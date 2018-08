"Joka päivä tuli nyrkistä johonkin kohtaan" – Koulukiusatusta orvosta paratiisisaaren omistajaksi

Tästä on kyse Markku Laanti adoptoitiin 1,5 vuotiaana. Koulukiusaaminen yläasteella teki hänestä yksinäisen suden, joka menee läpi vaikeuksien.

Nyt hän on menestynyt yrittäjä, joka omistaa muun muassa kokonaisen paratiisisaaren.

Vuokatin Aateli on rakennettu kovalla työllä ja sinnikkäällä asenteella. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna noin 700 tuhatta euroa.

Vain muutaman kilometrin päässä Sotkamon Vuokatin keskustasta sijaitsee luksusmatkailijoiden oma piilopaikka, paratiisisaari Aateli Island. Saarella on oma syväsatama, helikopterikenttä, hiekkaranta ja tietysti oma rauha. Ainutlaatuinen paratiisisaari on Markku Laantin yrityksen lippulaiva.

Miten orvosta kaltoinkohdellusta lapsesta tuli menestyneen matkailubisneksen perustaja ja keulakuva?

Markku Laanti on rakennuttanut Vuokattiin luksusmajoitusta lähes 20 vuotta. Lucas Holm / Yle

Markku Laantin lapsuuden lähtökohdat olivat huonot. Biologiset vanhemmat viettivät reissuelämää, jossa alkoholilla oli iso osa. Poika joutui pahoinpitelyn kohteeksi jo sylivauvana, minkä vuoksi lastensuojeluviranomaiset siirsivät hänet kuukauden ikäisenä Sotkamon emäntäkouluun. Puolitoista vuotta kului emäntäkoulussa, kunnes tulevat adoptiovanhemmat tulivat katsomaan koululla olevia orpolapsia.

– Kävelin tuttipullo suussa nurkan takaa ja lähdin juoksemaan äitiä kohti. Äiti otti syliin ja kaikki olivat hämmästyneitä, miten lapsi itse tulee syliin. Johtajatar sanoi, että ottakaa poika muutamaksi viikoksi koekäyttöön ja palauttakaa jos ei toimi. Nähtävästi poika toimi, kun minut pitivät. Voi sanoa, että itse olen vanhempani valinnut, naurahtaa Vuokatti Aatelin perustaja ja toimitusjohtaja Laanti.

Vaikka lapsuus lopulta kääntyi onnelliseksi, ylä-asteella opiskeleminen oli ikävää. Siitä piti huolen päivittäinen koulukiusaaminen. Se teki Laantista yksinäisen suden ja jääräpään, joka pyrkii läpi hankalastakin paikasta.

– Tiedostan, että koulukiusaaminen on vaikuttanut luonteeseeni eniten. Se oli fyysistä ja joka päivä tuli nyrkistä johonkin kohtaan. Olin koulussa kuuliainen ja luin läksyt, mutta koulukiusaamiseen osallistuivat myös opettajat ja siihen aikaan he eivät osanneet suhtautua siihen oikein, sanoo Laanti.

Yrittäjä ei tunne vapaa-aikaa

Laanti on yhdessä vaimonsa Virven kanssa luonut kahdenkymmenen vuoden aikana luksusmatkailukohteen Vuokatin Aateli. Viime vuosina yrityksen liikevaihto on ollut 600 ja 700 tuhannen euron välillä.

Työ ja vapaa-aika ovat hänelle melkein yksi ja sama asia. Näin on ollut aina. Kuitenkin jos vapaa-aikaa jää, sen hän pyhittää perheelleen.

– Perheen kanssa yritetään tehdä yhdessä jotakin, kun siihen on mahdollisuus. Puhelin on kuitenkin 24 tuntia vieressä, joten työ- ja vapaa-aika ovat täysin sekaisin.

Täydelliseen onnellisuuteen vaikuttaa se, että on tulevaisuutta, jota suunnitella. Markku Laanti

Oma yritys lähti liikkeelle ensimmäisestä paritalosta, joka valmistui joulukuussa 1999. Paritalojen nimeksi tulivat Laantin vaimon kotitalon mukaan Herttuatar ja Kreivi.

Ajan myötä Herttuatar ja Kreivi saivat kaverikseen Paronin ja Markiisittaren. Yrityksen kasvaessa, sille haluttiin nimi joka yhdistää kaikkia huoneistoja. Niin syntyi Vuokatin Aateli.

Rahalla ei rehvastella

Oman saaren ja useita luksusasuntoja omistavaksi Laantilla on jalat vahvasti maassa.

– Raha on tuote, jolla maksetaan laskut, tehdään investointeja ja suoriudutaan velvoitteista. Se ei ole motivoiva asia, eikä ole sitä koskaan ollut.

Raha ei motivoi luksusmatkailubisnestä pyörittävää yrittäjää. Lucas Holm / Yle

Laanti ja hänen vaimonsa Virve ovat vanhan koulukunnan kasvatteja. Hän ei kaipaa luksusta omaan elämäänsä vaan tarjoaa sitä mielummin muille.

