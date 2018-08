Sotalapsi herkistyy kyyneliin: Suomalaiset palomiehet auttavat ruotsalaista pikkukylää, joka tarjosi turvaa sotalapsille

"Haluan lausua näille palomiehille kiitokset. He auttavat nyt vuorostaan Ljusdalin kuntaa", sanoo kemiläinen Pauli Pelkonen, joka on ollut Ljusdalissa sotalapsena.

"Haluan lausua näille palomiehille kiitokset. He auttavat nyt vuorostaan Ljusdalin kuntaa", sanoo kemiläinen Pauli Pelkonen, joka on ollut Ljusdalissa sotalapsena. Karoliina Marttala / Yle

Pauli Pelkonen on hyvillään siitä, että Suomesta on lähetetty palomiehiä ja metsureita avuksi hänen lapsuutensa maisemiin. Noin 250 kemiläistä oli sotalapsena pienessä Ljusdalin kunnassa.

Kemiläinen Pauli Pelkonen on seurannut uutisia Ruotsin paloista, koska ne riehuvat hänen rakkaassa lapsuudenkylässään, jossa hän oli sotalapsena.

Viime viikonloppuna joukko suomalaisia palomiehiä matkasi Ruotsiin auttamaan metsäpalojen sammuttamisessa.

Ljusdalin seutu on ollut yksi Ruotsin tuhoisien metsäpalojen pahimmista alueista. Suomalaiset auttavat Ruotsia ainakin vielä reilun viikon ajan. 1400 asukkaan pikkukylässä on ollut satoja palomiehiä eri puolilta maailmaa sammuttamassa Ruotsin nykyhistorian pahimmiksi luonnehdittujen metsäpalojen sammuttamisessa.

Pelkonen on yksi monista kemiläisistä sotalapsista, jotka menivät Ruotsiin. Hänet lähetettiin vuonna 1944 sotalapseksi Ljusdaliin ja siellä vietettyä aikaa hän muistelee kiitollisena.

– Ljusdalin kunta auttoi meitä monella tapaa ja järjesti majoitukset ympäriinsä. Joulukuussa moni lapsi pääsi yksityistaloon ja perheet ottivat meitä asumaan luoksensa.

Karoliina Marttala / Yle

Pelkonen esittelee vanhaa valokuva-albumia, jossa on kymmeniä kuvia sotalapsivuosilta. Hänellä on myös tallessa vanhoja lehtileikkeitä ja postikortteja kunnasta.

– Tämä valkoinen talo tässä, Pelkonen osoittaa kortissa olevaa taloa, joka oli kahdeksanvuotiaan kotina puolentoista vuoden ajan.

– Perheen isä oli tukkukaupan johtaja ja mamma oli opettaja. Pääsin vuonna 1945 kouluun ja mamman luokalle.

Uutisia metsäpaloista vanhalta koulukaverilta

Pauli Pelkonen jatkaa vanhan valokuva-albumin selaamista. Vastaan tulee kuva, jossa lapsilauma poseeraa talon portailla.

– Tässäkin kuvassa olemme kaikki niin hyvin puettuina ja hymyilevinä kaivoksen johtajan asunnolla. Olemme kuvassa erittäin tyytyväisenä.

Lapsena Ljusdalissa vietetty aika on säilynyt muistoissa ja Pelkonen on myös aikuisena palannut moneen otteeseen tuohon pieneen ruotsalaiskylään. Metsäpaloista Pelkonen on saanut kuulla uutisia vanhalta koulukaveriltaan.

– Aina kun liikun Ruotsin puolella, käyn kavereita jututtamassa. Olen kirjeenvaihdossakin vanhan koulukaverini kanssa ympäri vuoden. Toinen koulukaverini on metsurina siellä ja olemme olleet puhelinyhteydessä tämän maastopalon takia.

Suomalaisille palomiehille kiitokset: He auttavat nyt vuorostaan Ljusdalia

Suomalaisten palomiesten auttamishalu herkistää sotalasta. Kyyneleet nousevat silmäkulmaan kun kemiläinen Pauli Pelkonen muistelee lapsena Ruotsissa saamaansa apua.

Mies on hyvillään siitä, että Suomesta on lähetetty palomiehiä ja metsureita avuksi hänen lapsuutensa maisemiin. Hän muistelee, että Ljusdalissa oli sotalapsena 250 kemiläistä.

– On ne niin paljon auttaneet meitä silloin ja vielä jälkikäteenkin saatiin ruokapaketteja Suomeen.

– Haluan lausua näille palomiehille kiitokset. He auttavat nyt vuorostaan Ljusdalin kuntaa. Olen oikein onnellinen, että Lapistakin on lähtenyt sinne palomiehiä, ikämies toteaa silmät kyynelissä.