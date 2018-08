Venäjä asettaa joukkojaan Golanin kukkuloille Israelin ja Syyrian väliin

Venäjä sijoittaa sotapoliisejaan Golanin kukkuloille Israelin ja Syyrian tulitaukolinjan tuntumaan. Alueelle on tarkoitus perustaa kahdeksan tarkkailuasemaa. Golanilla on myös YK:n tarkkailuasemia.

Israel valloitti Golanin kukkulat Syyrialta vuoden 1973 sodassa. Israelin ja Syyrian joukkojen välille on perustettu YK:n valvoma vyöhyke.

Venäjän puolustusministeriön edustaja Sergei Rudskoi kertoi, että Venäjän sotapoliisit ovat aloittaneet partioinnin Golanilla torstaina yhdessä YK:n rauhanturvaajien kanssa. Rauhanturvaajat lopettivat partioinnin alueella vuonna 2014 Syyrian sodan kiihdyttyä.

Rudskoin mukaan venäläiset ovat alueella turvaamassa YK:n tarkkailuasemia "provokaatioilta". Venäläisjoukot sijoitetaan Syyrian puolelle.

Levottomuuksia Golanilla

Syyrian sota on ulottunut silloin tällöin Golanin kukkuloillekin, mutta lähinnä vain siten, että Syyrian puolelta on ammuttu joitakin kranaatteja Golanille. Israel on myös ampunut alas syyrialaisen taistelukoneen.

Torstaina Israel ilmoitti, että sen ilmavoimat olivat surmanneet seitsemän "aseistettua terroristia", jotka olivat yrittäneet soluttautua Israelin alueelle Golanin kukkuloiden eteläosassa. Israelin mukaan kyseessä olivat Isis-järjestön jäsenet.

Syyrian hallitus on Venäjän ilma- ja maajoukkojen avulla saanut takaisin haltuunsa alueet, jotka ovat Israelin ja Jordanian rajoilla.

Golanilla vieraillut Israelin puolustusministeri Avigdor Liebermann sanoi, että Israelilla ei ole aihetta loukata Syyrian aluetta ellei Syyria anna tukialuetta Iranin joukoille Israelin uhkaamista varten.

Venäläiset puskurina?

Israel on tehnyt useita ilmaiskuja vuosien mittaan Syyriaan. Ne on useimmiten kohdistettu Syyriassa oleviin iranilaisiin joukkoihin, Iranin käyttämiin syyrialaistukikohtiin tai Hizbollah-järjestölle menossa oleviin asekuljetuksiin.

Venäläisten sotapoliisien sijoittaminen Golanille saattaa olla yksi yritys vakiinnuttaa tilannetta siellä ja rauhoitella Israelia. Israel on pyytänyt Venäjää vaikuttamaan niin, että Syyriassa olevia Iranin joukkoja vähennettäisiin ja vedettäisiin kauemmaksi Israelista.

Venäjä on käyttänyt sotapoliisiyksikköjään muuallakin Syyriassa valvomaan tilannetta sen jälkeen, kun Syyrian hallituksen joukot ovat saaneet jonkin alueen vallattua – yleensä Venäjän ilmatuella. Näin on tehty muun muassa Aleppossa ja Itä-Ghoutassa.

Venäjä on osallistunut Syyrian sotaan al-Assadin hallituksen puolella syksystä 2014.

Lähteet: AP, Reuters