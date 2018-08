Pikkukunta kutsui keksijät apuun luodakseen työpaikkoja – nyt Kaavi on saanut jo yli 700 ideaa ja 4 uutta yritystä

Eino Korhosen kehittelemä raivausveitsi on yksi Kaavin keksintöhankkeeseen tulleista ideoista.

Eino Korhosen kehittelemä raivausveitsi on yksi Kaavin keksintöhankkeeseen tulleista ideoista. Antti Karhunen / Yle

Kaavin kunta sai suorastaan ideavyöryn pyydettyään keksijöiltä apua työpaikkojen luomiseen. Satojen ideoiden joukosta on seuloutunut jo muutamia toteuttamisen arvoisia.

Kaavin kunnan kevättalvella lanseeraama keksintöjen kalasteluhanke etenee vauhdilla. Kunta on saanut eri puolilta maata jo yli 700 keksintöä tai ideaa, joista muutamia ryhdytään jo laittamaan tuotantoon.

Yksi kuntaan yhteyttä ottaneista on kuopiolainen Eino Korhonen, joka on kehittänyt uuden työkalun taimien varhaisperkaukseen. Kyseessä on tukkimiehen keksiä muistuttava raivausveitsi, jolla voidaan leikata puuntaimen ympärille kasvanut heinikko.

Metsänhoitoyhdistys Savotan metsäasiantuntija Jukka Hintikka pitää Korhosen kehittelemää veistä hyvänä.

– Olen aiemmin kuullut, että jopa jääkiekkomailoja on otettu lapsilta ja tehty niillä vastaavaa työtä. Nyt tähän on olemassa teroitettu työkalu, hän myhäilee.

Metsäasiantuntija Jukka Hintikka pitää raivausveistä tarpeellisena työkaluna. Antti Karhunen / Yle

Korhonen, 83, ryhtyi kehittelemään raivausveistä, kun ei löytänyt markkinoilta mieleistään työkalua.

– Tein kuusi erilaista kappaletta. Tämä on nyt sellainen, johon minä miellyin ja katsoin, että tätä kannattaa kehittää edelleenkin.

Raivausveistä ryhdytään valmistamaan Kaavilla

Kaavilla ollaan asiasta samaa mieltä. Metsänhoitoyhdistys Savotta on päättänyt ottaa työkalun omaan verkkokauppaansa ja kaavilainen yhden miehen metalliyritys Millanoora ryhtyy valmistamaan sitä.

Millanooran yrittäjä Richard Herzog arvelee, että hän palkkaa työtä varten uuden työntekijän.

– Minä hoidan hitsaushomman, mutta toinen työntekijä voi esimerkiksi tehdä poran reiät, laittaa varren kiinni, maalaa ja pakkaa veitsen, Herzog suunnittelee.

Yrittäjä Richard Herzog (oik.) ryhtyy valmistamaan Eino Korhosen keksimää raivausveistä Kaavilla. Antti Karhunen / Yle

Raivausveitsi on jo kolmas tuote, jota ryhdytään keksintöhankkeen myötä valmistamaan Kaavilla.

Kunta ryhtyi tammikuussa pyytämään keksijöiltä ideoita, joista olisi mahdollista kehittää kuntaan uusia tuotteita tai uutta yritystoimintaa. Tavoitteena on saada kaavilaisiin yrityksiin vähintään kaksitoista uutta tuotetta kahden vuoden aikana.

Kaavin ainutlaatuisena pidetty työllisyyshanke maksaa 134 000 euroa. Pääosa rahoitukselta tulee Euroopan Unionilta, kunnan osuus on neljännes.

Hyviä ja vähemmän hyviä ideoita

Kaavin kunnan innovaatio- ja työllisyyskoordinaattori Tapani Tirkkonen on tyytyväinen, sillä kunnalla on nyt ainakin periaatteessa mahdollisuus löytää mielenkiintoisia ideoita.

– On hirmuisen iso työ valkata, mitkä ideoista ovat jollain tavalla hyviä ja sellaisia, että ne sopisivat kaavilaisiin yrityksiin, Tirkkonen selittää.

Joukossa on myös ideoita, jotka eivät johda mihinkään.

– Osa on ollut sellaisia, että me olemme arvioineet, että tässä ei ole järkeä.

Keksintöhanke synnyttänyt jo neljä uutta yritystä

Kaaville on syntynyt keksintöhankkeen myötä jo neljä uutta yritystä, kun koko kaksivuotisen hankkeen tavoite on seitsemän.

Keksintöhankkeessa pyritään myös vähentämään kunnan työttömyyttä vähintään 2,5 prosenttia lähtötilanteesta.

– Työpaikkoja on tullut ja työttömiä on saatu töihin, Tirkkonen hehkuttaa.

Kaavin kunnan innovointi- ja työllisyyskoordinaattorin Tapani Tirkkosen mukaan tuotteen keksiminen on helpompaa kuin sen markkinointi. Antti Karhunen / Yle

Hän arvioi, että esimerkiksi raivausveitsi voisi työllistää Kaavilla kolme, enintään neljä ihmistä.

– Siinä mittaluokassa, missä minä liikun, se on paljon.

"Keksiminen on helppoa, markkinointi vaikeampaa"

Tirkkonen myöntää, että hankkeen aikana on tullut myös useita epäonnistumisia.

Joskus keksijä ei uskalla edes kunnolla kertoa tekemästään keksinnöstä, koska ajattelee, että joku voi varastaa sen. Osalla keksijöillä on taas hyvin epärealistiset odotukset, jolloin silmissä saattavat kiilua dollarinkuvat jo heti alkuvaiheessa.

Ja sitten on myös niitä, jotka Tirkkosen sanojen mukaan ovat rakastuneet omaan ideaansa. He uskovat, että kun keksinnön vain tuo esille, niin kaikki haluavat sen.

Savustuspussin aikoinaan keksineen Tirkkosen mukaan markkinointi on kuitenkin vaikeaa.

– Keksiminen on niin sanotusti helppo homma, valmistaminen samoin, mutta se, miten saa asiakkaan ostamaan tuotteen, siinä on tekemistä.

Keksintöhanke näyttää hänen mukaansa kuitenkin kokonaisuutena hyvältä, ja lähiaikoina on kuulemma tulossa lisää onnistumisia.

– Parhaat ovat vielä tulossa, Tirkkonen hymyilee.