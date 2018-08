Twitter on havahtunut keskustelun kiristymiseen ja yrittää parantaa tunnelmaa poistamalla tilejä ja käyttämällä apunaan jopa käyttäytymistieteilijöitä.

– Ovatko ihmiset luonnostaan riitaisia vai vaikuttaako tekniikka niin, että on kerättävä pisteitä omalle huutosakille?, Helsingin Sanomien uutispäällikkö Jussi Pullinen pohti Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.

Pullinen ja Aller Median toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä toivoivat tutkijoiden tarttuvan sosiaalisen median ilmapiirin kiristymiseen ja keskustelijoiden palkitsemiseen.

Twitter vähentäisi vihapuhetta heittämällä ulos Donald Trumpin Pauli Aalto-Setälä

– Twitter vähentäisi vihapuhetta niin, että heittäisi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ulos palvelusta, Aalto-Setälä ehdotti.

"Facebook on isompi kuin Kiina"

Digijättien Googlen, Applen, Facebookin ja Amazonin tulokset ovat viemässä yrityksiä osin eri suuntiin. Googlen emoyhtiö Alphabet, Amazon ja tuoreimpana Apple ovat tiedottaneet hyvistä tuloksista vuoden toisella neljänneksellä.

Facebookin ja Twitterin osakekurssit ovat puolestaan sukeltaneet pahimmillaan 20 prosenttia. Jussi Pullisen mukaan sosiaalisen median jättien pudotusta selittää se, että ne antavat huonompia ennusteita kuin aiemmin. Käyttäjämäärien kasvu hidastuu.

Pauli Aalto-Setälä muistutti, että kyse on edelleen jättimäisistä yrityksistä.

– Facebookilla on yli 2 miljardia käyttäjää. Vaikka käyttäjät vähenevät Euroopassa, Facebook on isompi on Kiina, hän kuvasi.

Aalto-Setälä sanoi ihmettelevänsä, ettei Cambridge Analytica –vuoto ole vaikuttanut Facebookiin talouteen millään lailla.

Yle Uutisgrafiikka

Twitterin pudotus markkinoilla liittyy Jussi Pullisen mukaan siihen, että sijoittajat ovat säikähtäneet melko paljon käyttäjämäärän hienoisesta laskusta ja palvelun siivoamisesta.

Twitterin käyttäjämäärä on vähentynyt kolmessa kuukaudessa 335 miljoonasta miljoonalla käyttäjällä. Yhtiö kertoo poistaneensa heinäkuussa lähes miljoona valetiliä päivässä.

"Amazon on superyritys"

Verkkokauppana tunnettu Amazon haastaa Facebookia, Twitteriä ja Googlea myös mainosmarkkinoilla. Jussi Pullisen mukaan Amazon on yhtiö, jossa on vaikea nähdä heikkoa kohtaa.

Miten kauppakeskukset selviävät, kun kauppa siirtyy verkkoon? Pauli Aalto-Setälä

– Amazon on viihdeyhtiö, sillä on elokuvapalvelua, se on kiinnostunut urheiluoikeuksista ja se myy mainontaa. Se rynnistää kaikilla niillä alueilla, millä muutkin isot digiyritykset toimivat.

Amazonin odotetaan tulevan Suomeen vielä tämän vuoden aikana. Pullisen ja Aalto-Setälän mukaan Suomessa on valmistauduttu huonosti muutokseen.

– Ihmettelen, miten kauppakeskukset jäävät pystyyn, sen jälkeen kun kauppa siirtyy Amazonille tai Alibaballe.

Pullisen mielestä Suomessa ei ole vaikea voittaa markkinoita, jos Amazon tuo Suomeen osaamisensa pakettien toimittamisessa.