Lääkäri kertoo vinkit Portugalin ja Espanjan ennätyshelteestä selviämiseen – "Terveestä saadaan lämpöuupunut muutamassa tunnissa"

Portugaliin ja Espanjaan odotetaan viikonloppuna ennätyshellettä, jonka aikana lämpöä voi olla yli 40 astetta. Kuumimmissa ennustuksissa lämpötila nousee jopa 50 lämpöasteen lähelle ja Euroopan lämpöennätys saattaa rikkoutua. The Guardian (siirryt toiseen palveluun) -lehden mukaan ilmamassa on kulkeutunut Afrikasta ja se on kuumaa ja kuivaa.

THL:n ympäristöterveysyksikön ylilääkäri, dosentti Raimo O. Salonen kuvaa tilanteen tulevana viikonloppuna Iberian niemimaan alueella olevan paljon pahempi kuin se, mitä viime viikot on Suomessa koettu.

– Meillä puhutaan tukalasta helteestä, kun on 30 astetta ja ongelmallisista yöajoista, kun on 20 astetta. Siellä pitää lisätä (kuvailuun) erittäin, erittäin, erittäin tukala.

THL:n asiantuntijat listaavat mitä Iberian niemimaalla kuumimmissa paikoissa matkailevan pitäisi ottaa huomioon.

1. Riskiryhmään kuuluva: peruuta matkasi?

Salosen mukaan riskiryhmiin kuuluvien eli yli 75-vuotiaiden, alle 2-vuotiaiden lasten sekä raskaana olevien tulisi harkita matkaansa uudestaan, jos perillä ei odota tehokasta ilmastointia.

– Kaikkein vaarallisin yhdistelmä riskiryhmälle on, jos alueella syntyy metsäpaloja ja niiden savut kulkeutuvat paikkaan, jossa on tukala kuumuus.

Salonen suositteleekin peruuttamaan tai siirtämään matkaa, jos tuntee, että on väsynyt jo pahasti Suomen viimeaikaisista helteistä.

2. Varo lämpöhalvausta, pulahda uimaan

Perusterveiden ihmisten tulee pysytellä poissa auringosta kuumimpina aikoina ja jättää turha liikunta väliin.

Myöskään auringossa ei kannata makoilla hankkimassa rusketusta, sillä se nostaa ihmisen ydinlämpötilaa.

– Terveestä saadaan lämpöuupunut muutamassa tunnissa, sanoo Salonen.

Salosen mukaan riskiryhmille kuumuus saattaa aiheuttaa äkkiäkin tilan huononemisen. Matkailijan kannattaa tarkkailla väsymystään, sitä miten raskasta liikkuminen on, tuleeko lievää pahoinvointia ja toimiiko aineenvaihdunta.

– Ihminen virtsaa ainakin muutaman kerran päivässä, Salonen muistuttaa

Hän suosittaa vilvoittavaa huviuintia tai suihkua. Sen sijaan uimistakaan ei suositella tehtävän yksin.

– Terveenkin ihmisen kohdalla väsymystä saattaa olla kertynyt. Meillä on Suomessakin tapauksia, että rantaveteen on hukuttu.

3. Myös syöminen ja pukeutuminen on tärkeää

Tukalassa helteessä ensimmäiseksi ei ehkä tee mieli ruokaa. Juomisen lisäksi sitä kuitenkin tulisi syödä, jotta saa tarpeeksi ravintoaineita.

– Aivan normaalia ruokaa, vaikka söisi vähän kevyemmin kuin tavallisesti.

Vaatetuksen kannattaa olla kevyt ja hengittävä, mutta peittävä.

– Päähine on erittäin tärkeä, koska auringonpistos voi tulla nopeastikin.

Myös itsensä suojaaminen uv-säteilyltä tulisi muistaa, koska alueella säteily on voimakkaampaa kuin Suomessa.

4. Kypsää ruokaa, joka ei liian kauan lämpimässä

THL:n tartuntatautilääkäri Leif Lakoman mukaan kuumassa ilmassa kannattaa varmistaa, että liha- ja kalaruuat ovat kypsennetty kunnolla ja ruoka ei ole ollut tarjolla liian kauan esillä.

– Helteellä pöpöt lisääntyvät helposti, jos kylmäketjut eivät ole kunnossa tai ruoat odottavat pitkään.

Jos saa vatsataudin eli niin kutsutun turistiripulin, se yleensä hoituu kotikonstein, sanoo Lakoma. Jos tuntee olonsa niin huonoksi, ettei kotona pärjää, niin silloin kannattaa miettiä hakeutumista lääkäriin.

– Jos esimerkiksi oksentaa paljon ja nesteet eivät pysy sisällä. Ja jos on pitkittynyttä kuumetta, joka ei reagoi kuumelääkkeisiin, sanoo Lakoma.

Erityisesti kuumalla ilmalla nestevajetta usein syntyy.

– Riskiryhmien eli raskaana olevien, iäkkäiden, sekä niiden, kellä on infektioille altistava lääkitys, on hyvä olla hieman tarkempana.

5. Käsihygienia myös helteellä

Vaikka kuumuus ei yltäisikään 50 lämpöasteeseen, kannattaa helteeseen matkustavan huolehtia käsien pesemisestä.

– Käsihygienia estää monia tauteja, myös vatsatauteja sekä hengitystieinfektioita.

Lakoma muistuttaa myös, että rokotukset kannattaa tarkistaa myös Eurooppaan matkustettaessa. Esimerkiksi tuhkarokkoa on tavattu edelleen osalla Euroopan alueista.

