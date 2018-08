Naista esitetään vangittavaksi Keuruun taposta

Poliisilla on ollut kiinni otettuna ja pidätettynä neljä ihmistä, joista kaksi on vapautettu.

Keski-Suomen käräjäoikeudessa naista esitetään tänään vangittavaksi epäiltynä taposta, poliisi kertoi eilen.

Vangitsemiskäsittely pidetään aamupäivällä Jyväskylässä. Samassa jutussa vangittiin aiemmin 42-vuotias mies todennäköisin syin taposta epäiltynä.

Keuruun sunnuntaisen epäillyn henkirikoksen uhri oli keski-ikäinen multialaismies. Poliisilla on ollut kiinni otettuna ja pidätettynä neljä ihmistä, joista kaksi on vapautettu. Heistä toista epäillään edelleen rikoksesta ja toinen puolestaan on todistajan asemassa.

Tutkinnanjohtajan mukaan henkirikoksen epäillään tapahtuneen toisen jo vapautetun asunnossa Keuruun Ketvelniemessä.

