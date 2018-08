Tulossa huikea kirjasyksy: Jari Tervo, Riikka Pulkkinen, Tommi Kinnunen ja moni muu tunnettu tekijä julkaisee – lue tärpit ja tiedät mistä syksyllä puhutaan

Jari Tervo: Aamen

Jari Tervon uutukainen lupaa käsitellä ajankohtaisia asioita satiirin keinoin. Aamen on yhdenpäivänromaani, joka kertoo nyky-Suomesta. Yhtenä päähenkilönä on tervomaiseen tyyliin hauskasti nimetty Leo Maanvilja, mutta tärkeässä osassa on myös kuoro. Tällä kertaa kyseessä ei ole antiikin draamojen kuoro, vaan sosiaalisen median kaikkitietävä huutojoukko.

Tervo julkaisi pari vuotta sitten Matriarkan, joka oli melkoinen pläjäys inkerinsuomalaisten käänteistä ja samalla myös pakolaisuudesta. Tällä kertaa ajankohtaiset asiat ovat vielä voimakkaammin esillä.

Pirjo Hassinen: Parit

Pirjo Hassinen palaa uusimmassa kirjassaan siihen, minkä osaa parhaiten: rakkaudesta ja ihmissuhteista kirjoittamiseen. Parit on sukutarina 1930-luvulta näihin päiviin. Hassinen on pettämätön ihmisluonnon kuvaaja. Tässä kirjassa myös kirjailijan kotikaupunki Jyväskylä on tärkeänä kulissina.

Parit on Hassisen kuudestoista romaani. Viime vuosina hän on kirjoittanut romaaneja poliittisista aiheista kuten oikeistopopulismista.

Asko Sahlberg: Haudallasi, Adriana

Ruotsissa asuva Asko Sahlberg on tuottelias kirjailija. Hän vuorottelee sujuvasti jättimäisten historiallisten kuvausten ja ajankohtaisten, surullisuuteen taipuvaisten romaanien välillä. Tänä syksynä on vuorossa jälkimmäinen. Haudallasi, Adriana kuvaa kriisiin ajautunutta yhteiskuntaa. Kirja on samaan aikaan rikosromaani ja rakkaustarina.

Asko Sahlberg voitti viime vuonna julkaistulla Amandan maailmat -pienoisromaanillaan Savonia-palkinnon.

Nuoret tähdet, joiden kirjoja odotetaan

Minna Rytisalo: Rouva C.

Rytisalon toinen romaani kertoo Minna Canthista. Teos kertoo, miten kuopiolaisesta lehtorin rouvasta puhkeaa Minna Canth, jonka tunnemme esikuvana ja naisten oikeuksien taistelijana. Romaani kuvaa, miten perhe kasvaa, mutta samalla voimistuu halu vaikuttaa kodin seinien ulkopuolella. Rytisalon teos on kannanotto naisten oikeuksien puolesta.

Kuusamolainen äidinkielenopettaja Minna Rytisalo keräsi paljon lukijoita ja kiitosta esikoisromaanillaan Lempi.

Minna Rytisalo. Marek Sabogal / Gummerus

Riikka Pulkkinen: Lasten planeetta

Riikka Pulkkisen uudessa romaanissa käsitellään kahta painavaa aihetta: perheen hajoamista ja ekokatastrofia. Erotunteiden sanallistaminen yhdistettynä maailman pelastamiseen kuulostaa haastavalta, mutta Pulkkisen vetävällä kirjoitustyylillä lopputulos on yleensä tunteikas.

Riikka Pulkkinen on suosittu kirjailija Suomessa, mutta hän on myös kansainvälisesti hämmästyttävän menestynyt. Hän teki Frankfurtin kirjamessuilla kansainvälisen läpimurron romaanillaan Totta.

Tommi Kinnunen: Pintti

Jos tietää, mitä pintti tarkoittaa, tietää heti millaiseen maailmaan Kinnusen uusin romaani sijoittuu. Pintti kertoo erään perheen tarinan lasitehtaan varjossa. Kinnunen kuvaa pienen tehdaskylän ihmisten kohtaloita ja elämää sodanjälkeisessä Suomessa.

Pintti muuten tarkoittaa lasin valmistuksessa syntyvää jätelasia.

Kinnusen edelliset romaanit Neljäntienristeys ja Lopotti ovat olleet menestyksiä kaikilla mittareilla.

Katja Kettu: Rose on poissa

Katja Kettu teki pari vuotta sitten tietokirjan fintiaaneista yhdessä Meeri Koutaniemen ja Maria Seppälän kanssa. Matka fintiaanien maille on poikinut nyt myös romaanin.

Kirjan päähenkilö on puoliksi intiaani puoliksi suomalainen. Hän ei löydä paikkaansa reservaatissa, eikä sen ulkopuolellakaan. Kettu kirjoittaa juurten etsimisestä ja täyttymättömistä toiveista.

Omintakeista ja vahvaa kerrontaa käyttävä Kettu tunnetaan parhaiten Kätilö-teoksestaan.

Jaakko Yli-Juonikas. Taru Lertola / Siltala

Jaakko Yli-Juonikas: Yö on viisain

Jaakko Yli-Juonikkaalta voi odottaa mitä vain. Hänen edellinen Finlandia-ehdokkaanakin ollut romaaninsa Jatkosota-extra rikkoi kerralla kaikki perinteisen kerronnan tavat. Uudelta romaanilta voi odottaa samanlaista rakenteellista leikittelyä, sillä se on novellikokoelman ja romaanin risteytys. Teoksen kertomukset ovat johdantoa romaanisarjalle, joka alkaa viimeisillä sivuilla.

Jaakko Yli-Juonikas on rohkea kirjallisuuden uudistaja, jonka teokset haastavat lukijaa.

Pari kiinnostavaa esikoista

Kirsikka Saari: Hölmö nuori sydän

Kirsikka Saari tunnetaan ennen kaikkea käsikirjoittajana. Hänen käsialaansa on esimerkiksi Oscar-ehdokkaana ollut lyhytelokuva Pitääkö mun kaikki hoitaa? Myös Hölmö nuori sydän nähdään valkokankaalla lokakuussa. Teos kertoo nuoruuden vimmasta ja ensirakkaudesta.

Päivi Lipponen. Otto Virtanen / Wsoy

Päivi Lipponen: Ihmisyyden vuoksi

Päivi Lipposen esikoisromaani on arvatenkin historiallinen. Historianopettajan tausta näkyy, sillä Lipponen kertoo ihmiskohtaloista sodan ja aatteiden pyörteissä.

Lipponen on aiemmin tehnyt yli kymmenen tietokirjaa. Hän toimi kansanedustajana kolmen vaalikauden ajan.