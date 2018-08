metoo-ilmiölle ei näy loppua – Huippuorkesterin ylikapellimestarille potkut, myös CBS-pomoa syytetään ahdistelusta

Hollantilainen Kuninkaallinen Concertgebouw -orkesteri on erottanut italialaisen ylikapellimestarinsa Daniele Gattin. Syynä on huippuorkesterin tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan viime viikolla The Washington Post -lehden artikkelissa (siirryt toiseen palveluun) ilmi tulleet Gattiin kohdistuneet syytökset seksuaalisesta häirinnästä. Tiedotteen mukaan artikkelin julkaisun jälkeen monet Gattin naispuoliset kollegat Concertgebouw'ssa ovat myös tulleet esiin omien syytöstensä kanssa.

The Washington Postin artikkelissa naiskollegat sanovat Gattin muun muassa kourineen ja suudelleen heitä väkisin jo 1990-luvun puolella. Gatti itse kielsi artikkelissa edustajansa välityksellä syyllistyneensä ahdisteluun ja sanoi olevansa yllättynyt syytöksistä.

Maailman parhaaksi orkesteriksikin tituleerattu Concertgebouw kertoo, että luottamus ylikapellimestarin ja orkesterin välillä on peruuttamattomasti vahingoittunut. Kaikki tulevat konsertit, jotka Gattin piti johtaa, soitetaan muiden kapellimestarien kanssa.

Gattin oli määrä esiintyä Concertgebouw-orkesterin kanssa marraskuussa myös Helsingin Musiikkitalossa. Daniele Gattin potkuista kertoi Suomessa ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Myös CBS-pomoa syytetään seksuaalisesta häirinnästä

Syksyllä 2017 alkanut naisten seksuaalista ahdistelua esiin tuova #metoo-kampanja kuohuttaa kulttuuri- ja viihdealaa muutenkin yhä voimakkaasti. Viime viikolla The New Yorker -lehti julkaisi laajan artikkelin (siirryt toiseen palveluun), jossa kuusi naista syytti mediajätti CBS:n toimitusjohtajaa Leslie Moonvesia vuosia jatkuneesta seksuaalisesta ahdistelusta.

Pulitzer-palkinnon viime vuonna #metoo-raportoinnistaan saaneen Ronan Farrow'n kirjoittamassa artikkelissa elokuva- ja tv-alalla työskennelleet naiset kertovat Moonvesin kosketelleen ja suudelleen heitä väkisin. Lisäksi Moonves on syytösten mukaan uhkaillut naisia näiden urien pilaamisella, jos he eivät vaikene tapauksista. Yksi The New Yorkerin jutussa haastatelluista naisista on Cape Fear -elokuvasta ja Mullan alla -sarjasta tuttu näyttelijä Illeana Douglas.

Moonvesin kannalta syytökset ovat erityisen kiusallisia, sillä hän on ollut #metoo-kampanjan äänekäs puolestapuhuja. Moonves oli viime vuoden lopulla perustamassa seksuaalista häirintää vastustavaa ja naisten tasa-arvoista kohtelua työelämässä edistämään pyrkivää komiteaa.

Moonves on jatkanut toistaiseksi työssään, mutta CBS on käynnistänyt tutkinnan häneen kohdistuvista syytöksistä.