– Virve ja minä eletään kuin 40- ja 50 -lukua, jolloin meidän vanhemmat olivat sodasta selviytyneet eikä pystynyt valitsemaan sellaista työtä, joka on kivaa ja mukavaa. Jos niin sanottua löysää rahaa on, sitä ei käytetä omiin kulutusjuttuihin vaan sillä lyhennetään lainoja tai hankitaan asiakkaiden virkistykseksi uusia huonekaluja tai teknisiä laitteita meidän kohteisiin, kertoo Laanti.

Sielu lepää metsässä ase kädessä

Harrastuksistaan Markku Laanti mainitsee kolme tärkeintä. Pikku pojasta lähtien metsästys on ollut hänelle tärkeä henkireikä. Laanti on pitkän linjan metsästäjä. Sen jälkeen, kun hän sai metsästysluvan, yksikään sorsanmetsästys ei ole jäänyt väliin. Ja perinne jatkuu myös tänä syksynä.

– Tämän kuukauden 20 päivä se alkaa. Hirviporukassakin olin heti kun täytin 16 vuotta, mutta nyt on ollut muutama vuosi taukoa.

Lehtikultaa sisältävät laatat ovat yksi hotellihuoneen erikoisuus. Hintaa kertyy yli 1000 euroa neliö. Lucas Holm / Yle

Läheisiä harrastuksia ovat myös jalkapallo sekä futsal, joita Laanti pelasi sarjatasolla vielä muutama vuosi sitten.

– Parhaillaan pelasin kolmosdivarissa. Lajeista jalkapallo on ykkönen, Laanti kertoo.

Kolmas tärkeä harrastus on Vuokatti Skiteamin taustavaikuttajana oleminen.

– Yli 20 vuotta olen toiminut seuran taustalla ja viimeiset 13 vuotta puheenjohtajana.

Hikeä, verta ja kyyneleitä

Laanti tekee paljon töitä öisin. Hänen mukaansa parhaat ideat tulevat yöllä, mutta silloin myös möröt nousevat seinille. Yrityksen kasvaessa kaikkea ei tarvitse tehdä itse ja haasteet voi jakaa toisten kanssa.

– On hyviä työntekijöitä, jotka ottavat vastuuta ja silloin mörön voi siirtää heille. On ollut myös paljon tilanteita, joissa työntekijät ovat ne tietämättäni hoitaneet ennen kuin olen sitä pyytänyt.

Vuokatin Aatelin hotellissa kaikki sviitissä olevat taulut ovat myynnissä muistoksi. Lucas Holm / Yle

Laantin mukaan yrittäjyyttä tarvitaan, mutta sitä ei pidä tyrkyttää kaikille. Hän muistelee tutkimusta, jonka mukaan kolmella prosentilla ihmisistä on ne ominaisuudet, jota yrittäjyys vaatii.

– Yrittäjyyttä, yrityksiä ja liiketoimia on niin monia, että joskus kultakaivos saattaa löytyä helpommin. Kyllä se kuitenkin on hiellä, verellä ja kyyneleillä rakennettua, näin ainakin meidän kohdalla.

Nykyisin monia nuoria rohkaistaan aloittamaan yrittäjänä. Laanti kokee, että hänellä on ollut onni oppia liikemaailmasta ja sen lainalaisuuksista ensin muiden palveluksessa.

– Siinä olen vähän viisastunut ja sen jälkeen minulla on ollut valmiudet lähteä tekemään omaa yritystoimintaa.

Vastuu on ainoastaan itsellä

Yrittäjyys on Laantin mukaan myös luopumista, varsinkin matkailualan yrittämisessä, koska asiakkaat tulevat silloin kun on lomakausi tai vapaat. Silti yrittäjyys on ollut aina Laantin elämässä. Jo silloin kun hän oli toisen palveluksessa, ja tätä ohjetta hän on myös jakanut muille yrittäjiksi aikoville.

– Toimikaa aina kuin olisitte yrittäjiä, vaikka olette toisen palveluksessa, se on paras tapa oppia. Tehkää asia niin hyvin kuin osaatte.

Markku Laanti on onnellinen mies vaikka lapsuudessa oli vähän vaikeaa. Lucas Holm / Yle

Koulukiusatuksi joutuminen oli myös palvelus, joka toi Laantille omia ajatuksia, visioita ja itsepäisyyttä. Yrittäjänä näiden ajatusten ja ideoiden toteuttaminen on mahdollista.

– Omassa yrityksessä olet vastuussa vain itsellesi. Tämän vuoksi ryhdyin yrittäjäksi. Geeniperintöä tai muuta vastaavaa ei ole, sen olen tutkinut. Eli verenperintöä yrittäjäksi ryhtymiseen ei ole, Laanti kertoo.

Nyt Markku Laanti on onnellinen mies, vaikka välillä vähän väsynyt. Onnellisuus tulee siitä, että ympärillä olevat ihmiset ovat onnellisia. Vuosien varrella Laanti on kokenut, että onnellisuus tulee haasteista ja suunnitelmista.

– Täydelliseen onnellisuuteen vaikuttaa se, että on tulevaisuutta, jota suunnitella.