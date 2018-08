Pulppuava vesi aiheutti työntekijöille vaaratilanteen Raision putken rikkouduttua – "Tilanne selvitetään myöhemmin"

Raision ja Naantalin vedenjakeluhäiriön aiheuttaneen liitoksen rikkoutuminen johti vaaratilanteeseen maanantaina.

Ylen saamien tietojen mukaan Raision putkilinjatyömaalla olleet työntekijät joutuivat rikon sattuessa hengenvaaraan. Kaivantoon ryöppysi hetkessä suuria määriä vettä.

Turun Seudun Veden toimitusjohtaja Aki Artimo on tapauksesta melko vaitonainen.

– Kukaan ei ole ainakaan loukkaantunut tai saanut vammoja. Asian selvittely on syytä jättää siihen, kun tämä akuutti vaihe on ohi. Sitten on varmaan aikaa selvittää, että mitä ja miksi on tapahtunut.

Artimon mukaan tilanteessa on ollut Raision Veden ja Turun Seudun Veden urakoitsijan työntekijöitä.

Urakoitsijana toimivan Resolum-yhtiön toimitusjohtaja Aleksi Tutti ei kommentoi asiaa Ylelle. Raision Veden toimitusjohtaja Anna-Kristiina Järvi kertoo tekstiviestillä, että hänellä ei ole tietoa mahdollisesta vaaratilanteesta.

– Raision Vesi Oy ei vastaa työmaasta.

Aki Artimo sanoo, että resurssit ovat juuri ja juuri riittäneet akuutin tilanteen hoitoon.

– Sitten kun se on ohi, niin irrotetaan resurssia selvittämään tätä asiaa. Tehdään selvityksiä ja raportteja, mikä tähän onnettomuuteen johti.

