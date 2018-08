Kasarmilta ei enää karata heti ensimmäisen mahdollisuuden tullen – Iltavapaiden baarikierros vaihtui kalareissuun omalla lammella

Tästä on kyse Varuskunnista on tehty varusmiesten ideoilla paikkoja, joissa vietetään mielellään myös vapaa-aikaa.

Liikunta painottuu harrasteissa, mutta varuskuntiin on myös hankittu esimerkiksi videopelejä ja jopa istutettu kalaa lähilampiin.

Myös kantahenkilökunta viihtyy samoissa harrastekerhoissa, mutta silloin titteleitä ei tunneta.

Kainuun prikaatin pääportin vieressä on keskiviikkoiltana kuhinaa varusmiesten iltavapaan alettua. Varuskunnasta ei kuitenkaan ole jonoa pyrkimässä kohti Kajaanin keskustan houkutuksia, vaan iloinen metakka tulee prikaatin jalkapallokentälle rakennetulta beach volley -kentältä.

– Ruokailuun mennessä porukka pohti, mitä tehdään, ja joku heitti biitsin mahdollisuutena. Minä olin heti valmis. Ei kaupungille lähtö muutenkaan tullut edes mieleen, sillä täällä on tosi hyvä porukka ja paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia, kertoo viestimies Enni Varis.

Portilla jonoa on kuitenkin varuskuntaan päin. Varusmiespalvelusta suorittavien läheiset odottelevat läheistään, jonka kanssa mennään sotilaskotiin joko juttelemaan tai muuten viihtymään.

Sotilaskoti on edelleen suosittu paikka varusmiesten iltavapailla. Jarmo Nuotio / Yle

Kapteeni Jaakko Saikanmäki Maavoimien esikunnasta kertoo, varusmiespalveluksessa viihtyvyydellä on nykyään iso painoarvo.

– Maavoimien johto seuraa tarkasti, millaista palautetta varusmiehiltä saadaan ja niiden pohjilta tehdään kehittämissuunnitelmia. Me annamme raamit ja varusmiehet itse osallistuvat tiiviisti vapaa-ajan harrasteiden suunnitteluun ja tarjontaan.

Saikanmäen mukaan harrastemahdollisuuksien joukosta löytyy tarjontaa laidasta laitaan, mutta liikunta korostuu.

– Liikunta edistää palveluksessa jaksamista. Lisäksi esimerkiksi palvelukseen liittyvää sähköistä opintomateriaalia ja simulaattoriharjoittelua tuodaan tarjolle. Linja on kuitenkin se, että varusmiesten palvelusaika ja vapaa-aika erotetaan selvästi toisistaan. Vapaa-aika on pyhä asia.

Marssin jälkeen kuntosalille, konserttiin tai vaikkapa kalastusretkelle

Varuskuntiin järjestetyn toiminnan kirjo on laaja. Esimerkiksi Panssariprikaatin alokkaille Parolassa järjestettiin heinäkuun alussa Anna Abreun konsertti. Kajaanissa puolestaan palvelusajan ulkopuolella pääsee vaikka ongelle.

– Eräs varusmiestoimikunnan erähenkinen puheenjohtaja ehdotti kalastuslampea, ja sellainen sitten perustettiin. Vimpelinlampi on prikaatin alueella, mutta kuitenkin rauhassa metsän siimeksessä. Siellä voi paitsi kalastaa myös paistaa makkaraa tai vain nautiskella, kertoo sotilasmestari Ahti Kärkkäinen Kainuun prikaatin esikunnasta.

Laulaja Anna Abreu viihdytti Panssariprikaatin alokkaita heinäkuun alussa. Lauri Pönni / PSPR mediatiimi

Kainuun Prikaatissa viihtymiseen alettiin etsiä keinoja yli kymmenen vuotta sitten. Samalla myönnettiin, että viihtyvyydessä kannattaa kysyä neuvoja asiantuntijoilta.

– Kuka muu tietäisi, mitä varusmies tarvitsee viihtyäkseen kuin varusmies itse. Varusmiesten valitsemat edustajat varusmiestoimikunnassa esittävät, mikä toimisi ja me järjestämme mahdollisuudet budjetin rajoissa, Kärkkäinen kertoo.

Kainuun prikaatti on järjestänyt varusmiehille jopa kalastusmahdollisuuden. Jarmo Nuotio / Yle

Tämä on tarkoittanut sitä, että varusmiestoimikunnan ja kasarmien tiloihin on hankittu pelikonsoleja ja maastoon on rakennettu frisbeegolfrata sekä kalastuslampi. Sotilaskodista löytyy muiden palvelujen keskeltä myös hiljainen huone. Prikaatin liikuntahallissa salibandykerhon harjoituksiin valmistautuva varusmiestoimikunnan someagentti ja graafikko Eetu Anttila löytää näppärästi suosituimmat harrasteet.

