Kuusi kuvaa Helsingin hellemuodista: "Olen pukeutunut kauniisti ja liehuvasti, kulkenut kaupungilla bikineissä ja huivissa"

"Musta kuuluu talveen, sininen kesään"

Helsinkiläinen Veli Ruotsalainen, noin 50 vuotta: "Tyylini on retro. Pukeudun joka kesä samaan lookiin, nimenomaan siniseen farkkuun. Musta on värini oikeasti, mutta se kuuluu talveen. Kesään kuuluu sininen. Farkkuliivi on hyvä helleasu. Se pukee ja peittää tarpeeksi mutta antaa tuulen käydä. Tämä liivi on mutsini vanha. Se on tämän kesän uutuus."