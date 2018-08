Heinäkuun helteillä yllättävä vaikutus alkoholimyyntiin: janoa sammutettiin mieluummin mökillä kuin ravintolaterassilla

Tamperelaisterasseilla istuskelee elokuun alun hellepäivänä muutamia ihmisiä varjojen alla lounasta syöden. Jokunen on ottanut myös huurteisen.

Kesälomakauden päättyminen ei ole ainoa syy siihen, että vapaita paikkoja löytyy terasseilta kosolti. Kesäisen sään tultua jo toukokuussa janoinen kansa suorastaan ryntäsi sisätiloista ulkoterasseille. Kesäkuussa tahti ravintoloiden terasseilla jatkui samanlaisena.

Kun suosituin lomakausi ja heinäkuun helteet saapuivat, iski ihmisiin turnausväsymys.

– Tämä on ollut mun mielestä liian piinaava kesä kaikille. Ihmiset ovat rannoilla, mökeillä ja kotona grillaamassa. Toivoisin, että ensi kesänä olisi edes pikkuisen viileämpää, panimomestari Sam Viitaniemi Panimoravintola Plevnasta sanoo.

Panimomestari Sam Viitaniemi iloitsee uudesta alkoholilaista. Marko Melto / Yle

Ratikkatyömaa vaikuttaa, terasseilla istutaan iltaisin

Heinäkuu on todettu asiakasmäärien suhteen touko- ja kesäkuuta hiljaisemmaksi myös ravintola Telakassa. Ravintolapäällikkö Tiina Tökkäri kertoo, että asiakkaita on käynyt suunnilleen saman verran kuin viime vuoden sateisina heinäkuun päivinä.

– Pitkään jatkunut helle on tähän varmasti yksi syy, mutta toinen syy voi olla ratikkatyömaa, joka on vähentänyt niin sanottuja Suomi-turisteja, joita on aiemmin käynyt heinäkuussa enemmän.

Pirkanmaan Osuuskaupan ketjuravintoloissa helle ei ole ainakaan laskenut asiakasmääriä, sanoo toimialajohtaja Anna Mari Koutroukides.

– Uskon, että näin helteillä ihmiset viettävät päivisin aikaansa rannoilla tai mökeillä, mutta iltaisin suunnataan sitten terasseille. Kauppa on käynyt meillä koko kesän hyvin.

Pirkanmaan Osuuskaupan toimialajohtaja Anna Mari Koutroukides kokee kesän sujuneen ketjun ravintoloissa hyvin. Marko Melto / Yle

Turistina kotikaupungissa voi piipahtaa terassilla

Nokialainen Jarmo Vehmas syö lounasta terassilla. Ruokajuomana alas menee vesi ja olut. Hän kertoo syövänsä lounasta ulkoterasseilla muutamana päivänä viikossa.

– Mää en kesäterasseilla juuri käy, jollei lasketa sitten näitä lounaspyrähdyksiä. Minulla on iltaisin, viikonloppuisin ja lomalla muutakin tekemistä.

Tamperelaiset Riitta ja Sakari Autero ovat puolestaan lähteneet turisteiksi kotikaupunkiinsa.

– Terasseilla piipahdetaan silloin tällöin fiiliksen mukaan, mutta kyllä se aika menee enimmäkseen tuolla mettän syrjässä, Sakari Autero kertoo parin kesänvietosta.

Riitta Auteron mielestä kesäiset kaupunkikäynnit ovat heille kuin pieni loma.

– Me leikitään aina sellaista, että olemme turisteja, kun tulemme tänne kaupunkiin käymään ja silloinhan voi piipahtaa vaikka terassilla.

Sakari ja Riitta Autero pistäytyivät terassilla kaupunkilomalla maaseudun kesäpaikastaan. Marko Melto / Yle

Maaliskuun alusta voimaan tullut uusi alkoholilaki ei ole aiheuttanut ryntäystä alkoholin ulosmyyntilupien hankintaan. Niitä on hankittu koko maassa muutamia satoja, mikä on suhteellisen vähän Suomen tuhansien ravintoloiden mittakaavassa.

Pienpanimossa iloitaan uudesta alkoholilaista

Panimoravintola Plevnan panimomestari Sam Viitaniemi on ottanut alkoholilain uudistuksen ilolla vastaan, vaikka itse ravintolasta olutta ei ulos myydäkään. Myynti tapahtuu panimon nimissä, mutta kaupat tehdään baaritiskillä panimon omaan kassakoneeseen.

– Me olemme odottaneet tätä yli 20 vuotta. Tämä on kyllä aivan uskomattoman hieno juttu. Nyt me saamme myydä omia oluitamme aina 12 prosentin vahvuuteen asti tästä mukaan. Se on mennyt ihmisille todella hienosti läpi, Viitaniemi hehkuttaa.

Pirkanmaan Osuuskaupan ravintoloissa uusi alkoholilaki on otettu vastaan maltillisesti. Jatkoaikalupia, jotka mahdollistavat ravintolan aukio-olon aamuneljään asti, on hankittu tähän mennessä kaksi.

– Pohdinnassa on vielä muutama jatkoaikalupa. Lisäksi olemme ottaneet maltillisesti käyttöön häppärin eli happy hour -mahdollisuuden, Anna Mari Koutroukides Pirkanmaan Osuuskaupasta sanoo.

– Ulosmyyntilupia emme ole hankkineet. Keväällä avatusta Puisto-ravintolasta olutta tai siidereitä voi toki mukaansa ostaa, mutta ne myydään kaupan puolelta, eikä siihen tarvita erillistä ulosmyyntilupaa.

Telakan ravintolapäällikkö Tiina Tökkäri pohtii, karttavatko turistit terassia ratikkatyömaan takia. Marko Melto / Yle

Ravintola Telakasta kerrotaan, ettei uusi alkoholilaki ole vielä vaikuttanut heidän toimintaansa, mutta ensi vuonna tilanne voi muuttua.

– Meillähän on nyt lupa pitää ravintolaa auki kolmeen ja todennäköisesti haemme ensi vuonna lupaa pitempään aukioloaikaan, Tiina Tökkäri sanoo.

Alkoholilaki vaikuttaa ostoihin kaupassa, muttei ravintolassa

Terassiasiakkaista Jarmo Vehmas ei näe uudella alkoholilailla olleen minkäänlaista vaikutusta hänen elämäänsä ravintoloiden osalta, mutta päivittäistavarakaupan osalta kyllä.

– Kaupasta tulee ostettua sen verran vahvaa olutta kuin sieltä nykyään saa. IPA-oluet ovat minun suosikkejani ja siinä ryhmässä nämä entisen A-oluen vahvuiset ovat aivan ykkösiä.

Terassilounaalla piipahtanut Johanna Lystilä ei ole huomannut lain muutosta mitenkään.

– Lapset ovat niin pieniä, että ei se ole kyllä vaikuttanut minuun millään lailla. Jos nyt kerran tai kaksi vuodessa käyn ulkona niin ei siinä ole juurikaan merkitystä, millainen alkoholilaki on.

Pienen lapsen äitinä Johanna Lystilä ei näe uudelle alkoholilailla olevan mitään vaikutusta elämäänsä. Marko Melto / Yle

