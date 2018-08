"Se vielä heittää lapsensa portaista alas" – Nuoret äidit kuulevat törkykommentteja lähipiiriltään ja jopa sairaalan henkilökunnalta

Nuoret äidit kertovat videolla, millaisia kommentteja he ovat kuulleet.

Teiniraskauksien määrä on vähentynyt reilusti, mutta nuoret äidit saavat silti osakseen arvostelua ja heidän kasvatustaitojaan kyseenalaistetaan.

Tästä on kyse Nuoret äidit saavat osakseen loukkaavia kommentteja.

Loukkaavia kommentteja tulee lähipiiristä, tuntemattomilta ja jopa synnytysosastolta.

Nuoria äitejä on 70-luvulla ollut noin 5 000, mutta 2010-luvulla määrä oli enää alle 2 000.

Yleisimmät syyt lapsenhankinnan siirtämiseen ovat keskeneräiset opinnot ja pelko nykyisen elämäntilanteen muuttumisesta.

Te vielä tuotte tuon lapsen takaisin tänne. Ensiapuun sillä kertaa.

Näin sairaalahenkilökunta sanoi Heidi Yläselle ja tämän miehelle, kun he olivat saaneet esikoisensa. Heidän ei uskottu pärjäävän lapsen kanssa nuoren ikänsä takia.

Ylänen sai lapsen 19-vuotiaana. Hän oli juuri painanut ylioppilaslakin päähänsä ja raskauteen pystyi keskittymään täysillä opiskelun jälkeen. Synnytyksen jälkeinen aika ei kuitenkaan ollut helppo, ja vauva oli hetken keskolassa.

– Silloin olin todella herkkänä ja tarvitsin kaiken mahdollisen tuen, mutta sairaalassa meitä vain arvosteltiin, Ylänen sanoo surullisena.

Katseet. Ne kertovat siitä, ettet ole tervetullut. Heidi Ylänen

Nyt kahdeksan kuukauden ikäinen Aurora jokeltaa Yläsen sylissä. Tukea Ylänen on saanut omalta ja miehensä perheeltä. Tukiverkostolla on ollut tärkeä merkitys äidiksi tulleen arjessa.

Tuen lisäksi Ylen haastattelemat nuoret äidit kertovat saavansa ilkeitä kommentteja lähipiiristä ja tuntemattomilta. Suurin osa kommenteista liittyy siihen, että heidän pärjäämistään kyseenalaistetaan.

Väheksyntää ja kyseenalaistamista tapahtuu myös muiden äitien keskuudessa. Ylänen kertoo, että vanhemmilla äideillä on usein omat porukat, eikä niihin oteta mukaan.

– Katseet. Ne kertovat siitä, ettet ole tervetullut.

Käsitys teiniraskauksista on jumittunut 70-luvulle

Johanna Ahtonen on kahden lapsen äiti. Ensimmäisen lapsen hän sai 16-vuotiaana. Silloin hänen opettajansa oli sitä mieltä, että Ahtosen ei tulisi pitää lasta.

– Hän ehdotti minulle aborttia. Oma opettaja, kuvittele.

Opettaja kyseenalaisti Ahtosen poissaoloja, jotka lisääntyivät raskauden loppuvaiheessa. Kommentti abortista oli viimeinen tikki. Koulu sai jäädä siinä vaiheessa.

Loukkaavat kommentit eivät loppuneet silloinkaan, kun lapsi syntyi.

Alle 19-vuotiaiden äitien määrä on pudonnut 70-luvulta yli puolella. Asmo Raimoaho / Yle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikön Reija Klemetin mukaan teiniraskaudet ovat monesti ennen olleet ei-toivottuja. Klemetin mielestä tämä saattaa olla syynä siihen, että nuoret voivat kokea ammattilaisten kyseenalaistavan heidän taitojaan äitinä.

– Näin ei pitäisi olla. Jokainen äiti ansaitsee tulla arvostetusti kohdelluksi.

