Jemenin sodassa siviilien ahdinko kasvaa – Taistelu satamakaupungista uhkaa miljoonien jemeniläisten ruoansaantia

Avustusjärjestöt varoittavat, että taistelu läntisestä Hodeidan satamakaupungista uhkaa jyrkentää entisestään Jemenin vakavaa humanitaarista kriisiä.

Saudi-Arabian tukemat Jemenin hallituksen joukot ovat edenneet kohti huthi-kapinallisten kontrolloimaa Hodeidaa.

Taistelut uhkaavat katkaista miljoonille jemeniläisille elintärkeän tuontireitin.

– Hodeidan satama palvelee kahta kolmasosaa Jemenin 30-miljoonaisesta väestöstä, kertoo norjalaisen Norwegian Refugee Council -avustusjärjestön edustaja Suze van Meegen Jemenin pääkaupungista Sanaasta.

Jo nyt yli 8 miljoonaa jemeniläistä on nälänhädän partaalla. Sataman kautta kulkevat ruoan, lääkkeiden ja polttoaineiden kuljetukset ovat kriittisen tärkeät.

Ilman polttoainetta elintarvikkeet ja lääkkeet eivät liiku, vesipumput ja sairaaloille sähköä tuottavat generaattorit hiljenevät.

– Viime kuukauden aikana Hodeidan sataman kautta on saatu vain 30 prosenttia tarvitusta polttoaineesta, van Meegen kertoo.

Sota on romahduttanut jo alun perin köyhän maan talouden, eikä ihmisille ole varaa ostaa ruokaa.

Pakolaiskriisi jyrkentyy

Kuuden viikona aikana Hodeidan kaupungista ja sen ympäristöstä on paennut noin 300 000 ihmistä, mikä pahentaa entisestään maan pakolaiskriisiä.

Pelastakaa lapset -järjestö arvioi, että päivittäin yli 6 000 ihmistä pakenee Hodeidasta ja heistä puolet on lapsia.

Järjestön Jemenin maajohtaja Tamer Kirolos on kuvaillut Hodeidaa aavekaupungiksi, jossa kadut ovat autiot keskipäivälläkin ja tarkastusasemia on joka puolella.

Jemenin sisällissodan aikana arviolta 3–3,5 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Osa heistä on sittemmin palannut, mutta enemmistö elää yhä maan sisäisinä pakolaisina.

– Nämä ihmiset elävät äärimmäisen kurjissa oloissa. Avustusjärjestöt yrittävät saada toimitettua heille apua, peruselintarvikkeita, hieman rahaa, suojaa. Mitä enemmän ihmisiä pakenee kodeistaan, sitä pahemmaksi tilanne tulee, Suze van Meegen kertoo.

Jemenin hallituksen joukot etenevät kohti läntistä Hodeidan satamakaupunkia. Najeeb Almahboobi / EPA

Koleraepidemia saattaa iskeä jälleen

Vesitilanne on sekin hankala. Jemen oli jo ennen sisällissotaa vesipulasta kärsivä maa, ja sota on pahentanut tilannetta.

Saudien johtama liittouma on pommittanut vesilaitoksia Hodeidassa. YK:n lastenavun järjestö Unicef kertoo (siirryt toiseen palveluun), että ilmaiskujen kohteeksi ovat joutuneet muun muassa vedenpuhdistamo ja vesilaitos, joka toimittaa suuren osan kaupungin vedestä.

Jos vedensaanti heikkenee, vaarana on uusi koleraepidemia.

Sitten viime vuoden huhtikuun koleratartunnan on saanut 1,1 miljoonaa ihmistä ja yli 2 000 on kuollut.

– Tällä hetkellä tilanne vaikuttaa olevan vakaa, mutta mitä enemmän ihmisiä joutuu jättämään kotinsa ja mitä harvemmilla on pääsy puhtaaseen veteen, sitä suurempi on uuden epidemian riski. Tänään tilanne on hyvä, mutta emme tiedä, mitä tapahtuu huomenna, Suze van Meegen NRC:stä kertoo.

Yle Uutisgrafiikka

Huthit lupasivat tulitaukoa Punaisellemerelle

Keskiviikkona Jemenin huthi-kapinalliset ilmoittivat keskeyttävänsä kahdeksi viikoksi operaationsa Punaisellamerellä.

Viime kuussa huthit hyökkäsivät kahta saudien öljytankkeria vastaan, ja Saudi-Arabia ilmoitti keskeyttävänsä väliaikaisesti öljyntoimitukset Punaisenmeren kautta.

YK:n erityislähettiläs Martin Griffiths on yrittänyt saada osapuolia neuvottelupöytään.

Tuhoisen kaupunkitaistelun välttämiseksi Griffiths on esittänyt ratkaisua, jossa kapinalliset luovuttaisivat Hodeidan sataman YK:n valvoman komitean kontrolliin.

Lähteet: AFP, AP, Reuters