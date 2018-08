Matkustajat raivoissaan: SAS perunut kesällä jo 700 lentoa – syöpäpotilas ja raskaana ollut nainen jumissa päiväkausia

Skandinaavinen lentoyhtiö SAS on joutunut viimeisten kolmen kuukauden aikana perumaan noin 700 lentoa. Viime viikonloppuna peruttuja lentoja oli erityisen paljon.

Tärkein syy lentojen peruuntumiseen on lentäjäpula. Pahimmin henkilöstöpula koettelee SAS:n irlantilaista tytäryhtiötä SAS Irelandia, joka toimii Lontoon Heathrow'n lentokentältä käsin.

Tästä syystä Lontoossa on ollut jumissa satoja SAS:n matkustajia. Ruotsalainen Expressen-lehti on kerännyt tietoja matkustajista, jotka ovat joutuneet vaikeaan tilanteeseen.

Lentojen peruuntumisen lisäksi jumiin jääneitä kiukuttaa lentoyhtiön tiedotuksen niukkuus.

Syöpäsairas tarvitsee lääkkeensä

Eilen tiistaina lentoa odotti syöpää sairastava 40-vuotias Marie Daniel, joka oli kotoisin Uumajasta, Pohjois-Ruotsista. Myös hänen 65-vuotias äitinsä oli mukana matkalla.

Naisten paluulennon oli määrä lähteä sunnuntaina Heathrow'lta. Edellisenä päivänä he saivat SAS:lta tekstiviestin, jossa kerrottiin kaiken olevan kunnossa lennon sisäänkirjautumista varten.

Naiset saapuivat kentälle sunnuntaina hyvissä ajoin, mutta huomasivat lennon vastaanottotiskin olevan tyhjä. Näyttötauluilla ei lukenut mitään.

Vähän myöhemmin he saivat kuulla, että lento oli peruttu. Naiset ihmettelivät, miksi yhtiö ei kertonut tästä matkustajille ja kysyivät pääsyä seuraavalle mahdolliselle lennolle.

– Hän sanoi, että varaa meille lennon tiistaille. Silloin ajattelin, että tekeekö hän meistä pilaa, Marie Daniel sanoi lehdelle.

– Siellä oli kaaos. Heillä oli vain kaksi ihmistä selvittämässä kaikkien vihaisten ihmisten asiaa. Tunnelma oli kauhea, hän jatkoi.

Hotellissa he tapasivat muita matkustajia. He kertoivat, että useita muitakin lentoja oli peruttu, joten lennoille jonottamassa oli paljon matkustajia.

Lisäksi monet lennoista oli ylibuukattu, joten myös ajallaan lähteneiltä lennoilta oli joutunut pois ihmisiä.

Marie Danielilla oli taskussaan resepti syöpälääkettään varten, mutta hän ei voi käyttää sitä Englannissa. Hän oli yrittänyt selittää tilanteen vakavuutta SAS:n työntekijöille, mutta myötätuntoa ei ollut juuri herunut.

– He sanoivat, että voivat tilata minulle ambulanssin. Minä sanoin, etten tarvitse ambulanssia, vaan lääkkeeni.

Expressenin artikkeli (siirryt toiseen palveluun) päättyy tilanteeseen, jossa naiset odottivat tiistaina pääsyä lennolle. Viimeinen tieto oli, että lento myöhästyisi.

Matkustaja nukkuu SAS:n lähtöselvityksen vieressä. Johan Nilsson / EPA

Raskaana olleen naisen sekä meno- että paluulento peruuntuivat

Ranskalainen Amanda Carvajal Alegria oli kuudennella kuukaudella raskaana. Hän halusi käydä ystävänsä kanssa Tukholmassa lomalla ennen synnytystä.

Ystävysten saavuttua lentokentälle Pariisissa heille ilmoitettiin lennon olevan 30 minuuttia myöhässä. Pian lykkäystä jatkettiin kahdella tunnilla. Lopulta lentoyhtiö ilmoitti lennon peruuntuvan.

Heille tarjottiin huonetta lentokenttähotellissa, mutta he päättivät mennä kotiin odottamaan. Pian SAS ilmoittikin, että lento oli varattu, mutta vasta kaksi päivää myöhemmin. Lisäksi lento tekisi välilaskun Oslossa, mistä Carvajal Alegria ei pitänyt.

– Ei ollut mitään keinoa ottaa heihin yhteyttä ja kysyä muista lennoista. Emme saaneet yhteyttä. Se ei vain onnistunut. Niinpä otimme lennon, sillä emme halunneet koko loman menevän pilalle.

Paluun Ranskaan oli määrä tapahtua sunnuntaina 29. heinäkuuta. Matkalaiset alkoivat huolestua, sillä lento myöhästyi kaksi tuntia, ja tätä ennen sen lähtöportti ehti vaihtua kahteen kertaan. Matkustajia juoksutettiin edestakaisin Arlandan lentokenttää Tukholmassa.

Lopulta matkustajat pääsivät koneeseen. Siellä koneen kapteeni ilmoitti, ettei koneen radiojärjestelmä toimi, vaan lento peruuntuu.

– Olen voinut huonosti koko raskauden ajan ja minulla on aikaisemmin ollut keskenmeno. Tämä tilanne on stressannut minua kauheasti. Itkin kuin lapsi, kertoo Amanda Carvajal Alegria Expressen-lehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Lehden mukaan he saivat uuden lentovarauksen seuraavalle päivälle.

Toimitusjohtaja astui viimein esiin

SAS:n ongelmat ovat jatkuneet jo kauan, mutta yhtiön puolelta niitä ovat kommentoineet vain varatoimitusjohtaja ja tiedostuspäällikkö.

Eilen tiistaina toimitusjohtaja Rickard Gustafson antoi viimein haastattelun Expressenille (siirryt toiseen palveluun).

Gustafson pahoitteli tilannetta syvästi ja sanoi olevansa suorastaan epätoivoinen.

SAS:n toimitusjohtaja Rickard Gustafson Bertil Enevag Ericson / EPA

Toimitusjohtajan mukaan syitä peruuntumisiin on useita. Niistä ehkä tärkein on lentäjäpula, joka on koskenut erityisesti Irlannin yksikköä.

– Osassa Eurooppaa on enemmän kysyntää lentäjistä kuin on tarjontaa. Meillä on myös ollut tilanteita, joissa kapteenimme ovat saaneet muita työtarjouksia, emmekä ole ehtineet rekrytoida uusia.

Muita syitä ovat lentoliikenteen vilkastuminen Euroopassa kesäkaudella, mikä on tiukentanut aikatauluja, sekä tilattujen koneiden toimitusten myöhästyminen. Myös Arlandan seudulla viikonloppuna riehunut myrsky aiheutti haittaa.

Toimitusjohtajan mukaan SAS on ottanut tapahtuneesta oppia, jottei vastaavaa enää tapahtuisi.

– Tilanne on jatkossa vakaampi. Olemme löytäneet ratkaisuja henkilöstöpulaan. Otamme nopealla aikataululla käyttöön vaihtoehtoista ja vuokrattua tuotantokapasiteettia täyttämään aukkoja.