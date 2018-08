"Miesselittäjä tulee ja selittää samalla tavalla kuin hirviö tulee ja tappaa" – suomalainen kauhukomedia mansplainingista niittää menestystä maailmalla

– Ei synnytystä tartte pelätä! Se kipu on ihan luonnollista!

Helsinkiläinen Ilja Rautsi pyysi vuosi sitten ihmisiä jakamaan Facebookissa pahimpia miesselityskokemuksiaan. 12 tunnin jälkeen Rautsilla oli printattuna 13 liuskaa esimerkkejä yli sadalta ihmiseltä.

Yksi näistä tosimaailman esimerkeistä oli yllä mainittu lause, jonka tonttulakkipäinen murhanhimoinen Vesa-Matti Loiri karjuu nyt naiselle Rautsin ohjaamassa ja käsikirjoittamassa Helsinki Mansplaining Massacre -kauhusatiirissa.

– Melkein kaikki pahimmat miesten sanomat repliikit elokuvassa ovat sanasta sanaan lainattuja oikeista tilanteista, Rautsi sanoo.

Vesa-Matti Loirin viimeinen elokuva ennen Helsinki Mansplaining Massacrea oli vuoden 2015 Elämältä kaiken sain. Marton Jelinko

Hauraita egoja ja ekstrapätemistä

Helsinki Mansplaining Massacre -lyhytelokuva kertoo Anna Paavilaisen näyttelemästä Essistä, joka päätyy autokolarin jälkeen miesjoukon joulujuhliin, jossa kaikki haluavat henkensä uhalla selittää hänelle kaiken. Essi joutuu taistelemaan tiensä ulos mökistä.

– Ymmärsin, että miesselitys toimii kuin mikä tahansa kauhuelokuvan hirviö: Ei auta, että yrität paeta sitä, logiikka ja vastaväitteet eivät auta. Selittäjä tulee ja selittää samalla tavalla kuin hirviö tulee ja tappaa, Rautsi sanoo.

Anna Paavilainen. Jon Grönvall

Mutta mitä miesselityksellä tarkoitetaan? Antakaahan kun selitän.

Sanan teki kymmenisen vuotta sitten mediassa tunnetuksi yhdysvaltalainen toimittaja Rebecca Solnit, joka on kuvaillut sitä “yli-itsevarmuuden ja aivan kujalla olemisen” sekoitukseksi.

Miesselittäjällä tarkoitetaan miestä, joka hyvin itsevarmasti, alentavasti ja pyytämättä kertoo aiheesta sillä väärällä oletuksella, että kuulija ei tiedä aiheesta yhtä paljon kuin hän.

Esimerkiksi kun Loirin esittämä Ukki kertoo Paavilaisen näyttelemälle Essille, miten naisen tulisi suhtautua synnytykseen, kyse on oppikirjamaisesta miesselittämisestä.

– Se kumpuaa nähdäkseni hauraasta egosta, jota yritetään peittää ekstrapätemisellä, Rautsi sanoo.

Ison egon ja haavoittuvaisuuden tuottama epäsuhta on Rautsin mukaan hedelmällinen lähtökohta komedialle.

Ilja Rautsi on työskennellyt aiemmin esimerkiksi tv-elokuva-arvioijana. Thomas Hagström / YLE

Facebook-keskustelussa Rautsin yllätti kerrottujen kokemusten määrä.

– Miehenä sitä ei juurikaan kohtaa samassa mittasuhteessa. En olisi välttämättä etukäteen tajunnut miten koko ajan läsnä oleva asia se on.

Anna Paavilainen sanoo tottuneensa ennen sanan vakiintumista siihen, että hänelle tavataan pyytämättä selittää asioita kerta toisensa jälkeen.

– Ehkä nykyään kun sille on termi, asialle voi jo suhtautua lollotellen ja naureskellen. Sitä tajuaa, että sitä tapahtuu muillekin, eikä ole yksin asian kanssa.

Essi (Anna Paavilainen) ja hänen poikaystävänsä Julius (Leo Honkonen). Marton Jelinko

"Ei kauhua ole vain hekumallinen puukotus"

Tuotantoyhtiö Bufon markkinointivastaavan Helena Mielosen mukaan yhteiskunnalliselle kauhulle tuntuisi olevan tilausta, mutta eri maissa siihen suhtaudutaan eri tavalla.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa aihe on otettu innostuneesti vastaan, mutta toisaalta Ranskassa lukuisat elokuva-alan ammattilaiset eivät tunnistaneet termiä Mielosen mukaan.

Elokuva voitti heinäkuussa lyhytelokuvien kilpailun pääpalkinnon eteläkorealaisella Bucheon International Fantastic Film Festivalilla. Tuotantoyhtiö Bufon mukaan se on matkaamassa seuraavaksi poikkeuksellisen isoille yhdysvaltalaisfestivaaleille ohjelmistoon. Festivaalien ohjelmistot julkaistaan myöhemmin.

Mielipuolisia selittäjiä näyttelevät esimerkiksi Pekka Strang (kuvassa) ja Kari Hietalahti. Jon Grönvall

Rautsin mukaan kauhu on oiva keino metaforien kertomiseen. Viime aikojen kauhuelokuvista hän piti esimerkiksi Jordan Peelen rasismia käsittelevästä Get Out -elokuvasta, joka voitti parhaan käsikirjoituksen Oscar-palkinnon.

"Kiihkeän keski-ikäistyvänä valkoisena setämiehenä" Rautsin on omien sanojensa mukaan punnittava, kenen tarinoita hän näyttää. Harkittavana on esimerkiksi, toistaako kauhuelokuvan trooppeja naisista miehisen katseen kautta esitettyinä uhreina.

– Valtakulttuuri on sitä, että tehdään mihin on totuttu. Ihmiset kasvavat katsomalla kauhuelokuvia. Kun he sitten tekevät kauhuelokuva, niin he olettavat, että kauhuelokuviin kuuluvat tietyt asiat, sanoo Rautsi.

Lyhytelokuva on Rautsin elokuva- ja tv-käsikirjoituksen MA-lopputyö Aalto-yliopistolle.

– Mun mielestä kauhuun ei kuulu mikään muu kuin se, että sen pitää pelottaa. Kauhulla ei ole mitään muita vaatimuksia. Ei kauhuelokuvasta tee kauhuelokuvaa se, että eteerisen kauniisti valaistu paljasrintainen nainen puukotetaan hekumallisissa kuvissa.

Lyhytelokuva on saanut Suomen elokuvasäätiön, Avekin ja Ylen Yhden Yön juttu -käsikirjoitusapurahan. Suomen ensi-ilta on Helsingissä Taiteiden yönä torstaina 23. elokuuta, kun Suomen elokuvasäätiö esittää uusia suomalaisia lyhytelokuvia osoitteessa Kanavakatu 12. Tapahtumaan on vapaa pääsy, ikäraja on K16.