Amerikkalaistutkimus: Jalkapallon pukkaaminen on paljon haitallisempaa naisille kuin miehille

Jalkapallon pukkaaminen päällä voi olla naisten aivoille huomattavasti vaarallisempaa kuin miehille, arvioivat yhdysvaltalaisen Albert Einstein College of Medicinen tutkijat.

Tutkimuksessa analysoitiin 49 miesjalkapalloilijan ja 49 naisjalkapalloilijan aivokuvia. Vuoden aikana miehet pukkasivat palloa keskimäärin 487 kertaa ja naiset keskimäärin 469 kertaa. Pelaajien keski-ikä oli 26 vuotta.

Pelaajien aivot kuvattiin magneettikuvaukseen perustustuvalla menetelmällä, joka mittaa vesimolekyylien diffuusiota aivoissa. Kuvien avulla voidaan havaita alkavia vaurioita aivojen valkoisessa kudoksessa. Valkoinen kudos on puolestaan tärkeä viestikanava aivojen eri osien välillä.

Naisilla viisinkertaisesti vaurioita

Kuvista ilmeni, että naisten aivojen valkoisessa aineessa oli vaurioita viisi kertaa enemmän kuin miehillä. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että naisilla runsaat pukkaukset aiheuttivat vaurioita aivojen kahdeksassa eri osassa mutta miehillä vain kolmessa.

Aiemminkin on huomattu, että naiset kestävät aivotärähdyksiä miehiä heikommin. Se on kuitenkin voinut johtua siitä, että naiset kertovat oireista helpommin kuin miehet, sanoo Albert Einstein College of Medicinen tutkimusta johtanut Dr. Michael L. Lipton.

– Meidän tutkimuksemme ei perustunut pelaajan omaan ilmoitukseen vaan todennettuihin muutoksiin aivokudoksessa. Tulosten perustella naisten aivot ovat alttiimpia pukkausten aiheuttamille vaurioille.

Syytä naisten suurempaa alttiuteen ei vielä tiedetä. Tutkijat arvelevat, että taustalla voi olla niskan lujuus, sukupuolihormonit tai geneettiset tekijät. Tutkimuksen perusteella aivoissa tapahtuneet muutokset olivat kuitenkin esiasteita eivätkä sen tyyppisiä muutoksia, jotka vaikeuttaisivat aivotoimintaa.

Liptonin mukaan ne aiheuttavat silti huolta, sillä joissakin aivovaurioissa esiasteet alkavat kehittyä ennen kuin mitään toiminnallista häiriötä edes havaitaan.

Hajuaistin muutos voi kieliä aivojen vaurioista

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen lääkäri ja Palloliiton lääkintävaliokunnan jäsen Pippa Laukka arvioi, että tutkimustulos voi johtua naisten ja miesten niskalihasten eroista tai hormonaalisista syistä. Taustalla ei kuitenkaan Laukan mielestä ole mikään "rakenteellinen tai synnynnäinen vika".

Hän uskoo, että ero vaurioherkkyydessä pienenee kun naisten harjoittelu lisääntyy. Fyysisiä vammoja tulee sitä vähemmän, mitä paremmassa kunnossa pelaaja on, Laukka sanoo. Kyse ei ole pelkästään niskan alueesta vaan kokonaisuudesta. Laukka pitääkin tärkeänä, että naisten jalkapalloon saataisiin enemmän resursseja valmentajille ja pelaajille.

Jalkapallon pelityyli on kuitenkin muuttunut hieman, mikä voi osaltaan vähentää päähän tulevaa rasitusta. Laukka arvioi, että palloa pyritään nykyään pitämään enemmän maassa ja suosimaan lyhyitä syöttöjä.

– Pääpelin määrä on vähenemään päin vaikka toki on maakohtaisia eroja.

Laukka pitää valmennuksen ja harjoittelun lisäksi tärkeänä, että pelaajien terveyttä seurataan tarkasti. Magneettikuvauksesta on tullut hyvä apuväline mutta muitakin keinoja on kehitteillä.

– Esimerkiksi hajuaistin muutoksella voi olla mahdollista seuloa urheilijoita, joihin täytyy kiinnittää huomiota. Me ollaan jo kaukana ajasta, jossa ensimmäinen oire oli Parkinsonin taudista johtuva.

Jalkapallon rajuista pukkauksista on väitelty vuosia. Pari vuotta sitten brittiläisen Stirlingin yliopiston (siirryt toiseen palveluun) tutkijat havaitsivat, että koepelaajien muisti heikkeni hetkeksi tieteellisessä puskukokeessa. Vuorokauden kuluttua muisti kuitenkin parani normaaliksi.

Usein rajuimmat iskut tulevat silloin, kun kaksi pelaajaa törmää toisiinsa. Tämä on tavanomaista juuri silloin, kun molemmat pelaajat tavoittelevat palloa päällään.

Lähteet: Reuters, (siirryt toiseen palveluun) Radiology (siirryt toiseen palveluun)