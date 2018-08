Uudessa sairaalassa kummallisia epäkohtia – pylväät tukkivat potilassiirrot hissille, päivystys ilman odotusaulaa

Lappeenrannassa vastikään avatussa sairaalassa on paljon ongelmia ja suunnittelun epäkohtia, joihin työntekijät ja asiakkaat ovat törmänneet käyttöönoton jälkeen.

Vuodeosastolle kävellessä tuntuu, että olisi joutunut sairaalasarjan lavasteisiin. Osaston aulassa on suuri komentokeskusmainen hoitajien tiski. Avoimen tiskin edessä on potilaiden oleskelutila, jossa kiikkuvat modernit keinutuolit.

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri Eksote otti käyttöön uuden sairaalan toukokuun lopussa Lappeenrannassa. Käytännössä sairaala on vanhan keskussairaalan uusi siipirakennus.

K-sairaalaksi nimetyssä sairaalassa on pari sataa vuodepaikkaa, joissa on pääosin yhden hengen potilashuoneita. Lisäksi sairaalassa sijaitsee päivystysvastaanotto. Sairaalasta löytyy paljon taidetta ja sisustukseen on panostettu.

Kauneudesta huolimatta nykyaikaisesta sairaalasta on löytynyt monia epäkohtia.

Keskussairaalan päivystyksestä puuttuu varsinainen aula. Yle

1. Odotusaula puuttuu

Päivystyksessä ei ole odotusaulaa. Kuulostaa virheeltä, mutta aulattomuus on laskelmoitu ratkaisu.

– Uudet päivystykset rakennetaan sellaiseksi, että kenenkään ei pitäisi joutua odottamaan siellä. Niinpä odotusaulaa ei tehty, kertoo toimitusjohtaja Pentti Itkonen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä.

Toisin kuitenkin on käynyt. Pahimmillaan odotusajat päivystyksessä ovat olleet kymmentä tuntia ja ahdas aula on täyttynyt väestä.

Lääkäriin pääsyä on hidastanut muun muassa se, että päivystyksestä on poistettu sihteeri. Nyt vastaanottavan hoitajan pitää tehdä kaikki kirjaukset. Se vie työaikaa ja jonoa pääsee syntymään olemattomaan aulaan.

– Tilanne pitää arvioida uudestaan. Pitää miettiä, miten hoitajat voivat tehdä sitä työtä, mitä heidät on koulutettu tekemään, sanoo Itkonen.

Helteiden takia sairaala on täyttynyt äärimmilleen potilaista. Kiire kuormittaa henkilöstöä sairaalan muuton lisäksi.

2. Tietoturva vaarantuu

Päivystyksessä potilaiden tietoturva vaarantuu. Avoimista vastaanottotiskeistä kantautuu potilaiden tiedot muille odottaville asiakkaille. Epäkohta on huomattu myös Eksoten johdossa

– Todellakin näin on. Päivystyksessä kun asioi, tiedot kuuluvat muille asiakkaille, toteaa Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen.

Parannusta heikkoon tietoturvaan on tulossa.

– Tähän pitää löytää nyt ratkaisu. Päivystykseen voi rakentaa pieniä ilmoittautumistiloja ja parannella olemassa olevia, sanoo Itkonen.

Spiraalipylväät ovat näkyvä elementti k-sairaalassa. Mikko Savolainen / Yle

3. Suuret pylväät hissien edessä

Korkeassa sairaalassa hissien edustaa koristavat isot pylväät. Pylväs hissin edessä vaikeuttaa pyörätuoli- ja sänkypotilaiden kuljetusta.

– Voi olla, että tämmöisiä suunnitteluun liittyviä ongelmia on noussut esille. Niihin on nyt enää vähän vaikea puuttua. Pilarit pitää olla, että talo pysyy pystyssä, toteaa Itkonen.

Yhdeksänkerroksinen sairaala asetti isot haasteet suunnittelijoille. Sairaalan arkkitehti mietti pylväitä eli kerrospilareita pitkään.

