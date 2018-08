Suomalaisyritys keksi ainutlaatuisen aineen metsäpalojen sammutukseen – "saippuan hintaista" nestettä tarjotaan nyt Ruotsin metsäpaloihin

Sammutusaineisiin ja -järjestelmiin erikoistunut oululainen Xpyro uskoo metsäpalojen torjuntaan kehitetyn uuden nesteen maailmanlaajuiseen läpimurtoon.

Toistaiseksi vielä Firestop-työnimellä kulkevasta metsäpalojen torjunta-aineesta jätetään kemikaalipatentti tänä syksynä. Vastaavanlaista ainetta ei ennen ole ollut.

Aineen kehittämisestä vastannut tuotekehitysjohtaja Kimmo Saari on aikaisemmin ollut keksimässä kansainvälistä mainetta saanutta palamatonta puuta rakennusteollisuuteen.

– Aloite metsäpalojen torjunta-aineesta tuli useita vuosia sitten Puolustusvoimilta. He toivoivat ainetta, jolla voisi suojata turvealueen päässä sijaitsevaa asevarikkoa.

Lannoitepohjainen aine levitetään maan pintaan esimerkiksi mönkijän peräkärryssä olevasta säiliöstä, pelastuslaitoksen säiliöautolla tai vaikka reppuruiskulla. Siitä kohtaa missä ainetta on, maa ei syty palamaan.

– Se on veteen liukeneva ja myrkytön. Jos on kuivaa, se voidaan levittää vaikka useampi viikko etukäteen. Se on pH-neutraali ja toimii lannoitteena, sitten kun vettä sataa.

Ei kotikäyttöön, mutta ehkä joskus

Metsäpalojen torjunta-aine on tarkoitettu pelastuslaitoksille ja armeijakäyttöön. Puolustusvoimat voi esimerkiksi rajata ammuntaharjoitusalueen ruiskuttamalla ainetta riskikohteen ympäri. Rautakauppaan sitä ei ainakaan aluksi ole tulossa yksityisten kesämökkejä suojamaan.

Xpyro tarjoaa nyt ainetta Ruotsiin maastopaloalueille, vaikka sitä ei ennen oman tuotantolaitoksen valmistumista voidakaan toimittaa ruotsalaisille kuin säiliöautollisen päivässä.

– Ruotsin metsäpaloihin tarjotaan jälkisammutukseen kehitettyä tuoteversiota, joka imeytyy turpeeseen. Siitä aineesta on pintajännitys poistettu, jolla se saadaan imeytymään. Sitä voidaan viedä säiliöautolla, sillä ainetta voi turvallisesti ajaa säiliöauton pumpun läpi. Ruotsi olisi meille hyvä referenssi, tuotekehitysjohtaja Saari sanoo.

Metsäpalojen rajoituslinjaksi tarkoitetun tuoteversion annostelu riippuu maastosta. Suuri määrä ainetta tulee kalliiksi, mutta oululaiset tietävät, että se vasta kalliiksi tuleekin, jos maastopaloa ei saa poikki.

– Jos palo kulkee puun latvustossa, se alue voi olla useita kymmeniä metriä leveä, jäkälässä metrinenkin riittää. Ja hinta pitää saada alhaiseksi. Sen pitää olla nestesaippuan hintaista.

Rauli Perkiö / Metsähallitus

Metsähallitus kokeili: ”Kasvillisuus vain ruskistui”

Metsähallitus kokeili metsäpalon torjunta-ainetta viime viikolla Leppävirralla suoritetun ennallistamispolton yhteydessä. Kansan kielellä ennallistamispoltto on kulotusta.

Ainetta levitettiin maastoon tiistaina ja muutama hehtaari metsää poltettiin perjantaina.

– Kokeilimme sitä vain 10 neliömetrin alueelle. Kokeilualue oli niin pieni, että tuli meni siitä yli, mutta se alue jäi palamatta, sanoo poltossa mukana ollut Metsähallituksen luontopalveluiden erikoissuunnittelija Rauli Perkiö.

Perkiön mukaan ainetta levitettiin kahdella tavalla. Sitä kaadettiin maahan kastelukannulla kolme litraa neliömetrille ja osaan alueesta sitä ruiskutettiin reppuruiskulla yhden litran annostelulla neliömetriä kohden. Tulos oli sama.

– Siinä kohtaa ei palanut, kasvllisuus vain ruskistui. Meillä ei normaalisti tehdä mitään ilman tutkimuslupia, mutta 20 litraa oli niin pieni määrä, että haluttiin kokeilla, Perkiö sanoo.

Aineen suunnitelleella Xpyron Kimmo Saarella on suuret kansainväliset odotukset, kunhan patentti saadaan ja teollinen valmistus voidaan aloittaa.

– Metsäpalojen torjunta-aineella voidaan esimerkiksi Kalifornian metsäpaloissa palokatko tehdä vaikka 30 kilometrin päähän.