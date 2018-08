Jäähallit avasivat ovensa helteestä kärsiville Säkylässä ja Somerolla – vinkkaa, missä muualla pääsee vilvoittelemaan

Helpotusta helteeseen on tarjolla ei puolilla maata, mutta kaikki eivät tiedä mistä etsiä. Jaa vinkkisi vilvoitteluun muillekin.

Henki lähes salpautuu, kun jäähallin ovi aukeaa helteellä. Juuri sitä tunnetta monet ovatkin etsineet. Parinkymmenen asteen lämpötilaero saa tukalan tunteen unohtumaan hetkessä.

Säkylän jäähallin oveen on teipattu lappu, jossa herkimpiä varoitetaan näin suuresta muutoksesta.

Jäähallin seinään teipatussa lapussa pyydetään vapaaehtoisten apua ja muistutetaan suurista lämpötilaeroista hallin ja ulkoilman välillä. Mari Kahila / Yle

Erityisesti paluu läkähdyttävään arkeen voi järkyttää vilvoittelun jälkeen. Toisaalta, monen elimistö on ollut helteessä sietokyvyn rajoilla jo viikkoja muutenkin. Jos arjesta on mahdollisuus paeta edes hetkeksi, tarttuu moni tilaisuuteen epäröimättä.

Säkylän jäähalli avasi ovensa helteestä kärsiville tällä viikolla. Vastaava tempaus on käynnissä ainakin Somerolla.

Yhteinen tahto pisti vauhtia viilennykseen

Kotiapua ikääntyneille tarjoavan Rauhanmajan arkiavun toimitusjohtaja Ari Heikkilä pisti Säkylän tempauksen pystyyn äkillisen idean innoittamana. Useita kuumuudesta kärsiviä vanhuksia työssään kohtaava Heikkilä pohti, miten voisi auttaa asiakkaitaan, jotka asuvat ilmastoimattomissa kodeissa.

Pohdinta sai pontta peruspalveluministeri Annika Saarikon kunnille lähettämästä kirjeestä, jossa hän toivoi, että ikääntyneiden jaksamisesta huolehdittaisiin yhteisvastuullisesti helleaallon aikana.

Silloin Heikkilän päässä välähti. Hän keksi, että kaupungissa on iso, tyhjä ja ennen kaikkea kylmä halli.

Heikkilä otti yhteyttä kaupunginjohtajaan, kaupungissa toimiviin yhdistyksiin ja jäähalliyhtiöön. Kaikki olivat sitä mieltä, että idea oli loistava. Jäähallin ovi avattaisiin kuumuudesta kärsiville ihmisille nopealla aikataululla.

Tuo päivä koitti eilen.

Syysvaatteet piti kaivaa kaapista esiin

Välittömästi, kun Säkylän jäähallin ovet aukesivat, oli 83-vuotias säkyläläinen Pirkko Ruohonen jo ovella odottamassa. Hän näki aamulla paikallislehdessä ilmoituksen, että jäähalli olisi auki hellepäivinä kello 12–16. Lehdessä kehotettiin ottamaan syysvaatteet mukaan, sillä hallin lämpötila on vain kymmenen asteen tienoilla.

– Sen mukaan pukeuduin ja lähdin tulemaan. Soitin ystävätkin mukaan. Ei täällä mielestäni takkia tarvittaisi, mutta piti sekin mukaan kaivaa, kun käskettiin, Ruohonen toteaa.

Hallin pukukopeissa lämpötila on noin 20 astetta, joten monelle riittää niissäkin istuskeleminen. Ruohonen ystävineen tarkeni kuitenkin mainiosti viileämmälläkin puolella. Vaikka jäällä ei ollut luistelijoita, sai tyhjän kaukalon katseleminen rouvat muistelemaan nuoruusaikojaan.

– Pelejä ja taitoluistelijoita on täällä käyty katsomassa ja itsekin olen paljon nuorena luistellut. Ne ajat ovat kuitenkin takanapäin, kun tässä on ollut lonkkaleikkauksia ja muuta, Ruohonen kertoo.

Terttu Salin, Pirkko Ruohonen, Aino Nummenpää ja Irja Korpela hakivat helpotusta helteeseen Säkylän jäähallista. Mari Kahila / Yle

Ruohosen ystävät, lähes 90-vuotiaat sisarukset Aino Nummenpää ja Irja Korpela ovat yrittäneet tähän mennessä selvitä helteistä painottamalla puuhansa varhaiseen aamuun ja myöhäiseen iltaan. Vierailu jäähallissa keskellä päivää tuo virkistävän tuulahduksen arkeen.

– Ei kesä ole meitä onneksi uuvuttanut, mutta viilennys kelpaa. Täällä on hyvä olla, Korpela toteaa.

Taksilla ilmaiseksi jäähallille

Osalle ikäihmisistä kesä on ollut todellinen koettelemus. Säkylän kotihoidon esimies Kalevi Suhonen harmittelee, että apua eniten tarvitsevia ei ole vielä saatu jäähallille.

– Tätä jäähalli-ideaa työstetään vielä ja samalla harjoitellaan tulevaa varten. Yritämme saada vielä enemmän väkeä virkistymään, Suhonen suunnittelee.

Hän väläyttelee, että jatkossa esimerkiksi bussikuljetusten järjestäminen voisi olla mahdollista. Jo nyt mukaan on saatu paikallinen taksiyrittäjä, jolta voi tilata virkistyskyydin ilmaiseksi. Toistaiseksi kyytejä on tilattu alle kymmenen.

– Tämä tempaus pistettiin pystyyn niin nopeasti, että kaikki eivät taida olla siitä tietoisia, taksiautoilija Jarmo Kyllönen arvelee.

Mistä viilennys löytyy?

Säkylän lisäksi myös Somero on avannut jäähallin ovet viilennystä kaipaaville kuntalaisille. Tämä tempaus on toteutettu pienemmässä mittakaavassa. Jäähallilla on käynnissä jääkiekkoleiri ja jäähalliyhtiö keksi, että ovet voisi pitää auki myös muille.

Someron hallissa lämpötila on tällä viikolla vain kuusi astetta. Siitä pääsee nauttimaan hellepäivinä kello kymmenestä kuuteen asti.

Missä muualla on tarjolla viilennystä? Jos tiedät, mihin oman kuntasi alueella kannattaa suunnata, vinkkaa siitä muille alla olevassa keskustelussa.