Teiniraskauksissa on tapahtunut selvä muutos, sillä 70-luvulla alle 19-vuotiaita äitejä oli lähes 5 000, mutta tällä vuosikymmenellä luku on pudonnut alle 2 000:een.

70-luvulla ehkäisy oli jo mahdollista, mutta nyt ehkäisymenetelmiä on monipuolisemmin. Nuoret saavat koulussa myös seksuaalikasvatusta ja ehkäisyn käyttö on lisääntynyt. Raskaudenkeskeytykset ovat myös vähentyneet. Klemetin mukaan ehkäisyn saatavuus ei kuitenkaan ole painavin syy lastenhankinnan siirtämiseen.

Väestöliiton vuoden 2008 perhebarometrissä (siirryt toiseen palveluun)selviää, että yleisimpiä syitä lasten hankinnan siirtämiselle olivat keskeneräiset opinnot, halu edetä ammatissa sekä työtilanteen epävarmuus.

Ensisynnyttäjien keski-ikä on noussut 60-luvulta tähän päivään kolmella vuodella. Asmo Raimoaho / Yle

Syyt ovat hieman muuttuneet, sillä vuonna 2015 (siirryt toiseen palveluun) (Väestöliitto) syyt opintojen ja taloudellisen tilanteen lisäksi olivat sopivan kumppanin puute ja kypsymättömyys. Lasten hankintaa lykätään myös sen takia, että nuoret haluavat esimerkiksi matkustella ja opiskella, eikä nykyisestä elämäntyylistä uskalleta luopua.

Äidiksi tullaan myös yhä vanhempana. Vuonna 2017 ensisynnyttäjien keski-ikä oli lähempänä kolmeakymmentä. Keski-ikä on noussut tasaiseen tahtiin, sillä vielä 80-luvulla se oli alle 27.

Toiset äidit arvostelevat anonyymisti somessa

Oliko tuo vahinko?

Tämä kysymys on loukannut eniten Laura Hyvöstä.

– Olen yrittännyt etsiä itsestäni vahvuuksia, etten murtuisi ilkeiden kommenttien alle.

Hyvösen kasvatustaitoja on arvosteltu esimerkiksi siitä, että hän vei lapsensa yhdeksän kuukauden ikäisenä päiväkotiin, jotta pystyisi jatkamaan opiskelua.

Tärkeimmän tuen Hyvönen on saanut vanhemmiltaan ja varsinkin äidiltään. Osa ystävistä on myös omalla tavallaan tukenut Hyvöstä, mutta he eivät täysin ole voineet ymmärtää tilannetta.

Hyvönen on kokenut myös sen, kuinka somessa toiset äidit arvostelevat häntä anonyymisti.

Laura Hyvönen sai Aslak-poikansa 19-vuotiaana. Elisa Kinnunen / Yle

Se vielä heittää lapsensa portaista alas

Näin Johanna Ahtonen kuuli tutultaan hänestä puhuttavan. Hän on kiitollinen, että kaikki kommentit eivät kantaudu omiin korviin.

Ensimmäisen lapsen kohdalla kommentit tuntuivat vielä pahoilta. Silloin Ahtonen oli vielä hyvin epävarma itsestään ja tilanteestaan.

– Mietin, onko minussa jotain vikaa, kun minun ei anneta edes yrittää näyttää, että olen hyvä äiti.

"Tiesin pärjääväni"

Ahtonen odottaa syksyä, sillä silloin hänen vanhempi lapsensa Julia menee ensimmäiselle luokalle. Sisko Josefiina on vähän yli vuoden ja Ahtonen viettää hänen kanssaan aikaa kotona.

– Lapsi antaa ihan uuden elämän. Nuorena on aikaa olla kotona ja nähdä lapsen kasvavan.

Ahtonen on nyt 23-vuotias ja miettii raskausaikaansa.

– Eihän sitä silloin tiennyt, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Olin todella nuori, mutta tiesin pärjääväni.