– Pilarit olivat haastava asia suunnitteluaikana. Niitä pohdittiin paljon rakennesuunnittelijan kanssa, miten ne saataisiin optimaalisiin paikkoihin ja mahdollisimman pieniksi, kertoo K-sairaalan projektiarkkitehti Arja Björk.

Betoniset pylväät suunniteltiin suuriksi, jotta talo pysyy pystyssä.

– Varmaan teknisesti ja taloudellisesti järkevin oli tämä valittu ratkaisu, toteaa Björk.

Potilashuoneet ovat pääosin yhden hengen huoneita. Kiireisen kesän takia osasta huoneita on tehty kahden hengen huoneita. Mikko Savolainen / Yle

4. Liian hyvä äänieristys

Potilashuoneissa on hyvä äänieristys. Jos potilas kaatuu huoneessa, hoitaja ei välttämättä kuule sitä.

– Se vaatii sitä, että hoitajat asemoidaan lähemmäs potilasta. Eli asemoidaan lähemmäs aulan tiskejä potilaat, joista meillä on huoli, kertoo vuodeosastojen palvelupäällikkö Kirsi Tapiola-Huomo.

Hyvä äänieristys on kerännyt myös kehuja potilailta.

– Potilaat ovat kiitelleet sitä, että huoneissa on hiljaista. Nyt lepo on mahdollista, kun äänet eivät kuulu, sanoo Tapiola-Huomo.

Sairaalan vuodeosastot on rakennettu avariksi isoiksi auloiksi. Aulaa ympäröivät sähköiset ovet, joista pääsee yhden hengen potilashuoneisiin.

Avoimessa aulassa työskentelevät myös saneluita kirjoittavat sihteerit. Ennen vanhaa saneluita kirjoitettiin kanslioissa. Nyt sama homma hoidetaan hälyisessä aulassa.

5. Yksi lääkekaappi

Sairaala on kapea ja korkea. Yhdellä vuodeosastolla on maksimissaan noin 40 vuodepaikkaa. Henkilökunta puhuu jättiosastoista.

Jokaisella osastolla on vain yksi lääkekaappi. Lääkkeiden haku vie aikaa ja voimia henkilökunnalta. Askeleita tulee monin kerroin vanhaan sairaalaan verrattuna.

– Meille piti alun perin tulla älylääkekaapit, mutta ne vedettiin pois kalleuden takia loppumetreillä. Nyt etsitään ratkaisua tähän ongelmaan, tunnustaa palvelupäällikkö Tapiola-Huomo.

"Sairaalaa ei osata vielä käyttää oikein"

Moni hoitaja ihmettelee, onko rakennus todellakin suunniteltu sairaalaksi. Pitkulainen rakennus ihmetyttää ja mietityttää henkilökuntaa.

Jo muuttopäivänä kaikki ei mennyt niin kuin pitäisi.

– Jo muuttopäivänä meillä oli sisällä paljon potilaita eli jouduttiin ottamaan ylipaikkojen ylipaikat käyttöön. Heti tuli selväksi, että kaikki ei välttämättä ole siten, miten oli suunniteltu, kertoo vuodeosastojen palvelupäällikkö Kirsi Tapiola-Huomo.

Eksoten johdon mukaan ongelmat johtuvat osittain siitä, että uuden sairaalan käyttöä vielä opetellaan.

– Vanhasta siivestä kun muutettiin, ei osata vielä käyttää uutta K-siipeä kuten pitäisi, toteaa vuodeosastojen palvelupäällikkö Kirsi Tapiola-Huomo.

Parannuksia aiotaan tehdä. Parhaillaan Eksote kerää tietoja epäkohdista.

– Kyllä siinä kestää vähintään vuosi, ennen kuin toiminnot vakiintuvat ja asioille löytyy paikkansa. Liian aikaisin ei kannata ryhtyä suuriin muutoksiin, sanoo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen.