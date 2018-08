Sunny Car Center vei entisen poliitikon Iisakki Kiemungin ulosottoon: "En pysty edes korkoja maksamaan"

– Tämä on aivan älytön summa, ei siinä oikeuden korvauspäätöksessä ole mitään tolkkua, sanoo ulosottoon joutunut ex-poliitikko Iisakki Kiemunki Hämeenlinnasta.

– Vahingonkorvauslain esitöiden perusteella soviteltu korvaus ei saa raunioittaa ihmisen toimeentuloa, mutta niinhän oikeuden päätös väistämättä tekee, ihmettelee Kiemunki.

Kiemungin ihmettely perustuu vahingonkorvauslain esitöissä olevaan hallituksen esitykseen, jonka mukaan on pidettävä kohtuuttomana sitä, että yksityisen ihmisen huolimattomuuteen perustuva korvaus raunioittaa hänen ja hänen perheensä toimeentulon.

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajana aiemmin toimineen Iisakki Kiemungin korvausvelvoite on noussut korkojen vuoksi jo noin 418 000 euroon. Olettaen, että ansiotyössä oleva Kiemunki ei pysty lyhentämään velkaa, ovat pelkät velan viivästyskorot korkolain perusteella vuodessa yli 29 000 euroa eli yli 2 400 euroa kuussa.

– En pysty edes korkoja maksamaan, murahtaa Iisakki Kiemunki.

Käräjiltä kovat korvauspäätökset

Kanta-Hämeen käräjäoikeus antoi huhtikuun lopulla päätöksen, jonka mukaan Sunny Car Centerin suuromistajan ja hallituksen puheenjohtajan Markku Ritaluoman tulee korvata yhtiön konkurssipesälle lähes 6,2 miljoonaa euroa.

Hallituksen jäsenenä toimineen Iisakki Kiemungin katsottiin olleen vastuussa lähes viiden miljoonan euron vahinkoihin, mutta korvaus soviteltiin 350 000 euroon yhteisvastuullisesti Ritaluoman kanssa.

Kiemungin korvaus on edennyt ulosottoon. Ulosottoselvitys tehtiin 2. elokuuta. Kiemungin asianajaja Pekka Romo arvioi, että seuraavaksi heidän on haettava yksityisen ihmisen velkajärjestelyä. Päätöksen velkajärjestelystä tekee, hakemuksen jälkeen, Kanta-Hämeen käräjäoikeus. Päätöksen tekee siis sama taho, joka on arvioinut alkuperäisen sovittelusumman.

Kiemunki on myös valittanut käräjäoikeuden päätöksestä Turun hovioikeuteen. Toiselle tuomitulle Markku Ritaluomalle on jatkettu valitusaikaa elokuun loppuun asti, joten sitä ennen hovioikeus ei ota asiaa käsittelyyn.

Hovioikeuden päätös asiassa tulee todennäköisesti aikaisintaan ensi keväänä. Siihen asti Kiemungilta peritään varoja ulosotossa, ellei mahdollinen velkajärjestely ehdi tulla apuun. Ulosotto on lain mukaan mahdollista, vaikka korvaustuomiosta on valitettu eikä tuomio ole näin ollen lainvoimainen.

Ulosotto päättyy joka tapauksessa 15 vuoden kuluttua. Vuonna 2033 Iisakki Kiemunki on varmuudella vapaa velkavankeudestaan.

Sovittelun erikoiset kuviot

Iisakki Kiemunki ihmettelee myös sitä, että tuomion jälkeinen sovittelu loppui yhtäkkiä kuin seinään.

– Olimme saaneet julkisselvittäjä Jorma Tuomaalalta sovitteluehdotuksen, johon olin vastannut myöntävästi ja saanut rahoituksenkin. Yhtäkkiä tämä ei kelvannutkaan, kummastelee Kiemunki.

Julkisselvittäjä Jorma Tuomaala ei voi asemansa vuoksi kommentoida luottamuksellisia sovintoneuvotteluja. Neuvotteluja hankaloittaa myös se, että korkein oikeus on antanut ennakkopäätöksen, jonka mukaan se kumosi sovittelun eräässä tapauksessa, koska osa velkojista vastusti sitä. Sunny Car Centerillä on useita velkojia.

Sunny Car Center päätyi konkurssiin syksyllä 2015. Jälkipyykkiä pestään vielä pitkään. Timo Leponiemi / Yle

Kyse on myös sovittelusummasta. Ylitarkastaja Petri Hirsimaa konkurssiasiamiehen toimistosta sanoo suoraan, että esimerkiksi se sovittelusumma, joka oli esillä oikeudenkäynnin aikana, ei oikeuden päätöksen jälkeen riitä. Oikeudenkäynnin aikana esillä ollut sovittelusumma oli 100 000 euroa.

Toisaalta Hirsimaa arvioi, että oikeuden sovittelupäätöstä on vaikea uudelleen sovitella.

– Oikeushan on jo arvioinut sovittelusumman. Konkurssiasiamiehen toimiston on tietysti otettava se huomioon. Toki asiaa voidaan edelleen tästä huolimatta sovitella, sanoo ylitarkastaja Petri Hirsimaa.

Julkisselvittäjän on nimittänyt konkurssiasiamiehen toimisto. Vaikka julkisselvittäjä toimii itsenäisesti, on selvää, että hänen on kuunneltava toimiston mielipiteitä.

Kiemunki toivoo tällä hetkellä vastausta siihen, millä summalla sovinto voidaan saada aikaiseksi.

– Mitään vastausta ei ole vielä kuulunut, ihmettelee Iisakki Kiemunki.

Politiikka vei Kiemungin autokauppayhtiön hallitukseen

Iisakki Kiemunki meni Sunny Car Centerin hallitukseen keväällä 2012. Hän toimi tuolloin Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Hallituksessa oloaikanaan hän oli myös Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Kiemunki on perustellut menoaan Sunny Car Centerin hallitukseen sillä, että kaupungilla oli yhtiössä intressejä valvottavanaan.

Parasta olisi ollut, että en olisi koskaan kuullutkaan koko yhtiöstä. Iisakki Kiemunki

Kiemunki on julkisuudessa kertonut, että katuu lähtöään autokauppaa havitelleeseen yhtiöön.

– Parasta olisi ollut, että en olisi koskaan kuullutkaan koko yhtiöstä. Toisaalta olisin ehkä voinut lähteä hallituksesta aikaisemmin, mutta koin olevani hallituksessa valvomassa kaupungin etuja, miettii Iisakki Kiemunki.

Euroopan suurin autokauppakeskittymä

Sunny Car Centerin huikeana tavoitteena oli rakentaa Hämeenlinnan Kirstulaan valtava autokaupan keskittymä, jota mainostettiin välillä jopa Euroopan suurimmaksi. Syntysanat kerrottiin yleisölle kesällä 2010. Varsin pian kävi selville, että rahoituksen saaminen oli yhtiölle suuri ongelma.

Lopulta yhtiön suuromistaja Markku Ritaluoma etsi rahoittajia lähestulkoon epätoivoisesti. Ritaluoma avustajineen vei huomattavia summia rahoja ulkomaille, omien sanojensa mukaan vakuudeksi tulevia lainoja vastaan. Ritaluoma kertoi oikeudessa, että hän huomasi vasta myöhemmin tulleensa kansainvälisten taitavien rikollisten huijaamaksi.

Yhtiön taru päätyi konkurssiin syksyllä 2015. Konkurssipesälle asetettiin julkisselvittäjä, joka teki yhtiön asioista viisi haastehakemusta. Näistä taloudellisesti merkittävimmässä Kanta-Hämeen käräjäoikeus antoi miljoonakorvauspäätöksensä huhtikuussa.