– Futsal- ja kuntosalikerho ovat suosituimmat ja sähly on kovana kolmosena. Liikuntaan toki kannustetaan ja määrätty määrä liikuntaa palkitaan kuntoisuuslomalla. Muuten ohjailua on hyvin vähän. Kyllä meille järjestyy yhtä lailla myös pelikonsoleja ja muuta, mitä varusmiehet toivovat.

Mihin varusmiehet katosivat katukuvasta?

Kainuun prikaatissa on lähes 3000 henkilöä, joista varusmiehiä noin 2700. Kun vielä kymmenen vuotta sitten iltavapaa kesti puoleenyöhön ja johtajilla jopa yöyhteen saakka, se merkitsi isoa tuloerää esimerkiksi Kajaanin ravintoloille. Iltayhdeksään lyhennetty varusvapaa herättikin aluksi melkoisen metelin.

– Pyyntöjä iltalomien palauttamiseksi tuli ensin paljon, mutta sitten asiaan totuttiin. Toisella puolella on se, että nyt palvelus aloitetaan aamulla paljon virkeämmillä silmillä kuin aiemmin, kertoo sotilasmestari Ahti Kärkkäinen.

Pääosin illalla heitetään tittelit pois. Hyviin tapoihin tietysti kuuluu, että jos vaikka komentaja sattuu punttisalilla vastaan, niin voidaan sanoa "Hyvää iltaa, herra kenraali". Kärkkäinen

Varuskunnan näkymättömyys katukuvassa yllätti myös palvelustaan suorittamassa olevan kajaanilaisen alikersantti Juha Leinon.

– Ensin tuli mieleen, että ohhoh, onko täällä näin paljon ihmisiä. Toisaalta täällä on niin paljon harrastusmahdollisuuksia, että löytää helposti oman harrasteporukan joka illalle. Ei silloin kaupungille edes tee mieli.

Leinon mukaan kaava illoille on aika selkeä.

– Aluksi sovitaan mitä tehdään, sitten pelaillaan jonkin aikaa esimerkiksi beach volleyta ja sitten päädytään sotilaskotiin. Siellä nautitaan vielä limsat, jotain iltapalaa ja jutellaan.

Alokas Martti Kerman on päivän liikunnat liikkunut. Kainuun prikaatin kirjastosta löytyi rauhaisa paikka lukea Korkeajännitys-sarjakuvaa. Jarmo Nuotio / Yle

Se kuinka paljon varuskunta näkyy kaupungilla, vaihtelee.

– Käytännössä kyse on siitä, millä etäisyydellä eri harrasteet ovat. Mikäli harrastusmahdollisuuksissa käytetään paikkakunnan tarjoamia halleja ja kenttiä, silloin myös varusmiehet liikkuvat kaupungilla, sanoo Jaakko Saikanmäki Maavoimien esikunnasta.

Esimerkiksi heinäkuussa palvelukseen astunut kajaanilainen Matias Manninen odottaa jo pääsyä lomille.

– Kyllä täällä kerrotaan hyvin eri harrastusmahdollisuuksista ja joitain niistä olen jo ehtinyt kokeilemaan. Aion kuitenkin vapailla suunnata kaupunginkin suuntaan, sillä minulla on sielläkin elämää.

Illalla laitetaan tittelit narikkaan

Kainuun prikaatin liikuntatalossa, olympiakultamitalisti Heikki Savolaisen mukaan nimetyssä Heikinhallissa, tiedetään, että prikaatilla harrastetaan paljon liikuntaa. Liikunnanohjaaja Jesperi Saastamoinen laskee, että ovi käy 145 000 kertaa vuodessa.

– Kiireisin aika on uuden saapumiserän alussa. Sen jälkeen tahti tasoittuu. Käytöstä 60 prosenttia tapahtuu virka-ajalla, loppu sen ulkopuolella.

Kentällä tai punttisalilla voi illalla törmätä myös esimiehiin. Sotilasmestari Ahti Kärkkäisen mukaan vapaa-aika on silloinkin vapaa-aikaa.

– Pääosin illalla heitetään tittelit pois. Hyviin tapoihin tietysti kuuluu, että jos vaikka komentaja sattuu punttisalilla vastaan, niin voidaan sanoa "Hyvää iltaa, herra kenraali". Samoja puntteja siinä kuitenkin nostetaan, toinen nostaa enemmän ja toinen vähemmän.

Yksi ajanviettomahdollisuuksista Kainuun prikaatissa on frisbeegolfin pelaaminen. Rata on rakennettu kasarmin maastoon. Jarmo Nuotio / Yle

Varusmiestoimikunnan someagentin Eetu Anttilan mukaan kantahenkilökunnan liikkuminen varusmiesten mukana vapaa-ajallaan, voi olla osaltaan syy siihen, että erilaisia mahdollisuuksia yritetään järjestää, jos niitä vain toivotaan.

– En muista yhtään sellaista tapausta, että meidän puolelta tullut esitys olisi heti tyrmätty. Kun esitimme täysimittaisen minigolfradan rakentamista, vastaus oli, että raha ei riitä radan rakentamiseen yhdellä kerralla, joten tehtäisiinkö pala kerrallaan?