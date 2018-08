NBC: Perheistään erotetuille meksikolaislapsille syötetty psykotrooppisia lääkkeitä Teksasissa

Liittovaltion tuomari on määrännyt lähes kaikki Teksasin siirtolaiskeskuksessa olevat perheistään erotetut lapset siirrettäväksi toiseen olinpaikkaan.

Määräyksen taustalla on epäily, jonka mukaan lapsille on syötetty keskushermostoon vaikuttavia psykotrooppisia aineita.

Shilohissa Manvelissa sijaitsevaan keskukseen jäivät ainoastaan kaikkein vakavimmista traumaattisista oireista kärsivät lapset. Muu ryhmä siirrettiin pois keskuksesta.

Liittovaltion tuomarin kannan mukaan lapsia on saatettu lääkitä ja huumata ilman vanhempien tai holhoojan suostumusta. Jatkossa keskushermostoon vaikuttavia psykotrooppisia aineita saa käyttää ainoastaan hätätilanteessa tai oikeuden määräyksellä.

Laitoksissa oleville lapsille on kanteen mukaan syötetty esimerkiksi Prozac-mielialalääkettä. Lääkitystä olisi käytetty "mentaalisen pakkopaidan" tapaan. Kanteesta kertoi yhdysvaltalainen uutiskanava NBC (siirryt toiseen palveluun).

Liittovaltion tuomari Dolly Gee määräsi myös, että keskuksen oloista tehdään selvitys.

Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla erotettiin keväällä perheistään noin 2000 siirtolaislasta. Nyt osa heistä on palautettu perheilleen.

Families Belong Together -verkoston johtaja Jess Morales Rocketto sanoo, että lapset kuuluvat yhteen perheidensä kanssa eivätkä pelkäämään, tuntemaan yksinäisyyttä tai altistumaan hyväksikäytölle vankilamaisissa oloissa.

Asiasta on kertonut myös muun muassa sanomalehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun).