana aiheuttaneet laajoja ongelmia matkapuhelinverkossa.

– Ei täällä valvomossa nyt ruudut mitenkään erityisen punaisena loimota, mutta tietysti yksittäisiä lämpötilaan liittyviä vikoja tulee kesäaikana enemmän. Mitään erityistä piikkiä ei kuitenkaan ole tällä hetkellä näkyvissä, toteaa verkoista vastaava johtaja Sami Siiki Telialta.

Tämän kesän erikoisuudeksi Siiki mainitsee korkeat yölämpötilat, jolloin laitehuoneet eivät pääse viilenemään auringon painuessa mailleen porottamasta.

Ylilämpöhälytysten määrä ja mahdolliset katkokset verkossa analysoidaan syksyllä. Sami Siiki

Muidenkin operaattoreiden kokemukset ovat samansuuntaisia. Elisalta kerrotaan, että helteistä on selvitty vähäisillä häiriöillä, ja DNA seuraa laitetilojen lämpötiloja näillä keleillä erityisen aktiivisesti. Jos ylilämpöilmoituksia tulee, lisäjäähdytystä pyritään saamaan nopeasti paikalle.

Viestintäpäällikkö Helena Vartiainen kertoo sähköpostitse, että helteet teettävät töitä DNA:n valvomossa ja asentajille, mutta varsinainen vikojen korjaus ei ole ollut helteen vuoksi tarpeen.

Hellekesän 2018 saldoa analysoidaan Telialla tarkemmin ilmojen viilentyessä.

– Jäähdytyslaitteita päivitetään, korjataan ja uusitaan säännöllisesti. Ylilämpöhälytysten määrä ja mahdolliset katkokset verkossa analysoidaan syksyllä ja mietitään jatkotoimia, sanoo Sami Siiki.

Kuumakallet tukiaseman tolpan nokkaan

Mobiiliverkon helteensietokyky on parantunut uusien verkkosukupolvien myötä. Esimerkiksi kuuma kesä 2010 korvensi tukiasemien laitehuoneita ja piti huoltojoukot kiireisinä (siirryt toiseen palveluun) (Taloussanomat).

Laitteiden hyötysuhteen parantuessa hukkalämpöä syntyy entistä vähemmän.

Merkittävin muutos on kuitenkin eniten lämpöä tuottavien radiolähettimien siirtyminen laitehuoneista mastojen huipulle. Laitetiloihin jää vähemmän lämpöä hohkaavaa ohjauselektroniikkaa.

– 2010-luvun alussa eri valmistajat toivat markkinoille uuden sukupolven tukiasemia, joiden radiot voidaan sijoittaa ulkotiloihin. Merkittävä osa lämpökuormasta siirtyi ulos, ja jäähdytyksen tarve romahti, kertoo osastopäällikkö Matti Manninen Elisalta.

AOP

Verkon uusiutuessa laitteiden toimintavarmuus paranee, ainakin mitä tulee Suomen säihin.

– Laitteet on suunniteltu toimimaan kaikkialla maailmassa. Niin Suomen talvessa kuin esimerkiksi Etelä-Euroopassa, Afrikassa ja Lähi-idässä, joissa lämpötilat saattavat nousta hyvinkin korkeiksi, kuvailee Manninen.

Kylmäkoneille edelleen käyttöä

Kaikkialla laitteistojen sijoittaminen ulkoilmaan ei Elisan Matti Mannisen mukaan kuitenkaan onnistu.

– Toki meillä on edelleen laitepaikkoja etenkin kaupungeissa, joissa radioita ei pystytä asentamaan ulos. Näissä paikoissa meillä on yhä jäähdytyskoneet käytössä, mutta kaiken kaikkiaan niiden määrä on vähentynyt.

Myös Telian verkoista vastaava johtaja Sami Siiki muistuttaa, että tekniset ratkaisut vaihtelevat eri kohteissa. Hän huomauttaa myös, että etenkin kiinteän verkon laitteet on usein paketoitu hyvinkin pieniin koppeihin, jolloin jäähdytystarvekin kasvaa.

– Hyvin kuormitetuissa tiloissa saattaa olla kompressorilla toimiva jäähdytyslaite, joka puhaltaa kylmää ilmaa laitetilaan. Kun kuormitus ja lämmöntuotto tukiasemalla nousee, mietitään minkälainen jäähdytysratkaisu on riittävä. Vuosien mittaan on jouduttu lisäämään varsinaisten kylmäkoneiden määrää juuri lämpötilojen nousun takia, sanoo Siiki.

Ukkonenkin ollut armollinen mastoille

Tukalia helteitä hankalampi vastus verkoille voi olla ukkonen. Operaattorien mukaan kuluneena kesänä on niistäkin selvitty ainakin toistaiseksi melko vähällä.

AOP

Sami Siiki Telialta kertoo, että heinäkuun lopulla ukonilmojen aiheuttamia vikoja ilmeni lähinnä länsirannikolla, Turun pohjoispuolelta aina Vaasan korkeudelle asti. Tyypillisesti sähkönsyöttö katkeaa, ja tukiaseman varavoiman ehtyessä verkko vaikenee.

– Hyvin harvinaisissa tapauksissa salama iskee laitetilaan. Jos oikein pahasti pääsee iskemään, sieltä ei montaa ehjää osaa tai laitetta löydy, ja pahimmillaan syttyy tulipalo. On kuitenkin muistettava, että matkapuhelinverkon tukiaseman masto käytännössä toimii ukkosenjohdattimena, sanoo Siiki.